Gerard Butler e Morena Baccarin enfrentam o apocalipse em ficção científica no Prime Video

Em “Destruição Final 2”, Ric Roman Waugh retoma em 2026 a história da família Garrity cinco anos após o cometa Clarke devastar a Terra. John Garrity (Gerard Butler), Allison Garrity (Morena Baccarin) e o filho Nathan Garrity (Roman Griffin Davis) ainda vivem no bunker da Groenlândia, onde um grupo de sobreviventes tenta atravessar os efeitos da catástrofe. O problema é que o abrigo já não oferece a segurança prometida. Os mantimentos diminuem, a tensão cresce entre os moradores e novos tremores colocam todos diante de uma pergunta bastante inconveniente para quem achava ter escapado do fim do mundo. Para onde ir quando o lugar mais seguro também começa a desabar?

A resposta vem da pior maneira possível. Quando a estrutura subterrânea deixa de resistir, John, Allison e Nathan precisam abandonar o complexo e seguir com outros sobreviventes em busca de uma alternativa. Entre eles está a cientista Casey Amina (Amber Rose Revah), que aponta uma possível zona habitável no sul da França. A informação transforma a viagem em missão de sobrevivência. A família sai da proteção controlada do bunker para enfrentar estradas destruídas, grupos armados, falta de recursos e um planeta que continua cobrando caro pela passagem.

A França vira esperança distante

O filme parte de uma boa ideia. Em vez de repetir apenas a corrida contra o impacto do cometa, agora acompanha o que acontece depois da catástrofe. A Terra não acabou de uma vez. Ela ficou pior, mais instável e muito menos simpática com qualquer tentativa humana de organização. John tenta manter a família unida, Allison busca proteger Nathan sem tratá-lo como criança, e o garoto, agora adolescente, começa a perceber que crescer nesse mundo exige mais do que obedecer aos pais.

A jornada até a França ocupa o centro da narrativa. O grupo atravessa regiões arruinadas, encontra pessoas desesperadas e passa por áreas onde a antiga ordem desapareceu. Há soldados protegendo bunkers, civis disputando comida e sobreviventes que já não acreditam em solidariedade sem alguma vantagem em troca. O roteiro trabalha bem essa sensação de deslocamento. Cada parada parece provisória. Cada abrigo pode virar armadilha. Cada ajuda recebida cobra algum tipo de preço.

Gerard Butler carrega o peso

Gerard Butler volta ao papel de John Garrity com a familiaridade de quem conhece bem esse tipo de personagem. John é o homem que apanha, corre, improvisa, protege a família e ainda precisa fingir que está tudo minimamente sob controle. Butler não tenta transformar o personagem em super-herói invencível, o que ajuda bastante. Ele interpreta John como alguém cansado, assustado e teimoso, com aquela expressão de quem queria apenas uma noite de sono e ganhou uma missão continental.

Morena Baccarin também dá presença a Allison, embora o roteiro nem sempre lhe entregue o mesmo espaço dramático. A personagem funciona melhor quando age por conta própria, observando riscos que John não vê e tentando proteger Nathan de escolhas apressadas. Roman Griffin Davis, por sua vez, permite que Nathan ganhe outra função na história. Ele já não é apenas o menino a ser salvo. Sua idade muda a relação com os pais e acrescenta uma camada simples, mas eficiente, à dinâmica familiar.

O perigo vem de todos os lados

“Destruição Final 2” combina ação, aventura, ficção científica e suspense sem esconder sua vocação para o entretenimento de sobrevivência. Os melhores momentos aparecem quando o perigo nasce de decisões concretas. A família precisa atravessar uma área instável, buscar passagem por territórios vigiados ou confiar em desconhecidos por falta de opção melhor. Nesses trechos, o filme ganha ritmo porque a ameaça tem forma, distância e prazo.

O suspense funciona dá menos certo quando a história se apoia em situações já vistas em outras produções pós-apocalípticas. Há estradas vazias, comunidades armadas, pontes perigosas e personagens que entram na trama apenas para aumentar a sensação de risco. Nada disso chega a comprometer completamente o filme, mas tira um pouco de frescor da continuação. Em certos momentos, dá para sentir que o roteiro visita lugares conhecidos com uma mochila nova e um mapa bastante usado.

Ainda assim, Ric Roman Waugh mantém a narrativa em movimento. A direção prefere acompanhar a travessia da família a transformar cada cena em espetáculo de destruição. Essa escolha ajuda a preservar alguma intimidade, mesmo quando os efeitos especiais não têm o mesmo peso da premissa. O mundo ao redor está quebrado, mas o foco continua em John, Allison e Nathan tentando chegar vivos ao próximo ponto do caminho.

Uma continuação mais irregular

O maior problema de “Destruição Final 2” está na perda de parte da força emocional do primeiro filme. Em “Destruição Final”, a catástrofe assustava porque atravessava uma família comum, com conflitos domésticos, medo, culpa e afeto em estado bruto. Na continuação, a família Garrity continua no centro, mas o roteiro prefere a aventura de deslocamento. A consequência é um filme mais agitado, porém menos íntimo.

Mesmo assim, há algo curioso nessa insistência da franquia em tratar o fim do mundo como problema logístico. Não basta sobreviver ao cometa. É preciso achar transporte, comida, abrigo, passagem e alguma forma de confiança entre pessoas que já perderam quase tudo. A graça involuntária está aí. Depois do apocalipse, até uma viagem em família pela Europa consegue parecer uma excursão com péssimo planejamento, poucas paradas e um guia turístico armado.

“Destruição Final 2” entrega uma continuação funcional, sustentada pelo carisma cansado de Gerard Butler, pela presença firme de Morena Baccarin e pela ideia de que o perigo maior talvez venha depois da sobrevivência inicial. Quando John, Allison e Nathan deixam o bunker para buscar a cratera na França, a história encontra seu melhor caminho. O mundo continua hostil, os recursos seguem escassos e a família precisa avançar antes que a próxima ameaça feche a estrada.