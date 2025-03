Thriller com Ben Kingsley e Oscar Isaac: a história apreensiva e misteriosa, que vai te fazer suar frio, na Netflix

O cinema tem sido, ao longo das décadas, um dos mais poderosos instrumentos para a preservação da memória histórica, especialmente no que diz respeito ao Holocausto. A abordagem desse tema, contudo, sempre exige um equilíbrio delicado: a necessidade de relembrar os horrores do passado jamais deve se transformar em mero espetáculo. “Operação Final”, dirigido por Chris Weitz, insere-se nesse debate ao dramatizar a captura de Adolf Eichmann na Argentina e sua extradição para Israel, onde enfrentaria um julgamento que redefiniria a justiça internacional. O filme reconstitui esse episódio crucial com uma mescla de suspense e rigor histórico, buscando evidenciar não apenas a operação do Mossad, mas também os dilemas morais que a envolveram.

A escolha de Oscar Isaac para interpretar Peter Malkin, agente do Mossad que liderou a captura, confere à narrativa um magnetismo clássico, enquanto Ben Kingsley, no papel de Eichmann, foge dos estereótipos caricatos ao entregar uma atuação fria e contida. Essa interpretação sublinha a tese da “banalidade do mal”, conceito formulado por Hannah Arendt ao analisar o julgamento do nazista. Eichmann não surge como um monstro histriônico, mas como um burocrata implacável, convencido de que suas ações estavam ancoradas em uma lógica estatal legítima. Esse retrato torna a experiência ainda mais perturbadora, pois reforça a ideia de que o mal absoluto pode se manifestar na mediocridade da obediência cega.

Embora “Operação Final” flerte com a estética dos filmes de espionagem e assalto, há um mérito inegável na maneira como a narrativa constrói a tensão psicológica entre captor e capturado. A dinâmica entre Malkin e Eichmann assume um papel central, revelando nuances da psique de ambos. O roteiro, inspirado no livro autobiográfico “In My Hands”, de Malkin, aprofunda a relação paradoxal entre os dois homens, especialmente nos momentos em que Eichmann se mostra um manipulador sutil, tentando inverter os papéis e se apresentar como vítima das circunstâncias.

Outro aspecto fundamental”da trama é o papel de Sylvia Hermann, jovem judia que, ao se envolver romanticamente com Klaus Eichmann, descobre a verdadeira identidade do pai do rapaz. Sua denúncia impulsiona a investigação do Mossad e culmina na operação clandestina que levaria o criminoso à justiça. No entanto, a produção tropeça ao incluir uma cena fictícia na qual Eichmann se deleita sadicamente ao relembrar a morte da irmã de Malkin. Esse momento, além de destoar do restante da narrativa, contradiz os registros históricos, que retratam um Eichmann frio e calculista, incapaz de expressar emoções exacerbadas. Essa licença dramática compromete a fidelidade ao caráter real do personagem e cede ao impulso de criar uma vilania convencional.

Ainda assim, “Operação Final” presta um serviço essencial ao rememorar o impacto do julgamento de Eichmann, transmitido para milhões de espectadores e responsável por consolidar a memória coletiva sobre o Holocausto. Um dos momentos mais emblemáticos do filme ocorre quando Malkin, em um gesto inesperado, permite que Eichmann tenha um último encontro com sua esposa. Essa decisão, impregnada de humanidade, contrasta com a impiedade do nazista e sintetiza a tensão moral que permeia toda a narrativa.

Dentro do amplo espectro de filmes sobre o Holocausto, “Operação Final” é uma contribuição relevante, ao lado de obras como “O Homem Que Capturou Eichmann” (1996). Ao respeitar o compromisso com a verdade, ainda que com algumas concessões dramáticas, o filme reforça a importância da memória histórica e da reflexão sobre os mecanismos que permitem a perpetuação do mal. Afinal, mais do que uma história de captura e justiça, trata-se de um alerta perene sobre os perigos da complacência e da desumanização.