Thriller de ação com Denzel Washington e Eva Mendes, no Prime Video, que vale cada segundo de nervosismo

Matt Whitlock (Denzel Washington) deveria ser o homem mais calmo de Banyan Key. Ele conhece a cidade, ocupa a chefia da polícia local e parece dominar aquele tipo de rotina em que todo mundo sabe demais sobre a vida alheia. O problema é que, em “Por Um Triz”, essa autoridade começa a desmoronar quando a vida privada dele se mistura ao trabalho de maneira perigosa.

Separado de Alex Diaz Whitlock (Eva Mendes), detetive de homicídios em Miami, Matt mantém um caso com Ann Merai Harrison (Sanaa Lathan), uma mulher casada que vive uma relação conturbada com Chris Harrison (Dean Cain). Ann diz estar doente, fala de um tratamento caro contra o câncer e apresenta a Matt um pedido que parece urgente. Ele, apaixonado e convencido de que pode resolver tudo sem ser descoberto, toma uma decisão desastrosa. Retira quase meio milhão de dólares apreendidos em uma operação contra o tráfico e entrega o dinheiro a ela.

É o tipo de erro que, no cinema policial, nasce vestido de gesto nobre e logo aparece de terno, gravata e algemas. Matt acredita estar ajudando uma mulher vulnerável. Só que o dinheiro pertence a uma investigação, precisa voltar ao lugar certo e não pode sumir sem deixar marcas. A partir desse gesto, o filme aperta o espaço ao redor dele sem pressa. Cada telefonema passa a pesar. Cada pergunta vira ameaça. Cada documento pode mudar o rumo do caso.

O romance vira armadilha

A situação piora quando Ann e Chris aparecem mortos em circunstâncias suspeitas. A tragédia, que já seria grave, ganha contornos ainda mais comprometedores porque Matt descobre que foi nomeado beneficiário de uma apólice de seguro de vida milionária. O chefe de polícia, antes responsável por proteger provas e ordenar a investigação local, passa a ocupar um lugar incômodo. Ele sabe demais, esconde demais e tem motivos demais para parecer culpado.

Carl Franklin trabalha esse suspense com uma eficiência rara. “Por Um Triz” não depende de perseguições gigantescas nem de cenas espalhafatosas para manter o espectador preso. O nervo do filme está no acúmulo de pequenos problemas. Matt precisa recuperar o dinheiro, esconder o envolvimento com Ann, não levantar suspeitas entre colegas e ainda lidar com a chegada de Alex ao caso. Pouca coisa poderia ser mais inconveniente do que ser investigado pela própria ex-mulher, ainda mais quando ela é inteligente, objetiva e não parece inclinada a facilitar a vida dele.

Eva Mendes dá a Alex uma presença firme, sem transformar a personagem em figura decorativa. Ela observa, pergunta, recolhe indícios e avança sobre o caso com método policial. Para Matt, isso é um tormento duplo. Ele conhece Alex intimamente, mas já não controla o que ela pensa. A antiga relação entre os dois acrescenta tensão às conversas, porque cada frase carrega um passado doméstico e uma suspeita profissional. O resultado é um jogo de nervos em que ninguém pode falar tudo o que sabe.

Denzel Washington segura a pressão

Denzel Washington é o grande motor de “Por Um Triz”. Matt Whitlock não é apresentado como um herói impecável nem como um criminoso frio. Ele é vaidoso, sedutor, generoso quando lhe convém e imprudente quando o desejo fala mais alto. Essa mistura torna o personagem mais interessante. O público acompanha um homem tentando salvar a própria pele depois de ter cavado o buraco com as próprias mãos, o que dá ao filme uma energia quase cômica em alguns instantes.

Há graça no desespero de Matt, embora o filme nunca transforme a situação em piada aberta. Ele tenta parecer sereno enquanto tudo ao redor aponta para sua queda. Precisa atender autoridades, responder a Alex, lidar com colegas, buscar pistas e, ao mesmo tempo, fingir que não está a um passo do colapso. Denzel trabalha esse estado de pânico com precisão. Um olhar demorado, uma pausa antes da resposta, um sorriso mal colocado. Tudo denuncia um homem que precisa parecer inocente enquanto improvisa explicações para problemas que não param de crescer.

Sanaa Lathan também é peça essencial na engrenagem do suspense. Ann Merai Harrison surge como uma mulher fragilizada por uma doença e por um casamento abusivo, mas o filme deixa no ar uma zona de dúvida que sustenta boa parte da intriga. A personagem desperta pena, desejo e desconfiança, três sentimentos que empurram Matt para decisões cada vez piores. Dean Cain, como Chris Harrison, completa esse núcleo de ameaça doméstica e dinheiro em disputa, dando ao caso uma camada de violência que antecede a investigação.

Banyan Key aperta o cerco

A pequena Banyan Key funciona quase como uma armadilha geográfica. Em uma metrópole, Matt talvez pudesse desaparecer por algumas horas, trocar informações sem tanta exposição e ganhar tempo. Ali, qualquer movimento chama atenção. A delegacia, os escritórios, os telefonemas e os corredores parecem sempre perto demais. O filme usa esse cenário para criar uma sensação de confinamento. Matt tem autoridade sobre a cidade, mas essa mesma posição o torna mais visível.

O roteiro se apoia em elementos simples e eficientes. Uma sala de evidências, uma quantia desaparecida, uma apólice de seguro, um incêndio, uma investigação de homicídio e a cobrança da DEA. Nada soa gratuito. Cada peça empurra Matt para uma área mais estreita. Quando ele tenta apagar um rastro, outro aparece. Quando acredita ganhar alguns minutos, surge uma nova exigência. É um suspense construído sobre prazos, papéis e mentiras pequenas que começam a cobrar juros.

Carl Franklin, que já havia mostrado domínio do gênero em outros trabalhos policiais, filma “Por Um Triz” com atenção ao tempo. A informação nunca chega quando Matt precisa. As respostas aparecem tarde. As suspeitas chegam cedo. Esse descompasso dá ritmo ao filme e sustenta a ansiedade sem precisar explicar demais. O espectador acompanha a tentativa de Matt de recuperar alguma vantagem, mas o prazer está justamente em ver como a situação escapa dele a cada nova descoberta.

Um suspense de culpa e aparência

“Por Um Triz” é daqueles thrillers adultos que confiam mais em personagens acuados do que em truques barulhentos. O filme tem crime, mistério, drama conjugal e investigação, mas sua força está na pergunta mais simples. Até quando Matt consegue sustentar a pose de chefe de polícia enquanto age como suspeito em tempo integral?

A resposta vem aos poucos, em movimentos de pressão crescente. Denzel Washington faz desse homem um sujeito esperto, mas não esperto o bastante para prever todas as consequências. Eva Mendes dá à investigação uma dureza elegante. Sanaa Lathan mantém Ann no centro da dúvida. E Carl Franklin transforma uma cidade ensolarada da Flórida em um lugar onde dinheiro, desejo e autoridade entram na mesma sala e saem deixando marcas.

“Por Um Triz” vale pelo prazer de acompanhar um personagem experiente perdendo terreno enquanto tenta manter a compostura. O filme prende porque cada escolha de Matt tem custo. Ele mente para ganhar tempo, mas o tempo trabalha contra ele. Ele usa o cargo para abrir portas, mas o cargo também o deixa exposto. E quando a investigação se aproxima demais, já não basta parecer inocente. É preciso provar, antes que a próxima prova fale por ele.