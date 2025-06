5 livros que te enganam até a última página

As Virgens Suicidas (1993), Jeffrey Eugenides

Um grupo de garotos, agora homens, tenta recompor, por entre ruínas da memória, os contornos de um passado em que cinco irmãs se apagaram do mundo. Eles narram em coro, como uma entidade nostálgica e culpada, e aos poucos constroem um retrato sem nitidez: ecos de sorrisos, janelas fechadas, pedaços de diários, um vestido branco pendurado onde já não há corpo. As meninas Lisbon nunca são narradas por si: aparecem sob o véu do desejo alheio, do medo dos adultos, da obsessão que jamais amadureceu. A narrativa se constrói por camadas, como um arquivo emocional. Não há respostas. Há tentativas de sentido. A cada página, os detalhes se acumulam como poeira num sótão: a rigidez do pai, o silêncio da mãe, as grades invisíveis, os olhares de vizinhos impotentes. Tudo é reconstrução — e toda reconstrução trai. O tempo, ali, não cura: cristaliza. A adolescência, neste romance, é uma espécie de seita suburbana onde o luto e o erotismo convivem. A prosa é contida, quase estéril, mas transborda por rachaduras. A beleza reside naquilo que não se diz, no espaço entre as frases, no que foi visto mas nunca tocado. Não há redenção, nem respostas. Só uma tentativa constante — e falha — de compreender o abismo entre presença e ausência. A história permanece em suspenso, como um quarto intocado por décadas, onde o perfume insiste em não sumir.