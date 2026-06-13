Um dos thrillers mais frios com Kate Beckinsale está escondido no catálogo da Netflix

“Terror Na Antártida” começa com uma situação que já carrega boa parte do suspense. Carrie Stetko, a policial vivida por Kate Beckinsale, está na estação Amundsen-Scott, prestes a deixar a Antártida e voltar à civilização, quando um cadáver aparece no gelo. A descoberta obriga a personagem a adiar a partida e a lidar com um caso de homicídio num lugar onde quase tudo dificulta a investigação. O vento fecha o campo de visão, a neve apaga marcas, a base está perto de esvaziar, e o tempo para agir diminui com a chegada de um fenômeno climático severo. Depois vêm Robert Pryce, o agente interpretado por Gabriel Macht, um avião caído desde os anos 1950, corpos antigos e caixas misteriosas. A história tem crime, ação e isolamento, mas logo mostra que seu interesse está menos no enigma e mais no chão gelado onde ele foi colocado.

A Antártida não precisa ser explicada como ameaça. O próprio deslocamento já complica a vida de quem procura pistas. Caminhar, sair da base, reconhecer uma distância ou voltar com segurança são tarefas que, em outro policial, seriam simples passagem de uma cena a outra. Aqui, cada movimento depende de roupa, equipamento e alguma margem de sorte. Essa condição dá ao assassinato uma vantagem imediata: não há bairro, rua movimentada, testemunha casual ou delegacia funcionando como extensão natural da investigação. Há um grupo reduzido, uma estação isolada e uma janela curta antes que o clima torne tudo pior.

O título original, “Whiteout”, descreve melhor o que o filme poderia ter explorado. O fenômeno não serve apenas para indicar neve forte. Ele bagunça a percepção. Quando a visão falha, a investigação também deveria falhar um pouco: passos mais lentos, suspeitas apressadas, escolhas feitas com informação incompleta. “Terror Na Antártida” toca nisso quando tira os personagens da base e os joga diante de um branco que dificulta tanto a fuga quanto a busca por vestígios. Nessas passagens, o suspense deixa de depender de explicação verbal e se aproxima de algo mais físico.

Claro demais

Dominic Sena tenta montar uma versão gelada do policial de crime e segredo enterrado. A troca de ambiente é boa: sai a rua escura, entra uma claridade que também impede de ver. Só que a história não aproveita essa troca até o fim. O trauma anterior de Carrie, a chegada do agente de fora, o avião antigo e as mortes sucessivas aparecem como etapas reconhecíveis, colocadas em ordem para levar o caso adiante. O gênero permite repetição. A diferença está em fazer essas repetições parecerem inevitáveis dentro daquele lugar. Em “Terror Na Antártida”, muitas delas soam transportadas de outro thriller e cobertas de neve depois.

Beckinsale trabalha melhor quando a personagem precisa agir sem explicar demais o que sente. Ela mantém gestos contidos, reage pouco, avança pelo espaço como alguém acostumada a trabalhar sob pressão e não como heroína feita para discursos. Isso combina com Carrie, uma agente que carrega um episódio anterior e tenta manter autoridade num posto onde a lei parece improvisada. O roteiro, porém, usa esse passado como atalho. Informa a ferida, sinaliza dureza e segue em frente. Haveria mais interesse se a investigação a obrigasse a errar mais no presente, a calcular pior por causa do cansaço, da pressa ou da desconfiança.

Robert Pryce entra para dividir a apuração, mas sua chegada não altera muito a dinâmica. Ele ajuda a mover o caso, soma perguntas, acompanha descobertas e ocupa o espaço esperado do agente externo. Tom Skerritt, no grupo principal, contribui para a ideia de uma base com rotina própria prestes a ser interrompida. Mesmo assim, os personagens em volta de Carrie quase sempre aparecem presos à utilidade que têm para o mistério. Um dá informação, outro levanta suspeita, outro ajuda a empurrar a próxima descoberta. Poucos deixam marca fora dessa função.

Pegadas à vista

A melhor imagem de “Terror Na Antártida” continua sendo o corpo no gelo. Ela basta para abrir um policial direto e eficiente: quem matou, como o cadáver foi parar ali, quem ainda está na estação, o que pode ser verificado antes que a tempestade feche? O filme acrescenta o avião antigo, as caixas, os mortos do passado e a sequência de novos ataques. A trama fica mais cheia, mas o suspense não cresce na mesma proporção. Muitas revelações chegam arrumadas demais, como se o roteiro tivesse receio de deixar a baixa visibilidade contaminar a própria investigação.

A proximidade do whiteout deveria apertar cada decisão. Esperar significaria perder tempo. Sair significaria enfrentar um ambiente que não perdoa descuido. A história usa essa urgência, mas várias passagens seguem a ordem conhecida de pistas encontradas, deslocamentos perigosos e ataques que surgem para reacender a ação. A Antártida entra como obstáculo, nem sempre como regra. Para um filme situado num lugar tão extremo, muita coisa ainda parece administrada demais.

Isso não apaga os atrativos mais imediatos da sessão. A protagonista tem função clara, o cenário foge do padrão urbano do policial, a investigação se apoia numa situação inicial direta, e o filme não se perde em desvios laterais. Quem procura um suspense criminal com Kate Beckinsale, neve, cadáveres e ameaça climática encontra uma narrativa compreensível, com momentos de ação e uma boa premissa visual. O incômodo vem do tanto que o material prometia antes de se acomodar.

O branco poderia confundir mais. A base poderia parecer menos segura. As pessoas poderiam carregar mais dúvida no modo de falar e se mover. Em vários momentos, a história indica o perigo, mas já prepara a próxima pista com antecedência. A neve cobre marcas dentro da trama; fora dela, o roteiro deixa muitas pegadas à vista. A dúvida não chega a ficar tempo suficiente no ar.

“Terror Na Antártida” termina como um suspense mediano, não como desastre. Há um cenário incomum, uma atriz capaz de dar firmeza à protagonista e uma situação de partida que funciona. Falta fazer o crime depender mais do lugar onde acontece. Quando a Antártida aparece só como paisagem hostil, o filme perde a chance de transformar o whiteout numa ameaça para o próprio modo de contar a história. O resultado é um policial correto, com gelo por todos os lados e poucas dúvidas sustentadas até o fim.