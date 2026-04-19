Drama jurídico de Francis Ford Coppola, com Matt Damon, chega à Netflix

“O Homem Que Fazia Chover”, dirigido por Francis Ford Coppola, acompanha a estreia profissional de um jovem advogado em Memphis que, sem dinheiro e sem estrutura, decide enfrentar uma seguradora poderosa para tentar garantir o tratamento de um adolescente com leucemia, um caso urgente que ninguém mais quis assumir.

Rudy Baylor (Matt Damon) acaba de sair da faculdade de Direito e já percebe que o diploma, sozinho, não abre portas. Sem conseguir vaga em grandes escritórios, ele aceita trabalhar com Deck Shifflet (Danny DeVito), um sujeito cheio de contatos e truques, mas que nem sequer é advogado. É nesse cenário improvisado, quase precário, que surge o caso de Dot e Buddy Black, pais desesperados tentando conseguir que o plano de saúde cubra o tratamento do filho, gravemente doente.

Oportunidade

Rudy vê ali mais do que uma oportunidade profissional. Ele enxerga uma causa concreta, urgente, com impacto direto na vida de uma família. O problema é que, do outro lado, está uma seguradora bem estruturada, representada por advogados experientes que sabem exatamente como usar o tempo e a burocracia a seu favor. Enquanto o jovem tenta entender as regras do jogo, a empresa aposta no desgaste e na lentidão do sistema judicial.

O filme deixa claro, sem rodeios, como esse tipo de disputa funciona: quem tem mais dinheiro ganha tempo, quem tem menos corre contra ele. Rudy precisa aprender rápido. Ele organiza documentos, estuda contratos e tenta construir um argumento sólido, mesmo sem apoio técnico ou equipe. Cada audiência é um teste. Cada erro custa caro. E ainda assim, ele insiste.

Vida pessoal

Paralelamente, a vida pessoal de Rudy começa a se complicar. Ele se envolve com Kelly Riker (Claire Danes), uma jovem que vive um relacionamento abusivo. Essa história não entra como enfeite, ela adiciona tensão real ao cotidiano do personagem. Rudy tenta ajudá-la, mas isso o coloca em situações delicadas, que exigem decisões rápidas e nem sempre seguras. O resultado é um acúmulo de pressão emocional que interfere diretamente no seu desempenho profissional.

Tribunal

No tribunal, o contraste é evidente. De um lado, advogados bem preparados, confiantes, com domínio técnico. Do outro, um iniciante que ainda tropeça, mas não recua. Rudy aprende fazendo. Arrisca no discurso, reformula perguntas, observa o comportamento dos adversários. Não há genialidade instantânea aqui. O crescimento dele é gradual, construído na marra, o que torna o processo mais convincente.

Escolhas narrativas

Coppola conta a história com foco no essencial: decisões e consequências. Não há excesso de dramatização nem tentativas de transformar Rudy em herói idealizado. Ele erra, hesita, se perde, e isso aproxima o personagem do espectador. Ao mesmo tempo, o filme expõe, com certa ironia, como o sistema jurídico pode ser técnico demais para quem precisa de respostas urgentes.

Há momentos em que o roteiro até flerta com um humor leve, especialmente nas interações com Deck, que funciona quase como um “manual informal” do mundo jurídico. Ele não resolve tudo, mas aponta caminhos, avisa onde estão as armadilhas e, principalmente, mantém Rudy com os pés no chão.

“O Homem Que Fazia Chover” mantém o foco no que realmente importa: pessoas tentando resolver problemas reais dentro de um sistema que nem sempre facilita isso. A luta de Rudy não é só contra a seguradora, mas contra o tempo, a falta de experiência e as próprias limitações.

O filme mostra um começo difícil, decisões arriscadas e um jovem tentando, com o que tem, fazer alguma diferença. E, nesse processo, deixa claro que, às vezes, insistir já é, por si só, um ato de resistência.