Poucos filmes esbanjam estilo e sensualidade como esse romance que marcou uma década, na Netflix

Quando chegou aos cinemas em 1983, “Flashdance” rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. As músicas, os figurinos e as coreografias ganharam enorme popularidade, mas o filme dirigido por Adrian Lyne funciona sobretudo porque constrói uma personagem fácil de compreender. Alex Owens, interpretada por Jennifer Beals, é uma jovem que passa os dias trabalhando em uma siderúrgica de Pittsburgh e as noites se apresentando como dançarina em um bar local. Entre uma jornada e outra, ela alimenta um sonho que parece distante. Quer estudar dança de maneira profissional e conquistar uma vaga em uma prestigiada academia.

A premissa pode soar simples, mas o filme encontra força justamente nessa simplicidade. Alex não busca riqueza nem reconhecimento instantâneo. Ela quer uma oportunidade. Quer provar que seu talento pode levá-la além dos limites impostos por sua origem social e pelas circunstâncias em que vive.

Entre a fábrica e o palco

A rotina da protagonista ocupa boa parte da narrativa. Durante o dia, ela trabalha ao lado de operários em um ambiente dominado por máquinas, fumaça e estruturas metálicas. Quando o expediente termina, troca o uniforme pela roupa de dança e sobe ao palco de um clube noturno. A diferença entre os dois universos é enorme, mas ambos fazem parte da mesma realidade.

Pittsburgh desempenha um papel importante nessa construção. A cidade aparece distante do glamour normalmente associado às histórias de ascensão artística. Em vez de avenidas luxuosas ou grandes teatros, o cenário é formado por pontes, fábricas e bairros operários. Essa ambientação ajuda a tornar o objetivo de Alex ainda mais difícil. A dança surge como uma possibilidade de futuro em meio a uma rotina marcada pelo trabalho pesado.

O filme também mostra que talento sozinho raramente abre portas. Alex possui habilidade, disciplina e dedicação, mas esbarra constantemente em sua própria insegurança. Ela acredita no sonho, embora tenha dificuldade para acreditar que realmente merece alcançá-lo.

Um romance que muda perspectivas

A vida da protagonista ganha novos contornos quando ela se aproxima de Nick Hurley, personagem interpretado por Michael Nouri. Proprietário da siderúrgica onde Alex trabalha, ele demonstra interesse por ela desde os primeiros encontros.

O relacionamento cresce aos poucos e se transforma em uma das principais linhas narrativas da obra. Embora o romance ocupe espaço relevante, ele nunca substitui o objetivo principal da protagonista. O interesse amoroso funciona mais como incentivo do que como solução para seus problemas.

Nick percebe algo que Alex demora a enxergar em si mesma. Ele vê potencial, dedicação e capacidade para disputar uma vaga em uma escola de dança profissional. O incentivo, porém, não elimina as dúvidas que a acompanham desde o início. Quanto mais próxima ela fica da possibilidade de realizar o sonho, maior se torna o medo de fracassar.

Essa é uma das qualidades do roteiro. O obstáculo mais importante não está em um vilão nem em uma disputa externa. Está dentro da própria personagem.

O peso dos sonhos possíveis

Ao longo da história, Alex convive com amigos, colegas e artistas que também tentam construir uma vida melhor. Alguns perseguem carreiras criativas. Outros apenas procuram estabilidade financeira. Cada um deles representa uma faceta diferente da busca por reconhecimento e realização.

Essas histórias paralelas ajudam a reforçar a ideia de que crescer profissionalmente exige muito mais do que talento. Exige persistência, paciência e disposição para continuar tentando quando as portas permanecem fechadas.

Há momentos em que “Flashdance” flerta com o conto de fadas romântico. Ainda assim, o filme mantém os pés no chão porque nunca esquece as limitações que cercam seus personagens. Alex continua precisando acordar cedo para trabalhar. Continua pagando contas. Continua enfrentando dúvidas que nenhuma história de amor consegue resolver.

Essa combinação entre fantasia e realidade explica parte do apelo duradouro da obra. O público não acompanha uma heroína inalcançável. Acompanha alguém que trabalha muito e ainda assim teme não ser suficiente.

A dança como linguagem

As sequências musicais são o elemento mais lembrado do filme, mas elas cumprem uma função narrativa importante. Quando Alex dança, sentimentos que permanecem guardados durante as conversas ganham forma. Ambição, ansiedade, esperança e frustração aparecem através do movimento.

Adrian Lyne utiliza a música e a montagem para transmitir energia sem interromper o fluxo da história. Cada apresentação ajuda o espectador a compreender o estado emocional da protagonista naquele momento específico.

É também nesse aspecto que Jennifer Beals sustenta boa parte do longa. Sua atuação faz com que Alex pareça determinada e vulnerável ao mesmo tempo. A personagem carrega uma confiança admirável diante dos outros, mas revela inúmeras inseguranças quando está sozinha.

Por que ainda funciona

Mais de quarenta anos após o lançamento, “Flashdance” continua sendo lembrado por motivos que vão além de sua famosa trilha sonora. O filme fala sobre trabalho, aspirações e a distância que costuma existir entre talento e oportunidade.

Muitas produções abordam personagens extraordinários realizando feitos extraordinários. Alex Owens segue outro caminho. Ela é uma jovem comum tentando conquistar uma chance que talvez nunca apareça novamente. Essa simplicidade aproxima o público da personagem e mantém a narrativa relevante mesmo décadas depois.

Entre turnos na siderúrgica, ensaios, relacionamentos e audições, “Flashdance” constrói uma história de perseverança que permanece envolvente porque nasce de uma experiência universal. Quase todo mundo já desejou algo que parecia distante demais. Alex apenas decidiu continuar dançando enquanto buscava alcançá-lo.