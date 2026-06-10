É quase impossível que você tenha visto mais de 10 destes 100 filmes que só cinéfilos obsessivos conhecem

Quase todo cinéfilo cita alguns destes filmes; o problema é descobrir quantos realmente viu até o fim.

Alguns filmes não precisam ser vistos para circular. Basta o nome aparecer numa conversa, uma cena ficar famosa, um cartaz virar estampa, uma imagem voltar em lista de internet. Muita gente reconhece esses sinais e sente que já chegou perto o suficiente. Os filmes deste desafio não costumam funcionar assim. Eles aparecem mais em cursos, mostras, retrospectivas e conversas de quem foi atrás deles de propósito.

Não é uma lista de filmes simplesmente longos, antigos ou difíceis. Há títulos enormes e outros bem curtos; alguns pedem uma tarde inteira, outros só pedem que o espectador aceite ficar sem as respostas de sempre. Uns quase não se mexem. Outros parecem começar no meio de alguma coisa. Vários terminam sem a gentileza de arrumar tudo antes dos créditos.

Marque apenas os filmes que você viu do começo ao fim. Não conte título conhecido, trecho visto por acaso, leitura sobre o filme, tentativa abandonada ou lembrança vaga de ter ouvido alguém falar. Se começou e largou, fica fora.