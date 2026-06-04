Parece um John Wick bizarro, mas vira uma facada emocional: o filme com Nicolas Cage que está no Prime Video

“Pig: A Vingança” chega embalado por uma promessa que o próprio filme parece interessado em sabotar. O título brasileiro sugere uma rota direta: um homem isolado, um roubo violento, uma descida a ambientes hostis e, em algum ponto, a compensação física que costuma organizar histórias de revanche. A presença de Nicolas Cage reforça essa expectativa, não por culpa do ator, mas pelo imaginário que se formou em torno dele: intensidade, descontrole, fúria, combustão. Michael Sarnoski parte desse contrato com o público e o rasga aos poucos. Em vez de entregar uma escalada de punições, faz um filme sobre aquilo que a violência não resolve.

Rob vive afastado na região selvagem do Oregon e trabalha caçando trufas com a ajuda de sua porca. A rotina é simples, quase fechada em si mesma: floresta, silêncio, comida, poucos contatos, um corpo que parece ter aprendido a funcionar com o mínimo. Quando o animal é roubado, ele precisa voltar a Portland, cidade que não aparece apenas como cenário de investigação, mas como lugar de retorno emocional. A busca pela porca move a história, claro, mas “Pig: A Vingança” nunca se contenta em tratar o desaparecimento como enigma. O roubo abre uma porta que Rob passou anos tentando manter trancada.

A promessa desviada

O melhor do filme está nessa recusa de seguir pelo caminho mais barulhento. Há cenas que parecem preparar um confronto, uma explosão ou uma virada típica de suspense, mas Sarnoski prefere deslocar a tensão para outro lugar: uma conversa seca, uma pausa incômoda, um rosto que não entrega tudo. Essa opção pode frustrar quem entra esperando um acerto de contas mais físico. Também é o que dá identidade ao filme. A violência existe, mas não vira recompensa. Ela não transforma Rob em herói ferido nem oferece ao público o conforto de uma catarse simples.

Rob atravessa Portland como alguém que não quer pertencer a lugar nenhum. Não há nele a postura clássica do vingador, aquele homem que encontra na perda uma nova missão. Cage interpreta o personagem com uma energia oposta. O corpo pesa, a fala vem baixa, o rosto parece carregar uma fadiga anterior aos acontecimentos do filme. É uma composição contida, mas não apagada. O ator não tenta desaparecer em nome da sobriedade. Ele permanece grande em cena, só que por compressão, não por explosão. A força está no que Rob segura, não no que ele libera.

Essa escolha é importante porque “Pig: A Vingança” depende muito da credibilidade de sua dor. Se Rob virasse apenas uma figura excêntrica ou ameaçadora, o filme perderia o eixo. Cage evita essa armadilha. Ele deixa que a estranheza do personagem exista, mas sem transformá-la em espetáculo. O resultado é uma atuação que trabalha contra a expectativa mais óbvia associada ao próprio ator. Espera-se o grito; vem o silêncio. Espera-se a revanche; vem uma tristeza antiga, acomodada no corpo como uma doença sem nome.

A presença de Amir, vivido por Alex Wolff, impede que o filme se feche apenas no mistério de Rob. Amir pertence a outro tipo de solidão. Jovem, ansioso e preso aos códigos de status do mercado gastronômico, ele tenta sustentar uma pose de controle que desaba sempre que alguém encosta no ponto certo. Ao lado de Rob, sua insegurança fica exposta sem que o roteiro precise sublinhar demais. A dupla funciona porque não se encaixa no modelo fácil do mentor e do aprendiz. Há atrito, constrangimento e uma distância que nunca some por completo. Rob carrega uma perda antiga; Amir carrega a necessidade de provar que não é irrelevante.

O mundo da gastronomia é uma das ideias mais bem aproveitadas por Sarnoski. Restaurantes, fornecedores, chefs e negociações de bastidor não servem apenas como cenário curioso para uma trama incomum. Eles formam um ambiente de vaidade, hierarquia e frustração, em que gosto também é poder e o prestígio pode esconder uma vida pobre em afeto. O filme observa esse universo sem transformar tudo em caricatura. A sofisticação aparece menos como glamour do que como linguagem social. Uma mesa, uma cozinha ou uma conversa sobre comida podem revelar ressentimentos, disputas e antigas derrotas.

A dor sem espetáculo

Nem tudo funciona com a mesma naturalidade. Em alguns momentos, “Pig: A Vingança” parece consciente demais da própria gravidade. Há passagens em que o peso simbólico dos encontros soa um pouco calculado, como se cada personagem precisasse confirmar a tese de que a perda corrói tudo o que toca. O filme é seco, mas às vezes se orgulha dessa secura. Esse controle não derruba o conjunto, porém tira um pouco de espontaneidade de certas cenas. A contenção, quando muito marcada, também pode virar uma forma de pose.

Ainda assim, a força do filme está justamente em não tentar compensar essa solenidade com atalhos fáceis. Sarnoski entende que a premissa poderia render uma obra mais violenta, mais ágil e provavelmente mais esquecível. Em vez disso, aposta numa narrativa de retorno. Rob não volta à cidade para recuperar poder. Volta porque algo íntimo foi arrancado dele. A porca não é um detalhe excêntrico usado para vender uma ideia estranha. Ela é um vínculo concreto, talvez o último laço de cuidado que mantinha o personagem preso a uma rotina possível. O roubo importa porque desorganiza uma sobrevivência já frágil.

Por isso, o subtítulo brasileiro acaba funcionando quase como armadilha. Ele promete uma vingança que o filme desmonta, cena a cena, até restar algo mais difícil de vender e mais interessante de acompanhar: um drama sobre homens incapazes de lidar bem com aquilo que perderam. “Pig: A Vingança” não é impecável, mas tem convicção. Prefere a frustração ao impacto imediato, a pausa ao gesto grandioso, a ferida ao acerto de contas. E encontra, nessa escolha, sua melhor forma de permanecer.