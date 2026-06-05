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Paixão de EscritórioDivulgação / Netflix
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Uma das comédias mais esperadas de 2026 acaba de chegar à Netflix — mas Jennifer Lopez entrega uma bizarrice difícil de ignorar

O mote das trapalhadas por trás do mais humano dos sentimentos e as inadequações que suscita em nós quando nos damos conta de que o amor, como tudo na vida, também é suscetível a falhas faz parte das comédias românticas e constitui muito de seu encanto. Lastimavelmente, porém, nos 115 minutos de “Paixão de Escritório”, o tom artificioso de cenas sempre inverossímeis demais é uma prova de fogo para críticos e mesmo para os fãs-raiz de Jennifer Lopez, que parece meio sem rumo. Seduzindo homens e mulheres de oito a oitenta desde “Jovens em Conflito” (1987), sua estreia na tela grande pelas mãos de Connie Kaiserman (1945-2020), Lopez é o furacão habitual de carisma e beleza de encher os olhos, mas a serviço de uma trama sem função outra que não a de cumprir tabela.

Mudança para pior 

Jackie Cruz é o arquétipo da mulher de nossa estranha pós-modernidade de acordo com o roteiro de Brett Goldstein e Joe Kelly levado por Ol Parker, que elabora com alguma competência o arco dramático de Jackie, a presidente da Air Cruz, a companhia aérea fundada pelo pai, um imigrante hispânico que fez a América depois de comer o pão que o diabo amassou e quase falir. Quem salvou sua pele foi, claro, a personagem de Lopez, que dedicou seus melhores anos à empresa e agora, ironicamente, enfrenta uma insurreição do conselho administrativo por ter ido para a cama com o advogado da Air Cruz. Interpretado pelo próprio Goldstein, Daniel Blanchflower entra na história como uma versão engravatada da chefe e ninguém fica surpreso com o que se assiste depois, esperando por isso. Todavia não se pode querer grande coisa de um relacionamento que começa com um aperto de mão que degringola num reflexo fisiológico tão natural quanto bizarro. Tudo tem limite.

Filme: Paixão de Escritório
Diretor: Ol Parker
Ano: 2026
Gênero: Comédia/Romance
Avaliação: 3/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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