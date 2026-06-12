Da autora de “A Ridícula Ideia de Nunca Mais te Ver”, suspense da Netflix segue entre os mais vistos do mundo

“A Desconhecida” começa com uma mulher amarrada e amordaçada dentro de um contêiner no porto de Barcelona. Ela não sabe seu nome, não lembra como chegou ali e mal consegue recuperar a própria versão dos fatos. Gabe Ibáñez parte de uma imagem simples, direta, feita para acionar de imediato as perguntas do suspense policial: quem é aquela mulher, quem a colocou ali, quem ainda quer alcançá-la. O perigo do filme está na própria eficiência dessa partida. A vítima pode ser reduzida a nome perdido, pista ambulante e explicação final, como tantas personagens de amnésia em histórias de crime.

O filme usa essa lógica porque precisa dela para avançar, mas tenta colocar outra pessoa no centro da nossa atenção: Anna Ripoll, a detetive vivida por Candela Peña. Anna volta ao trabalho depois de uma perda e leva para o caso uma disposição que não é a de uma profissional imune ao que encontra. Ela investiga, pergunta, cruza dados, segue suspeitas, mas não parece separada do sofrimento que encontra no contêiner. Essa aproximação dá ao filme seu material mais promissor. Não porque uma policial ferida seja novidade, mas porque Peña impede a personagem de virar apenas uma ficha de gênero.

Carga humana

O porto de Barcelona ajuda “A Desconhecida” a fugir do cenário policial sem marca. O contêiner importa. Não é só o lugar onde a vítima aparece pela primeira vez, mas um espaço associado a carga, trânsito, comércio e anonimato. Ao colocar uma mulher ali dentro, o filme aproxima o sequestro de uma violência que a trata como volume escondido, algo que pode ser movido sem rosto e sem história. A imagem já diz bastante. Quando a direção confia nessa concretude, não precisa transformar a ideia em discurso.

Essa escolha convive com uma trama bastante reconhecível. Há o crime grave, a cidade portuária, a dupla policial, as suspeitas em sequência, a ameaça que se aproxima e as respostas guardadas para depois. Um bom suspense pode nascer desse material. “A Desconhecida” tropeça quando deixa que a ordem das revelações pareça mais importante do que as pessoas atingidas por elas. A vítima precisa recuperar um nome, Anna precisa lidar com a própria perda, a polícia precisa chegar aos responsáveis. Tudo se encaixa com um grau de organização que às vezes enfraquece a sujeira do caso.

Candela Peña ajuda a segurar essas costuras. Anna Ripoll poderia ser só a investigadora competente com passado doloroso, mas a atriz evita transformar luto em fala explicativa. A personagem trabalha como quem tenta manter o procedimento em pé mesmo quando o caso toca numa área ainda mal resolvida. O filme melhora quando deixa essa perturbação aparecer em atitudes, no modo como Anna se envolve com a mulher encontrada, na dificuldade de olhar para aquele sequestro como apenas mais uma ocorrência.

Essa proximidade também pede cuidado. O sofrimento da vítima não pode existir apenas para que Anna se revele. “A Desconhecida” pisa nesse terreno instável desde o início, porque a mulher interpretada por Ana Rujas entra em cena sem memória, sem nome e sem condições de contar sua própria versão. O roteiro precisa devolver a ela algo que o ponto de partida lhe retira. Quando ela serve apenas para informar o caso, a premissa encolhe. Quando seu medo ocupa a cena antes da curiosidade sobre sua identidade, a história fica menos presa ao jogo de adivinhação.

A policial ferida

Pol López, como Quique Zárate, mantém a investigação em andamento ao lado de Anna. Sua função é prática: levar o filme de uma descoberta a outra, sustentar o lado procedimental e impedir que a história fique parada no drama da protagonista. A presença dele também reforça a sensação de território conhecido. Sem Anna, “A Desconhecida” seria mais um suspense correto sobre uma vítima sem memória, um crime por trás do crime e um conjunto de respostas esperando sua vez.

O roteiro de Lara Sendim, adaptação do romance “La desconocida”, de Rosa Montero e Olivier Truc, concentra boa parte do interesse na investigação e na ferida de Anna. Essa passagem do livro ao cinema cobra escolhas. O que em romance pode permanecer como pensamento ou hesitação precisa aparecer em ação, reação, pausa, pergunta, decisão. O filme nem sempre encontra o melhor caminho para isso. Em sua vontade de reunir passado pessoal, sequestro, violência contra mulheres, tráfico humano e corrupção, às vezes usa a gravidade dos temas como impulso para novas revelações. Assunto grave não dispensa cena bem resolvida.

Há algo honesto na forma direta como “A Desconhecida” apresenta seu pacto com o público. Uma mulher está em perigo, sua identidade foi arrancada e uma detetive tenta salvá-la enquanto tenta continuar trabalhando apesar da própria dor. Essa clareza dá condução ao filme, mas também o prende a soluções já vistas. Ibáñez não tenta desmontar o policial. Prefere contar a história dentro das regras do suspense de plataforma, com avanço constante, ameaça renovada e respostas distribuídas até o fim. O resultado é compreensível, correto, por vezes eficaz, mas raramente surpreende.

O filme não precisava reinventar o suspense de amnésia para funcionar melhor. Bastaria confiar mais na imagem inicial, em Anna Ripoll e no porto como lugar de apagamento, sem correr tanto para encaixar cada informação em seu devido lugar. A mulher no contêiner é mais perturbadora quando ainda não foi convertida em explicação. Anna é mais interessante quando trabalha apesar da dor, não quando a dor vira justificativa pronta para sua ligação com o caso. O crime pede solução, claro. O cinema, porém, perde quando trata solução como destino único.

“A Desconhecida” não é vazio nem descartável. Tem uma protagonista que impede o enredo de virar simples sequência de pistas, tem uma imagem inicial difícil de descartar e trata de violências que não deveriam ser usadas apenas como tempero de suspense. Também se contenta muitas vezes com a rota mais segura: nova pista, nova ameaça, nova resposta. Por isso a avaliação fica no meio. Candela Peña dá ao filme a parte que mais prende, porque Anna parece trabalhar sempre a um passo de perder a firmeza. O restante segue com competência, mas arruma depressa demais aquilo que a primeira imagem deixava em estado bruto: uma mulher tratada como carga, esperando que alguém a reconheça antes que o crime fale por ela.