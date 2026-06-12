Charlize Theron rouba a cena neste filme da Netflix que mistura charme, vingança e ação sem desperdiçar um minuto

Há um ponto na alma de todo homem que ninguém consegue alcançar. Lá estão seus medos, suas neuroses mais irracionais, suas opiniões mais impublicáveis, embalados numa bruma claustrofóbica na qual vaidades e outros pecados, miúdos e grandes, nunca vêm à tona. A justiça se arrasta, a reboque das urgências necessidades do cidadão comum, dando chance a indignação, ódio, espertezas, vingança e sangue, matérias-primas fundamentais de “Uma Saída de Mestre”. A direção tarimbada de F. Gary Gray mantém o enredo a salvo dos exageros tão característicos dessas produções, dando sua própria cara ao remake de “Um Golpe à Italiana” (1969), um cult do gênero dirigido por Peter Collinson (1936-1980). Não é pouco.

Um crime (quase) perfeito

Filmes de ação podem extrapolar sua natureza bestial e transmitir mensagens mais elaboradas. Temas ditos graves e urgentes tornam-se menos herméticos, quiçá até despertem imprevisíveis paixões, efeito que fica progressivamente mais claro à medida que Gray faz do roteiro de Troy Kennedy Martin (1932-2009), Donna e Wayne Powers a sequência de eventos frenéticos que esquadrinham o plano de John Bridger, Charlie Croker, Steve, Lyle, Orelha Esquerda e Rob Bonitão. Os seis conseguem roubar 35 milhões de dólares em barras de ouro do cofre de um palácio de Veneza, mas são obrigados a lidar com um contratempo bem próprio de seu ofício, quando Steve mata Bridger para cumprir um acordo com a máfia siciliana. Vesano, o primeiro ato confere as atuações de Donald Sutherland (1935-2024) e Edward Norton o justo destaque, e fica difícil crer num final feliz. Mas ele vem.