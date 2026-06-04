O Prime Video tem um filme europeu tão intenso que parece feito para deixar o espectador sem ar

Há filmes que usam o passado como chave explicativa, quase como se uma lembrança encontrada tarde demais fosse capaz de organizar uma vida inteira. “Queime Todas Minhas Cartas”, dirigido por Björn Runge, segue por um caminho mais interessante. O drama sueco parte de uma crise conjugal no presente, mas não se limita a procurar a origem de um trauma como quem resolve um enigma familiar. O que o filme investiga é menos um segredo do que uma permanência: uma raiva antiga, transmitida por gestos, silêncios, ressentimentos e modos de amar que, de algum jeito, atravessam décadas.

Alex Schulman entra nessa história depois de perceber, numa briga com a esposa, que sua irritação parece maior do que a situação que a provocou. Há algo desproporcional ali. Algo que não pertence apenas a ele. A partir dessa percepção, o filme recua aos anos 1930 para acompanhar a relação entre sua avó, Karin Stolpe, o marido dela, Sven Stolpe, e o escritor Olof Lagercrantz. A engrenagem poderia render apenas um drama de revelação, com passado elegante, cartas decisivas e sofrimento bem fotografado. “Queime Todas Minhas Cartas” é melhor do que isso quando entende que a memória não chega limpa ao presente. Ela vem editada, ferida, disputada.

O filme cresce quando deixa de tratar a investigação de Alex como simples busca por respostas e passa a observá-la como sintoma de uma herança emocional. Cartas, lembranças e relatos ajudam a montar um quadro, mas nunca parecem suficientes para encerrar a questão. Isso importa porque a história de Karin, Sven e Olof envolve desejo, ciúme, casamento, reputação e controle, mas não cabe apenas na embalagem do romance proibido. A paixão é parte do drama. Não é sua explicação total.

Uma raiva herdada

O núcleo ambientado no passado concentra a força de “Queime Todas Minhas Cartas”. É ali que o filme se aproxima do melodrama, mas também encontra seus melhores conflitos. Karin vive entre o peso de um casamento marcado por tensão e a possibilidade de outro afeto, representada por Olof. A tentação de simplificar essa dinâmica é grande: de um lado, o marido ciumento; de outro, a promessa de escape. O filme, felizmente, nem sempre cede a essa divisão. Quando está em sua melhor forma, percebe que uma paixão pode abrir uma saída e, ao mesmo tempo, se transformar em outra forma de idealização.

Asta Kamma August é o centro emocional da obra. Sua Karin não é construída como figura passiva, embora a trama pudesse empurrá-la para esse lugar. A atriz trabalha com contenção, medindo o desconforto de alguém que precisa negociar o que sente com aquilo que a vida ao redor permite. Há momentos em que a personagem parece menos interessada em escolher entre dois homens do que em encontrar algum espaço para existir fora das versões que eles projetam sobre ela. Essa nuance salva o filme de se tornar apenas a história de uma mulher disputada.

Bill Skarsgård, como Sven, compõe um homem dominado por ressentimento, vaidade e controle. O personagem corre o risco de virar uma função dramática, o obstáculo sombrio necessário para que a paixão entre Karin e Olof pareça mais luminosa. Em alguns trechos, o filme se aproxima desse limite. Ainda assim, Skarsgård dá ao papel uma rigidez expressiva que impede a caricatura completa. Seu Sven incomoda porque a violência emocional não aparece como explosão isolada, mas como método. Está na postura, no olhar, na maneira como o afeto se confunde com posse.

Gustav Lindh, por sua vez, faz de Olof uma presença menos áspera, mais associada ao fascínio e à promessa de respiração. É justamente aí que mora um dos pontos mais delicados da obra. “Queime Todas Minhas Cartas” sabe que a paixão pode ser libertadora, mas às vezes a filma com uma confiança um pouco excessiva nessa libertação. O olhar crítico precisa permanecer atento: nem todo amor que surge contra uma opressão é, automaticamente, uma saída limpa. O filme fica mais forte quando permite que essa dúvida exista.

O peso da memória

Björn Runge conduz “Queime Todas Minhas Cartas” com elegância, sem transformar a reconstrução de época em vitrine. A fotografia, o figurino e o desenho de produção criam um ambiente de ordem aparente, feito de interiores controlados, gestos contidos e conversas atravessadas por aquilo que não pode ser dito de forma direta. O passado, nesse filme, não é um cenário confortável. É um espaço de repressão bem iluminado.

A montagem entre presente e passado funciona melhor quando sugere relações do que quando parece sublinhá-las. Há momentos em que a costura temporal é explícita demais, como se o filme temesse que sua ideia central escapasse. Ainda assim, a alternância entre as épocas tem força porque transforma a história familiar em matéria viva. O que aconteceu décadas antes não fica guardado numa gaveta, nem se resolve pela descoberta de uma carta. Volta como temperamento, medo, dificuldade de afeto. Volta como linguagem doméstica.

Esse é o ponto em que o filme encontra sua leitura mais instigante: a família como lugar de repetição. Não no sentido fatalista, como se todos estivessem condenados a reproduzir o mesmo dano, mas como um espaço onde certas formas de violência aprendem a trocar de roupa. A raiva de Alex, vista assim, não é desculpada. É localizada. O filme não absolve o presente por causa do passado, mas mostra que sentimentos aparentemente individuais podem ter raízes muito mais fundas do que se imagina.

Os problemas aparecem quando “Queime Todas Minhas Cartas” organiza sua matéria com clareza excessiva. Ao lidar com figuras reais, memória familiar e adaptação literária, o filme precisa transformar contradições em cenas, transformar ambivalências em trajetória. Isso faz parte do cinema, mas também cobra seu preço. Em certos momentos, a dramaticidade parece arrumada demais, como se a vida tivesse sido comprimida para caber numa equação mais elegante: paixão, ciúme, trauma, herança. A obra ganha impacto com essa estrutura, mas perde um pouco da sujeira moral que o tema pede.

Mesmo com essa ressalva, “Queime Todas Minhas Cartas” se sustenta como um drama adulto, de ritmo paciente e olhar firme para os danos íntimos. Não é um filme impecável, nem precisa ser tratado como tal. Sua força está em encarar a memória familiar não como arquivo morto, mas como matéria que continua agindo. O que se queima pode desaparecer do papel, mas não necessariamente da vida de quem veio depois.

A crítica mais dura diria que o filme romantiza a paixão entre Karin e Olof e simplifica Sven para fortalecer o contraste. Há fundamento nessa leitura. Mas a obra encontra sua melhor medida quando não pede adesão completa a nenhum desses polos. O passado que ela reconstrói é bonito, doloroso e suspeito ao mesmo tempo. Essa tensão é o que permanece. “Queime Todas Minhas Cartas” vale mais quando incomoda do que quando emociona, porque entende que algumas histórias de amor não deixam apenas saudade. Deixam método, medo e ruína.