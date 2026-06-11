O filme de Francis Ford Coppola adaptado de best seller de John Grisham com 300 mil cópias vendidas, na Netflix

Lançado em 1997 e dirigido por Francis Ford Coppola, “O Homem Que Fazia Chover” acompanha Rudy Baylor (Matt Damon), um recém-formado em Direito que tenta encontrar espaço em um ambiente dominado por escritórios milionários, juízes influentes e empresas acostumadas a vencer. Em meio às dificuldades para conseguir trabalho, ele assume a defesa de uma família que enfrenta uma seguradora acusada de negar o tratamento que poderia salvar a vida de um jovem gravemente doente. O drama judicial baseado no romance de John Grisham transforma um processo aparentemente impossível em uma história sobre dignidade, ganância e persistência.

Rudy Baylor (Matt Damon) está longe da imagem tradicional dos grandes advogados do cinema. Ele não possui escritório próprio, não tem clientes importantes e sequer consegue esconder a insegurança de quem ainda está aprendendo a profissão. Sua situação muda quando passa a trabalhar ao lado de J. Lyman Stone (Mickey Rourke), um advogado de reputação duvidosa que vive à margem das regras mais elegantes da advocacia.

Durante visitas a possíveis clientes, Rudy conhece Dot Black (Mary Kay Place) e Buddy Black (Red West). O casal vive uma situação desesperadora. O filho deles, Donny Ray Black (Johnny Whitworth), sofre de leucemia e teve o tratamento recusado pela companhia de seguros Great Benefit. A negativa impede o acesso ao procedimento médico que poderia prolongar sua vida.

O caso chama a atenção de Rudy porque vai muito além de uma disputa financeira. Existe uma pessoa doente aguardando ajuda enquanto executivos discutem contratos e cláusulas. A partir desse momento, o jovem advogado passa a enxergar no processo uma oportunidade de fazer algo relevante em uma profissão frequentemente associada ao dinheiro e ao poder.

Uma guerra desigual nos tribunais

A situação se torna ainda mais complicada quando Rudy percebe quem está do outro lado da ação judicial. A seguradora é representada por Leo F. Drummond (Jon Voight), um advogado experiente, rico e acostumado a controlar cada detalhe de uma audiência.

Enquanto Rudy aprende as regras durante o próprio jogo, Drummond domina os corredores do tribunal, conhece os procedimentos e utiliza todos os recursos disponíveis para proteger sua cliente. A diferença entre os dois não está apenas no talento jurídico. Ela aparece no tamanho das equipes, no acesso a documentos, na influência institucional e na quantidade de dinheiro investida na defesa.

Coppola constrói boa parte da tensão a partir desse desequilíbrio. Cada audiência carrega a sensação de que Rudy entrou em uma luta para a qual ninguém acredita que ele tenha chances reais de vitória. Quanto mais o processo avança, mais evidente fica a distância entre quem depende da Justiça e quem consegue pagar para navegar por ela com conforto.

Parceria improvável

Em meio às dificuldades, Rudy recebe ajuda de Deck Shifflet (Danny DeVito), um ex-assistente jurídico que conhece os bastidores dos tribunais, embora ainda não tenha conseguido aprovação no exame da Ordem.

Deck não possui o prestígio dos grandes advogados da cidade. Em compensação, conhece pessoas, sabe localizar informações e enxerga atalhos que passam despercebidos pelos profissionais mais formais. A parceria entre os dois acrescenta leveza à narrativa sem desviar a atenção do conflito principal.

Danny DeVito trabalha em registro mais contido do que o habitual. Em vez de transformar Deck em uma figura caricata, o ator interpreta alguém que convive há anos com derrotas profissionais e continua tentando encontrar uma oportunidade. Essa combinação cria uma amizade convincente entre dois homens que ocupam posições pouco valorizadas dentro do universo jurídico.

Fora do tribunal

Paralelamente ao processo, Rudy conhece Kelly Riker (Claire Danes), uma jovem que vive um casamento marcado por violência doméstica. O relacionamento entre os dois surge de maneira gradual e amplia a percepção do protagonista sobre os diferentes tipos de abuso escondidos atrás de fachadas respeitáveis.

Kelly carrega suas próprias cicatrizes enquanto tenta escapar do controle do marido, Cliff Riker (Andrew Shue). Essa história secundária dialoga com a trama principal porque ambas apresentam personagens enfrentando estruturas que parecem maiores do que eles.

Embora o foco permaneça no caso contra a seguradora, Coppola utiliza essa relação para mostrar que o sentimento de impotência atravessa diferentes ambientes. Seja dentro de uma casa ou de uma sala de audiências, existem pessoas tentando sobreviver diante de forças que parecem inalcançáveis.

Francis Ford Coppola aposta na simplicidade

Ao adaptar um romance de John Grisham, Francis Ford Coppola escolhe um caminho menos espetaculoso do que muitos dramas jurídicos da década de 1990. Em vez de transformar cada audiência em um espetáculo grandioso, ele concentra atenção nos personagens e nas consequências humanas das decisões tomadas por empresas e instituições.

Matt Damon sustenta essa proposta com uma atuação discreta e eficiente. Rudy não surge como um herói infalível. Ele comete erros, demonstra nervosismo e aprende enquanto trabalha. Essa vulnerabilidade aproxima o personagem do público e fortalece o peso emocional da história.

Jon Voight também merece destaque. Seu Leo Drummond raramente levanta a voz. A ameaça surge do modo como ocupa os espaços, responde às perguntas e age com a confiança de quem acredita que sempre vencerá.

“O Homem Que Fazia Chover” aborda uma questão que continua presente em diferentes países. Quando uma empresa passa a tratar vidas humanas apenas como números em uma planilha, alguém precisa assumir a tarefa de desafiar essa lógica. Rudy Baylor aceita essa responsabilidade quando quase ninguém acredita nele. A partir daí, cada documento apresentado, cada testemunho ouvido e cada audiência realizada passa a representar algo maior do que uma disputa jurídica. Representa a tentativa de provar que uma pessoa comum ainda pode ser ouvida dentro de um sistema acostumado a favorecer quem já possui poder.