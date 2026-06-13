Antes de virar cult moderno, este blockbuster com Emily Blunt passou meio injustiçado e agora está na Netflix

William “Bill” Cage, relações públicas das Forças Armadas dos Estados Unidos, é jogado na linha de frente de uma guerra contra alienígenas sem preparo para combater. Morre e volta ao mesmo dia. Morre outra vez e retorna de novo. “No Limite do Amanhã” poderia se contentar com a graça dessa repetição ou com a explicação das regras que prendem o personagem. Doug Liman, porém, extrai dela algo bem mais concreto: cada volta altera a duração das cenas, encurta o que o público já conhece e coloca o erro anterior dentro do movimento seguinte.

Cage chega ao front como alguém deslocado até da própria roupa. O traje militar não parece uma extensão do corpo, mas um peso que o denuncia. Ele tenta negociar, improvisar, ganhar tempo, escapar pela fala. Nada disso serve quando a batalha começa. A escolha de Tom Cruise para esse papel dá ao início do filme uma graça particular, porque o ator costuma carregar consigo a imagem do homem que corre, calcula e domina o espaço. Aqui, ele começa atrasado. A guerra anda em outra velocidade, e Cage demora a entender até o básico: onde pisar, quando se abaixar, como sobreviver por mais alguns segundos.

Cruise fora do controle

O retorno temporal muda a relação do personagem com a ação. Não há uma virada heroica imediata, nem uma coragem descoberta por discurso. Cage aprende porque morre muitas vezes, e cada morte corrige um pedaço do caminho. O filme acompanha essa mudança sem transformar cada repetição em cena completa. Quando uma situação já foi vista, Liman e os montadores James Herbert e Laura Jennings cortam antes, pulam etapas, entram direto na reação nova. O retorno permanece ali, mas o tempo gasto com ele diminui.

Esse é o detalhe que impede o filme de emperrar. A repetição aparece no tamanho dos cortes, na elipse mais seca, no gesto que chega um pouco antes do golpe. Uma sequência que primeiro parecia caos militar passa a ser reconhecida por Cage como uma sequência de tarefas. Ele deixa de reagir ao mundo como surpresa e começa a tratá-lo como percurso decorado à custa de queda, tiro e explosão. O espectador não precisa ouvir essa transformação explicada muitas vezes. Ela aparece na diferença entre uma tentativa e a seguinte.

O humor nasce desse método. Cage morre no meio de uma intenção grandiosa, volta antes de completar uma frase, apanha do mesmo erro até encontrar um modo menos desastroso de atravessá-lo. A piada vem do corte e da repetição interrompida, não de comentário verbal sobre a situação. Liman conserva a ameaça alienígena, mas deixa que a morte repetida tenha uma secura cômica. Em vez de aliviar a guerra com piadas externas, ele faz o riso sair da própria rotina absurda de treino.

Rita Vrataski, vivida por Emily Blunt, muda a posição de Cage dentro desse treino. Ela não está ali para assistir à formação do herói nem para legitimar o protagonista. Rita conhece o ciclo, sabe como lidar com ele e não tem paciência para a autopiedade de Cage. Blunt interpreta a personagem com economia: poucas concessões, respostas curtas, postura de quem já gastou o medo em batalhas anteriores. O treino dos dois funciona melhor quando permanece prático. Ele tenta falar para se salvar; ela corta a conversa e o empurra de volta ao erro que precisa ser corrigido.

A relação ganha interesse porque nasce de repetição, instrução e fracasso. Cage não conquista Rita por encanto, nem Rita suaviza sua dureza para caber numa função romântica. Os dois se aproximam porque precisam atravessar as mesmas ações até que alguma variação abra caminho. O filme acerta ao manter esse vínculo preso ao combate e ao treino. A intimidade possível ali passa por ordens, mortes, retornos e pequenas correções de movimento.

Quando a missão pesa

A guerra ao redor deles pertence a um repertório conhecido: comando internacional, invasores alienígenas, armaduras tecnológicas, soldados lançados numa praia, missão decisiva. “No Limite do Amanhã” não torna esses elementos novos. O que muda é a maneira como Cage passa a ler cada ameaça. No início, a batalha é barulho, metal, areia e pânico. Depois, um segundo a mais ou a menos decide se ele atravessa um trecho ou volta ao ponto de partida.

A parte central do filme tira muito proveito dessa lógica de tentativa. Cage e Rita testam rotas, eliminam passos inúteis, repetem ações com pequenas alterações. A ação fica mais divertida porque depende de informação acumulada, não apenas de volume. O público reconhece o caminho junto com Cage e percebe, a cada retorno, que uma cena pode ser refeita sem ser repetida por inteiro. Há inteligência nessa economia, uma inteligência ligada ao tempo de corte e à posição dos atores no espaço.

A chegada é menos inventiva. Quando a história precisa encerrar a guerra por meio de uma missão salvadora, o filme se aproxima do modelo mais reconhecível do blockbuster: localizar o alvo, correr contra o relógio, enfrentar a ameaça maior. A fluidez das repetições cede lugar a uma etapa final mais comum. A aventura continua clara e eficiente, mas perde parte do humor seco que vinha do ciclo diário e da variação de tentativas.

Essa limitação não apaga o prazer do percurso. Liman trabalha com astro, efeitos digitais, combate em grande escala e conclusão de alto orçamento, mas os melhores trechos estão nos retornos encurtados, na morte usada como corte brusco, na mudança gradual do corpo de Cruise dentro da armadura. Bill Paxton ajuda a manter a caricatura militar num ponto de comicidade sem transformar tudo em paródia. Brendan Gleeson ocupa o espaço do comando, ligado à burocracia e à pressão da guerra. O centro de gravidade, porém, fica mesmo na dupla Cruise e Blunt.

A comparação com “Feitiço do Tempo” surge quase sozinha, por causa do dia repetido, mas ela leva a uma simplificação. Em “No Limite do Amanhã”, Cage não é educado pela rotina doméstica nem por uma revisão moral da própria vida. Ele aprende pelo impacto. O retorno serve para que decore uma guerra em pedaços, como quem repete uma sequência física na qual qualquer atraso cobra uma morte. O roteiro de Christopher McQuarrie, Jez Butterworth e John-Henry Butterworth explica o bastante para sustentar as regras e deixa a maior parte do trabalho para a ação.

“No Limite do Amanhã” fica acima da média dos blockbusters de ficção científica da década de 2010 porque transforma uma boa premissa em escolhas de cena: corta antes, repete menos, ri da morte sem apagar o perigo e usa Tom Cruise primeiro como homem perdido, só depois como figura capaz de dominar o campo de batalha. O final entrega uma solução menos imaginativa que o caminho. Até lá, Cage já morreu o suficiente para que cada pequeno avanço tenha graça própria.