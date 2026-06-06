Dirigido por Barry Levinson, filme para quem gosta de “O Poderoso Chefão” está na Netflix

“Bugsy” chegou aos cinemas em 1991 sob a direção de Barry Levinson para contar a história de Benjamin “Bugsy” Siegel, um dos mafiosos mais famosos dos Estados Unidos. Interpretado por Warren Beatty, o personagem atravessa o país durante os anos 1940 para expandir os negócios da organização criminosa da qual faz parte. O que parecia uma breve missão em Los Angeles acaba se transformando em um projeto de vida que mudaria para sempre o mapa do entretenimento americano. Entre romances, disputas de poder e sonhos grandiosos, o filme acompanha a tentativa de um homem de transformar um pedaço de deserto em um império milionário.

Quando Benjamin “Bugsy” Siegel (Warren Beatty) desembarca em Los Angeles, sua tarefa é simples. Ele precisa supervisionar interesses da máfia na Costa Oeste e fortalecer alianças locais. Acostumado a resolver problemas com intimidação, dinheiro ou violência, Bugsy logo percebe que a cidade oferece algo diferente do ambiente fechado e brutal de Nova York.

Hollywood exerce um fascínio particular sobre ele. Cercado por estrelas de cinema, produtores e empresários, o mafioso passa a cultivar a imagem de um homem refinado. O problema é que essa busca por prestígio acontece enquanto continua envolvido em atividades criminosas. Quanto mais frequenta os círculos sociais da elite californiana, mais difícil se torna separar o empresário elegante do assassino impulsivo que todos conhecem.

Barry Levinson retrata essa dualidade sem transformar o protagonista em uma figura romântica. Bugsy pode ser charmoso em uma conversa e aterrorizante minutos depois. Seu temperamento instável afeta amigos, rivais e até aqueles que tentam ajudá-lo. É um homem que acredita ser capaz de controlar qualquer situação, mesmo quando tudo ao seu redor começa a escapar de suas mãos.

Virginia Hill entra em cena

Boa parte da força dramática de “Bugsy” nasce do relacionamento entre Benjamin Siegel e Virginia Hill, interpretada por Annette Bening. Virginia não surge apenas como interesse amoroso. Ela possui personalidade forte, opiniões próprias e uma independência rara para a época.

Desde o primeiro encontro, os dois estabelecem uma relação marcada por atração, desconfiança e admiração mútua. Virginia não se intimida diante da fama de Bugsy nem demonstra disposição para obedecer às suas vontades. Isso desperta ainda mais interesse nele.

Enquanto a esposa de Bugsy, Esta Siegel (Wendy Phillips), permanece em Nova York cuidando da família, Virginia passa a ocupar espaço crescente em sua vida. O romance alimenta sonhos e ambições, mas também cria novos conflitos. O mafioso já enfrenta dificuldades para equilibrar seus negócios. Agora precisa administrar sentimentos que interferem em decisões importantes.

A química entre Warren Beatty e Annette Bening ajuda a explicar por que o relacionamento se torna o coração emocional da narrativa. Os diálogos possuem energia, as discussões carregam tensão e os momentos de aproximação revelam fragilidades que Bugsy raramente permite mostrar.

O sonho chamado Las Vegas

A grande virada da história acontece quando Bugsy visita uma área praticamente esquecida do deserto de Nevada. Ali existe pouco mais que estradas poeirentas, pequenas construções e algumas casas de apostas. Para a maioria das pessoas, o local representa um investimento sem sentido.

Bugsy vê algo diferente.

Enquanto seus parceiros observam areia e isolamento, ele imagina hotéis luxuosos, cassinos sofisticados e milhares de turistas chegando de todas as partes dos Estados Unidos. A visão parece extravagante. Ainda assim, ele decide apostar sua reputação e grande parte dos recursos da organização criminosa naquele projeto.

Surge então o plano de construir o Flamingo, empreendimento que deveria transformar Las Vegas em um destino turístico de escala nacional.

O filme mostra com eficiência o contraste entre sonho e realidade. Ter uma ideia ambiciosa é relativamente fácil. Convencer investidores desconfiados, controlar gastos e cumprir prazos representa um desafio muito maior. Cada atraso gera irritação. Cada nova despesa provoca questionamentos. Cada erro alimenta suspeitas.

A confiança que Bugsy acumulou ao longo dos anos começa a se desgastar.

Dinheiro, poder e paranoia

Conforme a construção avança, a pressão aumenta. Parceiros da máfia passam a exigir resultados concretos. O dinheiro investido cresce continuamente e os lucros prometidos demoram a aparecer.

Nesse contexto, surgem boatos, acusações e dúvidas sobre quem está sendo honesto. Bugsy passa a enxergar ameaças em diversas direções. Alguns aliados permanecem leais. Outros observam a situação à distância enquanto aguardam uma oportunidade para proteger seus próprios interesses.

Harvey Keitel interpreta Mickey Cohen como uma presença constante nesse ambiente dominado pela desconfiança. Ben Kingsley, no papel de Meyer Lansky, também desempenha função importante ao representar uma visão mais racional dos negócios. Ambos funcionam como contrapontos ao comportamento impulsivo de Bugsy.

Levinson retrata o funcionamento da máfia sem glamour excessivo. Existe riqueza, elegância e luxo, mas também existe um sistema em que erros custam caro. O poder depende da confiança coletiva e ela desaparece com velocidade assustadora quando milhões de dólares entram em jogo.

Um retrato de ambição sem freios

Embora seja um filme de crime, “Bugsy” dedica grande parte de seu tempo a examinar a personalidade de um homem convencido de que consegue enxergar oportunidades invisíveis para os demais. Essa característica o transforma simultaneamente em visionário e problema ambulante.

Warren Beatty constrói um personagem fascinante porque nunca permite que ele seja totalmente admirável ou totalmente desprezível. Há momentos em que Bugsy demonstra generosidade, afeto e entusiasmo genuíno. Em outros, age com brutalidade e arrogância.

Essa combinação segura o interesse pela narrativa durante mais de duas horas. O espectador acompanha alguém que deseja deixar uma marca permanente no mundo, mas que frequentemente sabota os próprios objetivos por causa do temperamento explosivo.

Mais de três décadas depois de seu lançamento, “Bugsy” ainda desperta interesse dos espectadores porque retrata uma figura histórica cercada por contradições. O filme fala sobre dinheiro, crime e poder, mas também sobre a sedução exercida pelas grandes ideias. Algumas mudam cidades inteiras. Outras cobram um preço que nem mesmo seus criadores conseguem pagar.