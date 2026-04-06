Trama futurista que vai te deixar paranoico, com Chris Pratt, acaba de chegar ao Prime Video

Em uma Los Angeles projetada para 2029, onde decisões judiciais já não passam exatamente por mãos humanas, “Justiça Artificial” acompanha o detetive Cole Harris (Chris Pratt), que se vê do outro lado do balcão ao ser acusado de assassinar a própria esposa. O caso chega rapidamente a julgamento porque o sistema legal foi otimizado por uma inteligência artificial que promete eliminar erros humanos. O problema é simples de formular e difícil de resolver: Harris tem apenas 90 minutos para provar sua inocência diante de um sistema que ele mesmo ajudou a legitimar no passado.

A primeira coisa que chama atenção não é o crime em si, mas a velocidade com que tudo acontece. Não há aquele longo acúmulo de depoimentos, reviravoltas e testemunhas dramáticas. Aqui, o tempo virou um recurso escasso, quase uma moeda. Harris entra no tribunal já com a sensação de que está atrasado para a própria defesa. Cada minuto perdido significa menos espaço para argumentar, menos chance de acessar registros, menos margem para errar. E ele erra, não por incompetência, mas porque o ambiente não foi feito para dúvidas.

Do outro lado está a promotora interpretada por Rebecca Ferguson, que não precisa elevar a voz nem recorrer a dramatizações. Ela simplesmente alimenta o sistema com dados. Trechos de depoimentos, registros digitais, evidências catalogadas. Tudo entra como peças de um quebra-cabeça que já parece montado antes mesmo de começar. Não há improviso, não há hesitação. E isso, curiosamente, torna tudo mais ameaçador. Harris não enfrenta apenas uma acusação; ele enfrenta um método que não admite ruído.

Sistema que se vira contra o defensor

O detalhe mais incômodo, porém, vem à tona aos poucos. Harris não é só mais um réu. Ele foi um dos defensores públicos da adoção dessa inteligência artificial no sistema jurídico. Em outro momento, em outra posição, ele acreditava que algoritmos poderiam tornar julgamentos mais justos, mais rápidos, mais confiáveis. Agora, sentado no banco dos réus, essa convicção volta como um eco desconfortável. Ele não precisa dizer em voz alta, mas fica evidente: cada argumento que ele usou no passado ajuda a sustentar a autoridade do sistema que pode condená-lo.

É nesse ponto que o filme encontra sua tensão mais interessante. Harris tenta fazer o que qualquer detetive faria: reconstruir o caso, questionar as evidências, buscar inconsistências. Só que a lógica da investigação tradicional não funciona bem ali. A inteligência artificial prioriza padrões, coerência estatística, cruzamento de dados. Intuição, contexto emocional, contradições humanas — tudo isso perde peso. É como tentar discutir poesia com uma calculadora: até dá, mas a vantagem não está do seu lado.

Única saída

A personagem de Kali Reis entra nesse cenário como uma possível saída. Ela ocupa uma posição estratégica na investigação, alguém que pode ter acesso a informações que não passaram pelo filtro oficial do sistema. Harris tenta se aproximar, negociar, arrancar qualquer detalhe que possa abrir uma brecha na acusação. Não é simples. Há protocolos, limitações, e principalmente o tempo correndo contra eles. Cada tentativa de contato vira um pequeno risco calculado, e nem sempre compensa.

O julgamento, então, deixa de ser apenas um embate jurídico e vira quase um jogo de sobrevivência. Harris começa a selecionar cuidadosamente o que vale a pena dizer. Ele não pode contestar tudo. Precisa escolher onde insistir, onde recuar, onde apostar. Em alguns momentos, a situação beira o absurdo, afinal, ele está tentando convencer uma entidade que não se sensibiliza, não se cansa, não se confunde. É um diálogo em que só um dos lados é, de fato, humano.

E há algo levemente irônico nisso tudo. Um detetive acostumado a ler pessoas, interpretar silêncios, perceber mentiras, agora precisa adaptar seu raciocínio para uma lógica que ignora justamente essas nuances. Ele continua tentando, claro. Ajusta o discurso, reorganiza os fatos, insiste em pontos que ainda parecem frágeis. Mas a cada nova tentativa, o sistema responde com rapidez quase impaciente, reorganizando tudo em segundos e devolvendo uma versão ainda mais sólida da acusação.

“Justiça Artificial” constrói sua tensão nesse desconforto constante. A sensação de que o jogo está sendo jogado em um terreno inclinado. Harris corre, argumenta, insiste, mas o chão não é exatamente estável. E a pergunta que fica não é apenas se ele é culpado ou inocente. É se ainda existe espaço, dentro desse novo modelo, para que alguém prove qualquer coisa fora do que já foi previamente calculado.