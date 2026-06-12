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Nao Fale o MalDivulgação / Universal Pictures
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por Amanda Silva
Amanda Silva

O suspense psicológico mais perturbador dos últimos anos acaba de chegar à Netflix

“Não Fale o Mal” começa com uma promessa conhecida: uma família aceita o convite errado e percebe tarde demais. James Watkins não tenta esconder esse rumo. O remake de “Speak No Evil” trabalha com a expectativa de que algo vai sair do lugar, mas demora a autorizar Ben, Louise e a filha Agnes a chamar aquilo de perigo. Eles não ficam por burrice pura. Ficam porque a visita ainda cabe, por alguns minutos a mais, na categoria das situações desagradáveis que adultos educados preferem suportar a parecerem inconvenientes.

Ben e Louise, americanos vivendo em Londres, conhecem Paddy, Ciara e o filho Ant durante férias na Itália. O contato parece uma chance de escapar da solidão de casal expatriado, com filha pequena e vida social ainda mal encaixada. O convite para conhecer a casa da outra família no norte da Inglaterra chega com aparência de generosidade. A viagem, o frio e o isolamento fazem sua parte, mas o primeiro aperto vem antes de qualquer porta fechada: ninguém quer ser o hóspede que acusa os anfitriões cedo demais.

O anfitrião

James McAvoy faz Paddy como um homem que transforma invasão em piada e grosseria em teste de humor. Ele se aproxima demais, força intimidade, provoca e logo recua para o sorriso. Se Ben ri, Paddy avança. Se Louise se fecha, ele a trata como alguém sem jogo de cintura. Quando alguém ameaça reagir, a culpa volta para quem reclamou. McAvoy evita entregar Paddy como vilão pronto logo na primeira aparição.

Ciara, interpretada por Aisling Franciosi, piora tudo porque impede uma explicação confortável: não há só um homem estranho numa casa remota. Há um casal, uma rotina, um filho, uma mesa, um quarto preparado para hóspedes e uma sequência de programas que deveriam ser banais. A casa não surge como covil. Ela exige agradecimento, conversa baixa e esforço para não estragar o fim de semana. O horror avança enquanto Ben e Louise ainda tentam se portar como visita correta, mesmo quando a cordialidade já virou cobrança.

Mackenzie Davis e Scoot McNairy recebem o tipo de papel que costuma irritar o público. Louise e Ben precisam demorar a agir sem perder por completo a credibilidade. A maior parte desse percurso convence porque a rendição deles nasce de pequenas concessões, não de cegueira absoluta. Em alguns trechos, a espera pesa. Dá vontade de responder por eles, levantar da mesa, pegar Agnes e ir embora. Vendo de fora, qualquer pessoa se imagina mais rápida e mais firme diante de um anfitrião abusivo, mas a vida social costuma ser mais humilhante do que essa fantasia admite.

Paddy e Ciara exploram uma fraqueza comum: a vergonha de ser rude. Primeiro pedem demais. Depois fazem a recusa parecer deselegante. Em seguida, tratam o desconfiado como alguém difícil. A cada concessão, Ben e Louise entregam um pouco da decisão sobre ficar ou ir embora. Enquanto a história permanece nesse ponto, o terror nasce de situações simples: a refeição que não deveria ser aceita, o passeio que já começou errado, a conversa que muda de direção sem que ninguém saiba onde interrompê-la.

Depois do convite

A comparação com “Speak No Evil”, de 2022, acompanha a refilmagem, mas a versão de Watkins toma outro caminho sem pedir desculpa por isso. O longa de 2024 se aproxima mais de um thriller de confronto. O perigo fica mais visível, as reações se tornam mais diretas, e o espectador recebe uma rota mais definida para atravessar a história. Essa escolha favorece o ritmo comercial do remake e dá a McAvoy espaço para aumentar a pressão sobre os Dalton.

O preço aparece quando a situação passa a pedir fuga, resistência e acerto de contas. A visita deixa de ser aquela tortura social quase plausível e entra em terreno conhecido do suspense. A parte mais cruel estava antes, nos minutos em que uma família inteira ainda fingia que uma grosseria podia ser apenas uma grosseria.

Watkins se sai melhor quando mantém a câmera perto das regras domésticas. A mesa, o quarto, o campo em volta da casa e os passeios não precisam de grande enfeite para ficarem ameaçadores. A montagem empurra os Dalton de uma situação embaraçosa para outra, enquanto a trilha ajuda a retirar qualquer conforto dos intervalos. Não há muito interesse em explicar Paddy e Ciara por dentro, e o filme ganha quando não transforma os dois em caso clínico. Eles rendem mais como anfitriões que aprenderam a transformar a boa educação alheia em permissão.

McAvoy, Davis e McNairy puxam o filme para lados diferentes. McAvoy dá a Paddy uma alegria infantil diante da humilhação que provoca. Ele parece se divertir com a demora dos outros em reagir. Davis, como Louise, carrega o rosto de quem percebe antes, mas ainda precisa negociar com o marido, com a filha, com a situação e com a própria dúvida. McNairy faz Ben como um homem que tenta preservar a cordialidade até ela virar covardia. Esse trio impede que tudo dependa apenas da revelação do perigo.

A parte final atende melhor ao thriller do que ao terror social insinuado no começo. Entram respostas, corridas, decisões e enfrentamento. Isso aumenta o prazer imediato da sessão, mas diminui a sujeira da premissa. O que mais incomodava não era saber até onde Paddy chegaria, e sim notar quanto tempo Ben e Louise aceitariam ficar na casa de alguém que já os estava humilhando. Quando a vergonha cede lugar à ação, o remake fica mais fluente e também menos desagradável.

“Não Fale o Mal” não precisa vencer o original para justificar sua existência. O remake se justifica nas cenas em que uma visita comum já está perdida, mas ninguém ainda teve coragem de levantar da cadeira. Sua melhor parte está na visita, antes que o perigo ganhe nome demais. Ben e Louise ainda tentam se comportar à mesa, enquanto Paddy usa cada gentileza deles como permissão para avançar mais um pouco.

Filme: Não Fale o Mal
Diretor: James Watkins
Ano: 2021
Gênero: Psicológico/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Amanda Silva

Amanda Silva

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