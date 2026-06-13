Na Netflix, o suspense psicológico de US$ 7 milhões que arrecadou mais de 20 vezes seu orçamento

Cecilia Kass foge de Adrian Griffin, mas a fuga não encerra a relação. Em “O Homem Invisível”, Leigh Whannell parte dessa saída às pressas, marcada pelo medo de um homem rico, violento e ligado à óptica, para refazer uma figura clássica do terror sem tratá-la como atração principal. O cientista capaz de desaparecer já não surge como centro de curiosidade. O filme se fixa na mulher que escapou dele e que, depois da notícia de sua morte, começa a desconfiar de que continua sendo perseguida. A pergunta sobre a invenção existe, mas fica em segundo plano. O que pesa é outra coisa: como alguém prova que ainda está sob ameaça quando todos ao redor já aceitaram a versão mais conveniente dos fatos?

“O Homem Invisível” mistura terror, suspense e ficção científica, mas não se distrai com o brilho técnico da premissa. Adrian assusta porque consegue interferir na vida de Cecilia mesmo quando ninguém o vê. Ele altera sua rotina, arranca dela reações que parecem desproporcionais aos outros e usa a dúvida alheia como arma. O traje e a tecnologia servem a esse prolongamento do abuso. Whannell não trata o agressor como gênio sedutor, nem pede fascínio por sua habilidade. A atenção permanece em Cecilia, obrigada a defender a própria sanidade enquanto tenta escapar de uma ameaça que se recusa a aparecer na hora em que deveria ser provada.

Cantos suspeitos

A casa deixa de ser lugar de descanso logo nos primeiros movimentos da trama. Whannell filma portas abertas, corredores, paredes, móveis e cantos de sala como se cada pedaço do ambiente pudesse esconder uma resposta. Não é uma questão de mostrar algo. Muitas vezes, a cena sustenta o plano por tempo suficiente para que o público comece a procurar sozinho algum sinal mínimo de movimento. Um cômodo comum passa a exigir exame. Uma porta ao fundo deixa de ser detalhe. A cozinha, o quarto e a sala já não pertencem apenas a quem está neles.

Esse uso dos ambientes dá ao filme boa parte de sua eficácia. O medo de Cecilia não nasce apenas do que Adrian pode fazer, mas da impossibilidade de apontar para ele. Ela percebe o perigo antes de ter como demonstrá-lo, e essa diferença define sua relação com as pessoas que a cercam. O mundo pede prova. Ela tem medo, memória e sinais que não bastam para convencer ninguém. O terror se instala nessa distância entre a certeza íntima e a evidência pública.

Elisabeth Moss trabalha bem dentro de um papel difícil. Ela precisa reagir a algo que os demais personagens não veem e que, por um bom tempo, o próprio filme prefere não entregar de maneira objetiva. Cecilia está cansada, mas não passiva. Calcula movimentos, perde a calma, mede o ambiente, responde mal quando a situação aperta. Moss não transforma a personagem em vítima exemplar. Cecilia se desespera, erra, age de modo brusco e, em alguns momentos, parece incapaz de organizar para os outros aquilo que já entendeu por instinto. Essa falta de polimento ajuda o filme. A personagem não existe para representar virtude. Ela tenta sobreviver.

A relação com H. G. Wells aparece como ponto de partida, não como reverência. “O Homem Invisível” pega o mito do cientista que desaparece e retira dele a aura de maravilha. Adrian usa dinheiro, inteligência e técnica para continuar perto da mulher que fugiu. O terror fantástico, aqui, se aproxima de algo mais reconhecível: uma casa que já não protege, pessoas próximas que começam a duvidar, um agressor cuja reputação pesa mais do que o relato da vítima. A invenção não substitui o abuso anterior. Apenas oferece a ele uma forma nova de continuar.

Explicações demais

A parte menos convincente vem quando o filme precisa avançar pelas regras mais diretas do suspense. Há perseguições, viradas e revelações, algumas bem conduzidas, outras mais dependentes da disposição do público para aceitar atalhos. A ameaça fica mais nítida, a ação ocupa mais tempo, e aquele medo produzido por uma porta aberta ou por uma sala sem movimento perde espaço. O filme continua funcionando, mas se aproxima de soluções que qualquer thriller eficiente poderia usar.

A lógica dos acontecimentos também oscila. Um filme de terror não precisa prestar contas como manual científico, e a premissa já pede aceitação desde o início. Mesmo assim, certas passagens apressam demais causa e consequência para chegar logo ao próximo momento de choque. A primeira metade lida melhor com a solidão de Cecilia diante de um ambiente que todos os outros tratam como normal. Depois, a história passa a depender mais de deslocamentos, confrontos e revelações, e parte do medo doméstico se dilui.

Mesmo com essas escolhas mais convencionais, Whannell encontra um caminho claro para a releitura. Ele filma a ausência de Adrian sem embelezar sua habilidade. O interesse está no estrago que ele causa ao redor de Cecilia. Um som fora de campo, uma cadeira fora do lugar, uma pausa longa demais diante de uma parte vazia da casa bastam para mudar a relação do público com aquele ambiente. Quando o filme confia nisso, não precisa sublinhar a ameaça.

Reduzir “O Homem Invisível” a comentário sobre violência doméstica também empobrece a crítica. O tema está ali, sem dúvida, mas a eficácia depende de escolhas concretas: Cecilia sendo desacreditada, a dificuldade de transformar medo em prova, a maneira como cada cômodo se torna suspeito depois que a ameaça passa a não ter corpo visível. O filme fala de abuso porque faz o público dividir, por alguns instantes, a posição de quem sabe que há perigo e não consegue convencer ninguém.

“O Homem Invisível” tropeça quando explica demais, acelera demais ou troca a sugestão por ação direta. Esses desvios impedem que a experiência de Cecilia permaneça sempre no mesmo nível de pressão. Ainda assim, a releitura de Whannell tem uma decisão clara: tirar o monstro do centro e observar a mulher que ficou com as consequências de sua violência. Adrian pode desaparecer. Cecilia, não. Ela fica examinando a casa, medindo cada reação dos outros e tentando provar que não está sozinha.