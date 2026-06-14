O filme que todo mundo criticou quando foi lançado e hoje é um cult, na Netflix

Em “Garota Infernal”, comédia de horror lançada em 2009 e dirigida por Karyn Kusama, uma cidade pequena de Minnesota vira cenário de medo quando Jennifer Check (Megan Fox), a garota mais popular da escola, retorna transformada após uma noite traumática em um bar local. A mudança atinge em cheio Needy Lesnicki (Amanda Seyfried), sua melhor amiga desde a infância, que passa a notar algo estranho demais para ser tratado como fofoca adolescente. Entre garotos desaparecidos, uma banda oportunista e uma amizade que sai dos trilhos, o filme usa o terror para falar de desejo, ciúme, poder e violência com acidez rara.

Antes de qualquer sangue, “Garota Infernal” se instala num terreno conhecido por muita gente que sobreviveu ao ensino médio. Jennifer Check (Megan Fox) reina pelos corredores com a segurança de quem sabe que todos estão olhando. Needy Lesnicki (Amanda Seyfried), ao contrário, parece existir em torno dela, entre afeto, fascínio e um certo desconforto que nunca ganha nome.

As duas são amigas desde pequenas, mas a relação já chega à tela com algo torto. Jennifer decide o programa, escolhe o tom da conversa e puxa Needy para lugares onde ela talvez nem quisesse estar. A amiga acompanha porque aquele vínculo antigo ainda tem peso, mesmo quando começa a parecer menos proteção e mais dependência. O filme acerta ao tratar essa amizade sem transformar nenhuma das duas em santa ou vilã de cartolina.

A rotina muda quando Jennifer insiste em ir ao Melody Lane, bar da cidade onde a banda Low Shoulder se apresenta. O grupo, liderado por Nikolai Wolf (Adam Brody), aparece com pose calculada, ambição mal disfarçada e aquele tipo de charme que costuma envelhecer mal antes mesmo da segunda música. A noite termina em tragédia, e Jennifer desaparece com os músicos depois do caos no local. Quando volta, algo nela já passou para outro registro.

Jennifer retorna com fome

O retorno de Jennifer é o ponto em que “Garota Infernal” assume sua natureza de comédia de horror sem pedir licença. A garota popular reaparece suja, distante e assustadora, mas também estranhamente mais poderosa. Needy percebe que há algo errado porque conhece a amiga de perto demais. O problema é que conhecer alguém não significa conseguir impedir o estrago que essa pessoa pode causar.

Jennifer passa a atrair garotos da escola para encontros que começam com promessa sexual e terminam em morte. A vítima não é escolhida por acaso. O filme mira o desejo masculino adolescente, cheio de certeza e pouca escuta, e o transforma em armadilha. Há uma crueldade no modo como Jennifer usa a própria imagem, mas também existe uma dor soterrada naquela presença. Ela foi usada, descartada e transformada em monstro por homens que queriam fama. Depois disso, passa a devolver violência com dentes afiados.

Needy tenta juntar as pistas enquanto a cidade trata os crimes como tragédias isoladas. Ela observa a mudança no corpo da amiga, nas frases, nos horários, na frieza depois de cada desaparecimento. A escola segue funcionando, os corredores continuam cheios, e os adultos parecem sempre atrasados para o desastre. Essa demora dá a Jennifer espaço para continuar, enquanto Needy perde a tranquilidade e começa a parecer exagerada aos olhos dos outros.

O terror passa pelo corredor

Karyn Kusama filma esse horror a partir de espaços cotidianos. A escola, o quarto, o bar, a rua e as festas deixam de ser lugares seguros. Tudo parece perto demais, como acontece nas cidades pequenas, onde qualquer ausência logo vira assunto e qualquer rumor ganha plateia. A ameaça não surge de um castelo gótico ou de um porão remoto. Ela anda de uniforme, usa brilho labial e sabe exatamente o efeito que causa.

A graça do filme aparece quando a lógica adolescente tenta continuar viva diante do absurdo. Meninos ainda acham que estão prestes a viver uma fantasia. Colegas ainda disputam popularidade. A banda Low Shoulder tenta transformar tragédia em oportunidade, numa sátira venenosa da fama fabricada. O riso vem do constrangimento, da vaidade e da burrice coletiva, nunca de uma piada colocada ali para aliviar o peso da história.

Megan Fox compreende bem Jennifer. Sua atuação trabalha com pose, sarcasmo e ferida. A personagem sabe usar beleza como passaporte, mas a atriz deixa escapar pequenas rachaduras entre uma provocação e outra. Amanda Seyfried faz Needy com nervos à flor da pele, sem exagerar a fragilidade. Ela começa como a amiga obediente e passa a agir porque ninguém mais enxerga o perigo com a mesma nitidez. Adam Brody, como Nikolai, dá ao vocalista da banda uma camada de oportunismo sorridente, desses que parecem educados até alguém pagar a conta.

Needy tenta salvar o que resta

O centro emocional de “Garota Infernal” está na tentativa de Needy de proteger Chip Dove (Johnny Simmons), seu namorado. Ele representa uma parte ainda estável da vida dela, embora também esteja exposto ao magnetismo de Jennifer. Needy sabe que a ameaça é real, mas precisa convencer alguém que ainda vê Jennifer pela lente antiga da beleza, da fama escolar e do desejo.

Essa parte dá força ao filme porque o horror deixa de ser apenas sobrenatural. Needy enfrenta um monstro, sim, mas também enfrenta descrédito, isolamento e a memória de uma amizade que talvez nunca tenha sido saudável. Quanto mais Jennifer avança, mais Needy precisa aceitar que afeto não basta para salvar alguém que passou a colocar outros em risco. É uma percepção dura, especialmente numa idade em que amizade costuma ter peso de pacto eterno.

“Garota Infernal” foi recebido de forma irregular em seu lançamento, muito prejudicado por uma divulgação que parecia interessada apenas em vender Megan Fox como fantasia masculina. Com o tempo, porém, o filme ganhou outra leitura. Visto hoje, soa mais afiado, mais triste e mais engraçado do que muita gente percebeu em 2009. Sua força está em unir possessão demoníaca, violência adolescente e amizade feminina sem transformar tudo em sermão.

Uma comédia cruel e esperta

O roteiro de Diablo Cody aposta em diálogos ágeis, às vezes debochados, mas o filme funciona melhor quando deixa a piada ferir um pouco. A cidade de Devil’s Kettle tem algo de caricatura suburbana, mas nunca vira cenário vazio. Ali, a popularidade protege Jennifer por tempo demais, a incredulidade enfraquece Needy e a vaidade dos garotos abre portas perigosas. Cada elemento participa da história.

“Garota Infernal” também envelheceu bem por recusar a imagem da vítima perfeita. Jennifer é monstruosa, mas sua transformação nasce de uma violência anterior. Needy é leal, mas sua lealdade demora a virar ação. Os homens não são todos iguais, porém muitos deles entram em cena carregando a confiança cega de quem nunca precisou temer uma aproximação. O filme usa esse desequilíbrio com ironia e sangue.

Vale dizer que “Garota Infernal” transforma a amizade entre Jennifer e Needy numa disputa por sobrevivência. O que começou como dependência adolescente vira um impasse físico, moral e afetivo. Karyn Kusama segura o tom entre o horror e a comédia com firmeza, enquanto Megan Fox e Amanda Seyfried sustentam uma dupla marcada por desejo de pertencimento, inveja, medo e raiva. Poucos filmes sobre monstros adolescentes parecem tão conscientes de que o ensino médio, por si só, já oferece material de sobra para uma visita ao inferno.