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O Feitiço da LuaDivulgação / Metro-Goldwyn-Mayer
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Cher ganhou o Oscar por esse romance no Prime Video — e Nicolas Cage está completamente fora de controle

Como todos os sentimentos de que o homem desfruta e contra os quais flagra-se numa batalha encarniçada, tentando se libertar e preso em seus fios, feito a mosca na teia da aranha, o amor tem predicados e defeitos de que se gosta ou se desgosta em maior ou menor proporção, fomentando assim reações as mais imprevisíveis a depender de quem atinja. Nesse sentido, “Feitiço da Lua” é uma verdadeira tese sobre quantas formas pode ganhar a mais humana das emoções, e Norman Jewison (1926-2024) fura a bolha das manjadas circunstâncias que enchem produções congêneres valendo-se de mágica. Inexplicavelmente, dois espíritos aventureiros rendem-se a uma atração sem freio e sem pudor sob a guarda da melhor das cúmplices.

A culpa é da lua

Que o amor vai muito além do apelo carnal todos sabemos, mas o que poucos admitem é que romances só dão certo em existindo uma combinação de empenho e sorte, além de um raro talento para a análise e assumir riscos. John Patrick Shanley encaixa cada peça de seu roteiro no lugar exato, e vai somando elementos como uma ingenuidade cativante e uma boa dose de realismo fantástico para conduzir a narrativa ao desfecho passados 102 minutos. Com toda a desfaçatez, a lua do Brooklyn une Loretta Castorini, uma viúva ítalo-americana para quatrocentos talheres, e Ronny Cammareri, um sujeito entre intempestivo e doce, o que seria muito conveniente, não fosse ela a noiva de Johnny, o irmão mais velho de Ronny. Jewison deixa Cher, Nicolas Cage e Danny Aiello (1932-2019) à vontade para improvisos e eles parecem se divertir muito. Nós só vamos no embalo.

Filme: Feitiço da Lua
Diretor: Norman Jewison
Ano: 1990
Gênero: Comédia/Romance
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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