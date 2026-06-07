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por Eberth Vêncio
Eberth Vêncio

Me sinto um macaco

Foi Paul McCartney quem disse. Durante uma recente entrevista, o lendário músico inglês explicou por que não permite que os fãs façam fotos com ele, especialmente, as famigeradas selfies, que viraram um inferno particular da vida contemporânea. Paul justificou a restrição ao afirmar que se sente um macaco de circo, uma atração excêntrica e bizarra. Quase sempre gentil — afinal, apesar de não parecer uma criatura desse planeta, Macca é feito de carne e osso — quando instado a fotografar com os fãs, o eterno beatle vai logo avisando que não autoriza, que prefere conversar um pouco para saber algo mais sobre as pessoas.

Na mesma entrevista, PM declara que o público que comparece aos seus shows deveria usar menos os celulares e prestar maior atenção ao palco, guardando os momentos memoráveis nas suas mentes. Isso não foi Paul McCartney quem disse: é notório que muita gente sem noção extrapola o limite do razoável, ao expor a própria intimidade, filmando desde doação de sangue ou pós-operatório de apendicectomia, até atos de selvageria ou cenas picantes de alcova. Queria saber quem foi o desconjurado que abriu a tal Caixa de Pandora…

Paul revela que não é muito afeito ao universo on-line e que não compreende como pessoas sem nenhum talento aparente conseguem se tornar incrivelmente famosas na esfera digital, a ponto de “influenciar” outros indivíduos. A fala de McCartney reforça a crítica feita por Umberto Eco, há cerca de dez anos, quando o escritor italiano afirmou que as redes sociais da internet deram voz a uma legião de imbecis que antes falavam o que pensavam, apenas numa mesa de bar, depois de tomar uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade.

Não sou Paul McCartney. Tenho os meus rompantes de imbecilidade. Porém, tento não repetir as asneiras. Há alguns anos, ganhei uns ingressos e fui parar no carnaval do Rio de Janeiro, dentro do camarote duma famosa cervejaria. Naquela época, eu era sócio dum tradicional restaurante da minha cidade. Pateticamente deslumbrado com a presença de tantas celebridades naquele ambiente festivo, eu me sentia como um pinto no lixo e comecei a assediar os famosos para fazer fotos comigo.

O processo de tietagem prosseguia de forma mais ou menos exitosa, afinal de contas, as celebridades ali presentes eram pagas para interagir com o público. De certa forma, tolerar gente chata e inconveniente fazia parte do pacote. Lembro-me dum episódio marcante, constrangedor, didático, quando um de meus amigos cutucou três vezes o ombro da carismática atriz Ingrid Guimarães, que conversava com outra pessoa. “Espera um pouco, meu filho. Não tá vendo que eu tô conversando?”.

Macacos me mordam! A comediante Ingrid Guimarães, mal-humorada? Sim. A hilária Ingrid Guimarães, mal-humorada, a reagir como qualquer ser humano normal. A ficha caiu. Meti o rabo entre as pernas, enfiei a viola no saco e não perturbei mais ninguém com aquela bobagem. Fiquei tomando cerveja ruim até dar a hora do transfer para o hotel. Sim, seus chatos, eu vi a Mangueira entrar. Mais do que prova de admiração, fazer uma foto com uma pessoa famosa é puro ato de vaidade, algo do tipo: “Vejam só, otários, eu tenho uma foto com fulano-de-tal e vocês, não”. Pecado menor, fraqueza humana, eu sei. Acontece com todo mundo. O que não nos faltam são momentos de boçalidade. Mesmo sendo um nada, a gente se acha né, Fernando Pessoa?

O homem não para. No auge dos 83 anos, Paul McCartney segue produzindo e acaba de lançar “The boys of Dungeon Lane”, que está sendo considerado pela crítica especializada um dos melhores álbuns de música dos últimos tempos. Macaco velho que sou, acompanho a carreira de Paul McCartney, desde a minha adolescência. Amo demais esse sujeito e tenho a pretensão de envelhecer como ele: atuante, produtivo, simpático e inovador. Só não posso garantir que abrirei mão do churrasco e do ovo frito com gema mole. Aí já é demais para um goiano do pé rachado. Faz bastante tempo que o velho Macca se tornou vegano, ativista das causas ambientais e de proteção aos animais, um dos maiores influenciadores da vida contemporânea, a despeito da concorrência desleal com a leva de imbecis sem o menor talento.

Não quero mandar em ninguém. Como dizia Antônio Abujamra, a vida é sua, estrague-a como quiser. No entanto, fica aqui uma singela e sincera sugestão. Da próxima vez que se deparar com um ídolo, no tête-à-tête, troque a foto pelas palavras de reconhecimento ou, melhor do que isso, um abraço, desde que consentido. Não vá agir como um macaco de auditório, tá?

Eberth Vêncio

Eberth Vêncio

Eberth Franco Vêncio, médico e escritor, 60 anos. Escreve para a “Revista Bula” há 15 anos. Tem vários livros publicados, sendo o mais recente “Bipolar”, uma antologia de contos e crônicas.

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