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2012Divulgação / Columbia Pictures
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por Helena Oliveira
Helena Oliveira

Suspense apocalíptico com John Cusack está no Prime Video

Quando chegou aos cinemas em 2009, “2012” carregava uma missão ambiciosa. Dirigido por Roland Emmerich, cineasta conhecido por produções cataclísmicas, o longa imaginava o que aconteceria se antigas previsões sobre o fim do mundo ganhassem contornos reais. Entre terremotos devastadores, cidades engolidas pela terra e tsunamis gigantescos, a produção transforma o planeta inteiro em cenário de desastre. Ainda assim, sua história mais importante acontece em escala humana. No centro de tudo está um pai tentando salvar a própria família enquanto governos correm contra o relógio para preservar uma pequena parcela da humanidade.

Estrelado por John Cusack, Chiwetel Ejiofor e Thandiwe Newton, o filme acompanha duas frentes narrativas que avançam paralelamente até se cruzarem. De um lado está o geólogo Adrian Helmsley, interpretado por Ejiofor. Integrante de uma equipe internacional de cientistas, ele descobre que a intensa atividade solar está provocando alterações profundas no interior da Terra. O núcleo do planeta aquece em níveis alarmantes e a crosta terrestre começa a perder estabilidade. A conclusão é assustadora. Em pouco tempo, continentes inteiros poderão desaparecer.

Adrian leva a descoberta ao presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson, vivido por Danny Glover. A informação desencadeia uma mobilização sigilosa envolvendo líderes mundiais, militares, empresários e especialistas. O objetivo é construir enormes embarcações capazes de resistir ao colapso global. Essas estruturas, chamadas de arcas, representam a última esperança de sobrevivência para uma parte extremamente limitada da população.

Quando a ciência vira segredo

A primeira metade do filme trabalha bem a sensação de que o mundo continua funcionando normalmente enquanto decisões capazes de definir o destino da humanidade acontecem longe dos olhos do público. Governos mantêm o projeto em segredo e poucos sabem o que realmente está por vir.

É nesse contexto que surge Jackson Curtis, personagem de John Cusack. Escritor de ficção científica e motorista de limusine nas horas vagas, ele tenta equilibrar as dificuldades da vida pessoal após a separação. Sua ex-esposa Kate, interpretada por Amanda Peet, reconstruiu a vida ao lado do cirurgião Gordon Silberman, papel de Tom McCarthy. Enquanto tenta preservar o vínculo com os filhos Noah, vivido por Liam James, e Lilly, interpretada por Morgan Lily, Jackson leva a família para um passeio que acaba mudando completamente sua percepção da realidade.

Durante uma visita ao Parque Yellowstone, ele entra em contato com informações que parecem absurdas à primeira vista. Aos poucos, porém, os sinais de instabilidade se acumulam. O que parecia teoria conspiratória começa a ganhar respaldo nos acontecimentos ao redor.

A Terra perde o equilíbrio

Quando os desastres finalmente começam, Emmerich faz exatamente aquilo que seu público espera. Estradas se partem, montanhas desabam, cidades desaparecem e paisagens conhecidas deixam de existir em questão de minutos. A destruição é apresentada em escala monumental.

Mesmo assim, o roteiro não abandona seus personagens. Cada sequência de ação possui uma finalidade narrativa bastante clara. Jackson precisa chegar a determinado lugar. Depois precisa reunir pessoas importantes para ele. Em seguida precisa encontrar transporte. Mais tarde precisa descobrir onde estão as arcas e se existe alguma possibilidade de acesso.

Essa sucessão de objetivos mantém o filme em movimento constante. Em vez de apenas exibir catástrofes sucessivas, a história constrói uma cadeia de problemas concretos que exige decisões cada vez mais difíceis.

Há também um elemento interessante envolvendo a desigualdade de acesso à informação. Enquanto bilhões de pessoas seguem sem qualquer conhecimento do que está acontecendo, uma pequena elite possui recursos financeiros suficientes para garantir espaço nas embarcações construídas para enfrentar o desastre. A sobrevivência passa a depender não apenas da sorte, mas também de privilégios acumulados ao longo da vida.

Uma corrida contra o tempo

Entre os personagens mais interessantes está Adrian Helmsley. Diferentemente de muitos cientistas retratados em superproduções do gênero, ele não aparece apenas para anunciar tragédias. O personagem participa ativamente das discussões sobre quem merece ser salvo e quais critérios devem orientar escolhas tão delicadas.

Já Jackson funciona como o elo emocional da narrativa. Seu objetivo nunca é impedir o fim do mundo. Ele sequer possui meios para isso. O que deseja é muito mais simples e, por isso mesmo, mais fácil de compreender. Quer manter seus filhos vivos.

Essa escolha ajuda a aproximar o público da história. Afinal, enquanto governos discutem operações bilionárias e estratégias globais, a preocupação de Jackson permanece ligada à proteção daqueles que ama.

O espetáculo acima de tudo

“2012” nunca teve pretensão de ser um tratado científico. Diversas situações desafiam a lógica e algumas coincidências exigem boa dose de generosidade do espectador. Ainda assim, Emmerich demonstra enorme habilidade para organizar o caos em tela.

O diretor sabe exatamente quando desacelerar para acompanhar seus personagens e quando acelerar para entregar momentos grandiosos. O resultado é um filme longo, mas raramente parado. Cada novo acontecimento empurra a narrativa para outro estágio da crise.

Mais de quinze anos após sua estreia, “2012” continua funcionando como entretenimento de grande escala. Seus efeitos podem denunciar a passagem do tempo em alguns momentos, mas a combinação entre desastre global e drama familiar preserva boa parte do impacto emocional da obra.

Entre terremotos, vulcões, enchentes e estruturas gigantescas construídas para enfrentar o impossível, o filme encontra sua força em algo muito mais simples. Em meio ao colapso do planeta, a maior preocupação de seus protagonistas continua sendo voltar para perto das pessoas que amam antes que seja tarde demais.

Filme: 2012
Diretor: Roland Emmerich
Ano: 2009
Gênero: Ação/Aventura/Ficção Científica
Avaliação: 3/5 1 1

Helena Oliveira

Helena Oliveira

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