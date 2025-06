5 livros que são ótimos… como desculpa pra cochilar

Nem todo livro precisa ser um furacão emocional, uma catarse poética ou um tiro no meio da alma. Às vezes, o que a gente quer mesmo é um bom pretexto para fechar os olhos no meio da tarde, sem culpa nem justificativa. E nada mais nobre do que recorrer à literatura pra isso: você se acomoda no sofá, abre uma obra com pose de quem está prestes a desvendar os mistérios da existência… e simplesmente apaga no terceiro parágrafo, com o livro caindo em câmera lenta no peito. É quase uma performance artística. O sono, afinal, também é um ato de resistência. E esses livros, meus caros, são soldados na linha de frente da sonolência.

É claro que todo título aqui listado tem sua relevância, alguns até ganharam prêmios ou o respeito da crítica. Mas isso não quer dizer que sejam uma experiência empolgante. Há obras que, embora esteticamente impecáveis, têm o mesmo efeito de uma aula de física quântica ministrada em sânscrito: você entende que aquilo é importante, admira a construção, respeita a intenção… e ainda assim, cochila antes da vírgula. Às vezes é o estilo arrastado, às vezes o excesso de digressão, às vezes só uma combinação perigosa entre parágrafos longos e almofadas muito macias. O importante é reconhecer que há espaço no mundo para a literatura-camomila.

Portanto, este não é um ataque à arte. Pelo contrário: é um elogio ao poder terapêutico da lentidão. Estes livros não são ruins, são apenas… compatíveis com uma tarde preguiçosa. Servem como desculpa perfeita quando você quer fingir que está ocupado com um grande romance contemporâneo, mas na verdade está numa jornada interior rumo ao cochilo REM. Então, antes que você perca o ritmo da leitura (ou a consciência), pegue seu marcador de página, ou seu travesseiro, e venha conferir esta seleção com cinco obras belamente entorpecentes. Boa leitura. Ou boa soneca.

O Riso dos Ratos (2021), Joca Reiners Terron Tudo começa quando um homem acorda num hospital isolado, sem saber ao certo se está vivo, morto ou numa realidade paralela em que a decomposição é mais filosófica do que física. A partir daí, o romance mergulha em um delírio claustrofóbico de doenças indizíveis, médicos sinistros e memórias contaminadas, compondo um pesadelo estético que desafia a lógica narrativa convencional. A linguagem é densa, elaborada até o osso, como se cada frase precisasse carregar o peso do mundo. E, apesar de sua engenhosidade, a experiência de leitura pode se assemelhar à de atravessar um pântano com sapatos de chumbo: cada página exige esforço, atenção extrema e resistência à tentação de deixar tudo de lado por uma boa soneca. É um texto que desafia, sim, mas que também anestesia — não pela mediocridade, mas pela intensidade sufocante de sua ambição literária. O riso, aqui, é apenas nervoso. E sonolento.

As Sobras de Ontem (2021), Marcelo Vicintin Uma mansão decadente, um protagonista entediado e o crepúsculo de uma elite que não sabe mais o que fazer com tanto vazio. Esse é o cenário desta narrativa seca, irônica e absolutamente desiludida. O autor observa com um olhar quase entomológico a derrocada silenciosa de um mundo onde o luxo virou poeira e as relações humanas, formalidades. Nada explode, nada desaba, ninguém grita. Tudo se esfarela em silêncio, com diálogos econômicos e uma melancolia contida, quase britânica. A escrita é precisa, enxuta, elegante — e, por isso mesmo, frequentemente sonolenta. É como assistir a uma peça de teatro em que todos os personagens estão cansados demais para levantar da cadeira. A crítica social está ali, firme. Mas a narrativa, entre um chá e outro, parece dizer: “não tenha pressa”. E o leitor, obediente, boceja com gratidão.

Ponciá Vicêncio (2003), Conceição Evaristo As marcas da escravidão, da pobreza e do apagamento ancestral atravessam a trajetória de uma mulher negra em busca de identidade e pertencimento. A escrita, entre o poético e o pungente, costura os fragmentos de uma vida marcada pela perda, pela ausência e pelo desejo silencioso de reconstrução. É uma narrativa delicada, introspectiva, que evita o sensacionalismo em nome da escuta atenta e do gesto mínimo. A dor aqui não grita: ela sussurra. E o tempo do romance é o tempo da memória ferida — lento, irregular, por vezes hipnótico. A autora recorre a repetições rítmicas, quase litúrgicas, para reforçar os ciclos de opressão e resistência que permeiam a história. Trata-se de um livro necessário, de grande densidade simbólica, mas cujo tom constante pode induzir à dormência. Não por falta de mérito, mas por excesso de ternura e quietude. Uma leitura que se arrasta suavemente, como quem caminha sobre cinzas.

Redemoinho em Dia Quente (2019), Jarid Arraes As vozes femininas que habitam este livro de contos ecoam desde o sertão até os corredores escuros da memória, construindo uma tapeçaria de traumas, ancestralidade e sobrevivência. Cada história revela uma ferida, um gesto de resistência ou uma sombra que insiste em permanecer. O estilo de escrita é direto, mas impregnado de lirismo; ainda assim, os contos não se impõem — antes, escoam com lentidão, como um riacho em dia de seca. Há força no silêncio, na sugestão, naquilo que não se explica por completo. E é justamente essa delicadeza prolongada que pode sedar o leitor. As histórias, embora impactantes, mantêm um tom monocórdico que pouco varia entre os contos, tornando a leitura mais contemplativa do que vibrante. É como observar um redemoinho à distância: sabe-se que há algo acontecendo, mas é possível cochilar enquanto se tenta entender o sentido do movimento.