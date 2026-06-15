Rosamund Pike encara um suspense sufocante no Prime Video que transforma uma ligação em pesadelo familiar

“Hallow Road: Caminho Sem Volta” começa com uma emergência familiar quase sem acessórios: um casal dirige sob tempestade depois que a filha liga, em pânico, dizendo ter se envolvido em um acidente de carro. Babak Anvari mantém a ação dentro do veículo durante boa parte do tempo e deixa fora da imagem aquilo que outro suspense talvez mostrasse logo: a estrada do acidente, os danos, a vítima, os curiosos, a polícia. Aqui, tudo chega por telefone. A menina fala com medo, perde o controle da frase, tenta explicar o que sabe. Os pais escutam enquanto dirigem, fazem perguntas, corrigem a rota e percebem, aos poucos, que cada resposta dada a ela também pode comprometer os dois.

A duração, perto de 80 minutos, favorece essa escolha. A história não teria muito para onde crescer se se espalhasse por subtramas ou personagens laterais. O casal quer chegar antes de qualquer outra pessoa, mas a conversa com a filha muda o sentido da viagem. Se ela fez algo grave, ajudá-la talvez signifique apagar sinais, ganhar tempo, mentir ou combinar uma versão dos fatos antes que alguém mais apareça. O roteiro não transforma isso em discurso. A mudança surge quando os pais param de perguntar apenas onde ela está e passam a medir o que será dito quando autoridades ou testemunhas entrarem na história.

Rosamund Pike e Matthew Rhys têm pouco espaço para ação física. A mãe tenta comandar a crise pela voz, como se a escolha certa das palavras pudesse impedir o pior. O pai demora um pouco mais antes de decidir, e essa demora não soa como paralisia. Parece cálculo. Os dois conhecem bem os atalhos um do outro: quando insistir, quando baixar o volume, quando omitir algo da filha, quando fingir calma para impedir que a conversa saia do controle. O casamento aparece nesses pequenos ajustes, não em explicações sobre o passado.

Dentro demais

O carro comprime a convivência. Ninguém pode sair, desligar a chamada, procurar uma prova com os próprios olhos ou respirar longe do outro. A estrada só permite seguir adiante, e cada minuto gasto no viva-voz pode alterar a chegada ao lugar do acidente. Anvari aproveita esse aperto quando deixa os pais sem intervalo. Eles dirigem, ouvem, imaginam, decidem e se observam, quase sempre com a filha ainda na linha.

A chamada é a principal porta de entrada do acidente no filme. Por ela chegam a voz da filha, os detalhes incompletos, o medo de ser encontrada e as pausas que tornam a conversa mais difícil. Megan McDonnell aparece para o público, na maior parte do tempo, como alguém que precisa ser lida pela respiração, pela hesitação e pelo que não consegue explicar. A ausência de uma imagem completa do acidente ajuda o suspense. A dúvida não está numa pista escondida no quadro, mas na maneira como cada frase da filha obriga os pais a ajustar a próxima decisão.

As falhas de contato, as vozes abafadas e as interrupções importam tanto quanto os rostos de Pike e Rhys. Como a história depende do telefone, havia o perigo de tudo virar teatro filmado. “Hallow Road: Caminho Sem Volta” esbarra nisso em alguns trechos, principalmente quando a conversa repete o mesmo vaivém de pergunta, pausa e resposta. Há bons momentos, porém, em que uma palavra cortada, uma demora para responder ou uma alteração no volume da voz muda o que se imagina ter acontecido fora do carro.

O cansaço aparece quando o filme precisa renovar esse arranjo por tempo demais. Chuva no vidro, faróis, rostos fechados e viva-voz bastam para uma parte da viagem, mas nem toda nova informação muda de fato a cena. Às vezes, parece que todos aguardam a próxima revelação para justificar mais alguns minutos naquele espaço. Pike e Rhys impedem que a viagem afunde, só que a direção passa a depender demais deles quando retorna ao mesmo circuito de perguntas, sustos contidos e cálculos rápidos.

Quando a chamada cansa

O terror psicológico entra sem transformar “Hallow Road: Caminho Sem Volta” em filme de susto. A noite, a filha distante, a possibilidade de um acidente grave e a pressa dos pais já afastam a história de um caso policial comum. O medo vem menos de uma aparição do que da suspeita de que o casal talvez precise escolher a filha contra a verdade.

A parte final complica essa escolha. Sem entregar detalhes, o filme passa a sugerir algo ligado ao folclórico e ao sobrenatural. A guinada combina com a noite isolada e com o esgotamento dos pais, mas também enfraquece a situação mais concreta que vinha sendo trabalhada: uma mãe e um pai tentando decidir, em tempo real, o que fazer antes que outra pessoa encontre a filha. O fim não derruba o filme, mas pede confiança em sinais que nem sempre foram preparados com cuidado.

Antes dessa abertura para o inexplicado, “Hallow Road: Caminho Sem Volta” é mais firme. A mãe tenta não assustar a filha enquanto calcula consequências; o pai leva alguns segundos a mais para responder; os dois percebem que a versão do acidente talvez não caiba numa ligação e que alguém pode chegar antes deles. Quando a história fica nessa escala, sem enfeitar demais a noite, o carro vira um lugar de decisão imediata, e a urgência familiar ganha um gosto ruim.

O filme não deve ser vendido como terror convencional. Quem espera sustos, corpos em evidência ou grandes viradas visuais tende a encontrar algo menor. A viagem rende quando permanece fechada no carro, com o viva-voz no centro e dois atores fazendo quase tudo pela voz, pelo rosto e pelo intervalo antes de responder. A filha quase sempre fora da imagem também ajuda: o acidente continua incompleto, preso ao que ela consegue dizer e ao que os pais querem ouvir.

A dependência de chamadas sucessivas cobra seu preço, e o final não paga tudo o que foi adiado. O que fica é esse casal tentando chegar antes de qualquer outra pessoa, cada vez mais enredado nas respostas que dá ao telefone. A filha pede socorro. Os pais respondem como quem já começou a mentir.