Sua idade emocional não é a sua idade real. Descubra se sua alma ainda tem 19 anos ou já passou dos 100

Faça o teste e descubra se você ainda vive no improviso, já cansou de gente ou passou dos 100 por dentro.

Todo mundo conhece alguém de 23 anos que já reclama da luz acesa, da cadeira desconfortável e do volume da televisão como se estivesse pagando o IPTU emocional do planeta. Também existe o oposto: gente de 68 que continua respondendo mensagem de madrugada, aceitando convite duvidoso e tomando decisão com a confiança de quem nunca viu uma segunda-feira cobrar juros.

Este teste não quer descobrir quantos anos você tem. Quer descobrir quem está dirigindo aí dentro: alguém que ainda procura mesa barulhenta, noite sem roteiro e história levemente irresponsável; alguém que calcula o horário de voltar para casa antes mesmo de escolher a roupa; ou uma criatura de 108 anos disfarçada de pessoa comum, emocionada com dedicatória antiga, padaria silenciosa, casa de vó, banco de praça e objeto que parece ter sobrevivido melhor que seus antigos relacionamentos. Responda sem tentar escolher a alternativa mais bonita. No fim, sua alma talvez tenha 19 anos, talvez tenha 108, talvez more em assembleia permanente com versões suas disputando café, amor, sossego e uma desculpa aceitável para não ir.