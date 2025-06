6 livros que pareciam enterrados, mas ressuscitaram este ano

O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), José Saramago

Em uma recriação ousada e profundamente humanizada da figura histórica de Cristo, o narrador mergulha na mente e no cotidiano de um Jesus marcado por dúvidas e medos. Despido da aura sagrada convencional, ele emerge como homem comum, dilacerado por conflitos morais e perturbado pela difícil compreensão do destino que lhe cabe. A infância, a juventude, o amor e as conversas com Deus e com o Diabo revelam um protagonista que hesita, questiona e sofre ao perceber-se instrumento de uma narrativa maior, cujo fim escapa ao seu controle. A escrita é marcada pelo estilo característico de Saramago, com frases longas e pontuação fluida que desafiam o leitor a imergir em uma trama densa, emocionalmente honesta e sutilmente irreverente. A humanidade do protagonista transforma a história sagrada numa profunda meditação sobre livre-arbítrio, culpa e o papel de cada um perante o destino imposto, numa narrativa que questiona tanto a fé quanto a falta dela, sem jamais ceder ao dogma ou ao conforto simplista da certeza absoluta.