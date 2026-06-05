O thriller espanhol do Prime Video que foi ao Goya com uma das propostas mais indecentes do cinema recente

“O Acordo” começa em uma zona perigosa: a de um acordo absurdo que os personagens tratam como se pudesse ser resolvido com organização, silêncio e alguma boa vontade. Manuel Martín Cuenca não filma essa premissa como uma sequência de choques, nem empurra o drama para um discurso fechado sobre maternidade. O que move o filme é mais incômodo: a maneira como uma violência pode se apresentar com modos educados, como proposta razoável, quase como favor. A casa está limpa, o plano parece montado, os adultos falam em futuro. O problema é que tudo ali depende de uma adolescente em situação de desamparo.

Irene tem 15 anos, está grávida e vive em um centro para menores infratores. Javier, professor do lugar, oferece a ela uma alternativa: passar a gestação escondida na casa isolada onde mora com Adela, sua esposa, nas montanhas. Depois do nascimento, a jovem deverá entregar o bebê ao casal. A força de “O Acordo” não está apenas na dureza desse combinado, mas no modo como o filme deixa claro que ele nunca é uma negociação entre iguais. Irene tem pouca margem, poucos recursos, pouca proteção real. Javier e Adela têm casa, linguagem adulta, estabilidade e um desejo antigo que começa a se confundir com direito.

Um pacto desigual

O melhor de “O Acordo” está na desmontagem lenta da palavra cuidado. Javier não surge como ameaça evidente, o que torna sua presença mais desconfortável. Ele oferece abrigo, discrição, distância do centro e uma espécie de pausa na vida turbulenta de Irene. Mas esse acolhimento vem com um preço alto demais. A adolescente passa a ser tratada como parte de um projeto doméstico que não pertence a ela. Seu corpo entra numa lógica de administração: onde ficar, como se comportar, quando falar, o que esperar do bebê que carrega.

Javier Gutiérrez sustenta bem essa ambiguidade. Seu personagem não precisa de explosões para exercer domínio. A autoridade aparece em gestos pequenos, no controle das conversas, na capacidade de transformar uma situação brutal em solução prática. Há algo especialmente perturbador nessa calma. Javier parece confortável dentro da própria justificativa, como se a intensidade de seu desejo pudesse reorganizar as regras morais ao redor dele.

Adela, vivida por Patricia López Arnaiz, é igualmente importante para que o filme não caia numa oposição simples entre manipulador e vítima. A personagem carrega frustração, ansiedade e uma dor que não é decorativa. Mas “O Acordo” não usa essa dor para absolvê-la. O desejo de ser mãe aparece em sua forma menos idealizada: pode ser falta, sonho, cobrança, posse e impaciência. Adela sofre, mas também participa de uma estrutura que transforma a vulnerabilidade de Irene em oportunidade. Essa mistura dá ao filme uma dureza que passa longe do melodrama fácil.

Irene Virgüez, por sua vez, impede que Irene vire apenas símbolo. A personagem é frágil, mas não vazia. Ela observa, desconfia, muda de humor, testa limites e começa a perceber que o acordo feito sobre sua vida talvez nunca tenha sido tão livre quanto parecia. O filme cresce quando acompanha essa percepção sem grifar demais. Não há necessidade de grandes falas explicativas. O que pesa é a distância entre o que os adultos prometem e o que a jovem passa a sentir quando a gravidez deixa de ser uma condição abstrata e se torna vínculo.

A casa como prisão

A casa nas montanhas é mais que cenário. Em “O Acordo”, o isolamento funciona como parte do conflito. O lugar, a princípio, poderia parecer refúgio: distante, silencioso, protegido. Aos poucos, porém, a distância vira cerco. Quanto mais afastada Irene está do mundo, menores parecem suas chances de desfazer o pacto. A paisagem aberta não traz liberdade. Ao contrário, aumenta a sensação de que não há saída simples. O espaço protege a gravidez, mas também protege o segredo dos adultos.

Manuel Martín Cuenca trabalha essa atmosfera com contenção. O filme não acelera para produzir tensão artificial, nem depende de sustos. A pressão vem da convivência. Uma conversa banal pode soar como negociação. Um gesto de atenção pode carregar vigilância. Uma pausa pode ser mais incômoda do que uma ameaça dita em voz alta. A montagem respeita esse tempo de desgaste, e o som ajuda a dar corpo ao silêncio da casa. “O Acordo” entende que o suspense, nesse caso, não nasce da pergunta sobre quem é perigoso, mas de quando a relação de poder deixará de se disfarçar.

Essa escolha formal combina com o tema, mas também expõe a principal limitação do filme. O controle é tão evidente que, em alguns trechos, a construção parece rígida demais. A adolescente grávida, o casal sem filhos, a casa afastada, o segredo e a natureza ao redor formam uma engrenagem forte, mas muito visível. O roteiro sabe exatamente onde quer apertar, e nem sempre permite que os personagens escapem da função que ocupam dentro dessa engrenagem. A frieza, em boa parte do tempo, é uma virtude. Em outros momentos, cria certa distância emocional.

Ainda assim, “O Acordo” se mantém firme porque não transforma seu dilema em lição. O filme não idealiza a maternidade nem demoniza o desejo de ser pai ou mãe. O que ele questiona é o instante em que esse desejo passa a autorizar a captura da vida alheia. Javier e Adela não são monstros de contorno grosso, e Irene não é uma vítima sem reação. Mas a complexidade não apaga a assimetria. Há uma jovem vulnerável no centro da história, e há adultos tentando converter essa vulnerabilidade em resposta para a própria falta.

Como thriller, o filme pode frustrar quem espera investigação, ação ou reviravoltas fortes. Como drama de suspense, funciona melhor. Sua tensão está no contrato invisível que se impõe dentro da casa, na espera pelo momento em que a aparência de normalidade já não conseguirá sustentar o absurdo. O desconforto vem menos do que acontece de forma explícita e mais da naturalidade com que os personagens tentam administrar o inaceitável.

“O Acordo” não é um filme perfeito. Em alguns pontos, sua precisão beira o cálculo, e certos símbolos aparecem mais nítidos do que precisariam. Mas é um trabalho sólido, incômodo e bem conduzido. Sua força está em mostrar que a violência nem sempre se anuncia como violência. Às vezes, ela vem com promessa de cuidado, quarto preparado, rotina organizada e voz baixa. O filme é mais duro quando percebe que a posse pode se esconder dentro do afeto. E que, quando o desejo de proteger passa por cima da liberdade de alguém, o cuidado deixa de ser abrigo e vira sufocamento.