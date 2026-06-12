Suspense apocalíptico com John Cusack está no Prime Video

Quando chegou aos cinemas em 2009, “2012” carregava uma missão ambiciosa. Dirigido por Roland Emmerich, cineasta conhecido por produções cataclísmicas, o longa imaginava o que aconteceria se antigas previsões sobre o fim do mundo ganhassem contornos reais. Entre terremotos devastadores, cidades engolidas pela terra e tsunamis gigantescos, a produção transforma o planeta inteiro em cenário de desastre. Ainda assim, sua história mais importante acontece em escala humana. No centro de tudo está um pai tentando salvar a própria família enquanto governos correm contra o relógio para preservar uma pequena parcela da humanidade.

Estrelado por John Cusack, Chiwetel Ejiofor e Thandiwe Newton, o filme acompanha duas frentes narrativas que avançam paralelamente até se cruzarem. De um lado está o geólogo Adrian Helmsley, interpretado por Ejiofor. Integrante de uma equipe internacional de cientistas, ele descobre que a intensa atividade solar está provocando alterações profundas no interior da Terra. O núcleo do planeta aquece em níveis alarmantes e a crosta terrestre começa a perder estabilidade. A conclusão é assustadora. Em pouco tempo, continentes inteiros poderão desaparecer.

Adrian leva a descoberta ao presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson, vivido por Danny Glover. A informação desencadeia uma mobilização sigilosa envolvendo líderes mundiais, militares, empresários e especialistas. O objetivo é construir enormes embarcações capazes de resistir ao colapso global. Essas estruturas, chamadas de arcas, representam a última esperança de sobrevivência para uma parte extremamente limitada da população.

Quando a ciência vira segredo

A primeira metade do filme trabalha bem a sensação de que o mundo continua funcionando normalmente enquanto decisões capazes de definir o destino da humanidade acontecem longe dos olhos do público. Governos mantêm o projeto em segredo e poucos sabem o que realmente está por vir.

É nesse contexto que surge Jackson Curtis, personagem de John Cusack. Escritor de ficção científica e motorista de limusine nas horas vagas, ele tenta equilibrar as dificuldades da vida pessoal após a separação. Sua ex-esposa Kate, interpretada por Amanda Peet, reconstruiu a vida ao lado do cirurgião Gordon Silberman, papel de Tom McCarthy. Enquanto tenta preservar o vínculo com os filhos Noah, vivido por Liam James, e Lilly, interpretada por Morgan Lily, Jackson leva a família para um passeio que acaba mudando completamente sua percepção da realidade.

Durante uma visita ao Parque Yellowstone, ele entra em contato com informações que parecem absurdas à primeira vista. Aos poucos, porém, os sinais de instabilidade se acumulam. O que parecia teoria conspiratória começa a ganhar respaldo nos acontecimentos ao redor.

A Terra perde o equilíbrio

Quando os desastres finalmente começam, Emmerich faz exatamente aquilo que seu público espera. Estradas se partem, montanhas desabam, cidades desaparecem e paisagens conhecidas deixam de existir em questão de minutos. A destruição é apresentada em escala monumental.

Mesmo assim, o roteiro não abandona seus personagens. Cada sequência de ação possui uma finalidade narrativa bastante clara. Jackson precisa chegar a determinado lugar. Depois precisa reunir pessoas importantes para ele. Em seguida precisa encontrar transporte. Mais tarde precisa descobrir onde estão as arcas e se existe alguma possibilidade de acesso.

Essa sucessão de objetivos mantém o filme em movimento constante. Em vez de apenas exibir catástrofes sucessivas, a história constrói uma cadeia de problemas concretos que exige decisões cada vez mais difíceis.

Há também um elemento interessante envolvendo a desigualdade de acesso à informação. Enquanto bilhões de pessoas seguem sem qualquer conhecimento do que está acontecendo, uma pequena elite possui recursos financeiros suficientes para garantir espaço nas embarcações construídas para enfrentar o desastre. A sobrevivência passa a depender não apenas da sorte, mas também de privilégios acumulados ao longo da vida.

Uma corrida contra o tempo

Entre os personagens mais interessantes está Adrian Helmsley. Diferentemente de muitos cientistas retratados em superproduções do gênero, ele não aparece apenas para anunciar tragédias. O personagem participa ativamente das discussões sobre quem merece ser salvo e quais critérios devem orientar escolhas tão delicadas.

Já Jackson funciona como o elo emocional da narrativa. Seu objetivo nunca é impedir o fim do mundo. Ele sequer possui meios para isso. O que deseja é muito mais simples e, por isso mesmo, mais fácil de compreender. Quer manter seus filhos vivos.

Essa escolha ajuda a aproximar o público da história. Afinal, enquanto governos discutem operações bilionárias e estratégias globais, a preocupação de Jackson permanece ligada à proteção daqueles que ama.

O espetáculo acima de tudo

“2012” nunca teve pretensão de ser um tratado científico. Diversas situações desafiam a lógica e algumas coincidências exigem boa dose de generosidade do espectador. Ainda assim, Emmerich demonstra enorme habilidade para organizar o caos em tela.

O diretor sabe exatamente quando desacelerar para acompanhar seus personagens e quando acelerar para entregar momentos grandiosos. O resultado é um filme longo, mas raramente parado. Cada novo acontecimento empurra a narrativa para outro estágio da crise.

Mais de quinze anos após sua estreia, “2012” continua funcionando como entretenimento de grande escala. Seus efeitos podem denunciar a passagem do tempo em alguns momentos, mas a combinação entre desastre global e drama familiar preserva boa parte do impacto emocional da obra.

Entre terremotos, vulcões, enchentes e estruturas gigantescas construídas para enfrentar o impossível, o filme encontra sua força em algo muito mais simples. Em meio ao colapso do planeta, a maior preocupação de seus protagonistas continua sendo voltar para perto das pessoas que amam antes que seja tarde demais.