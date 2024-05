A história de amor mais triste do cinema, na Netflix

O casamento é uma aposta arriscada. A intensidade do amor entre um homem e uma mulher, por vezes fervorosa, nunca garantiu a felicidade duradoura de uma relação. O filme “Blue Valentine”, dirigido por Derek Cianfrance, explora as complexidades dessa união, revelando como o amor inicial pode se transformar em fonte de conflito à medida que o tempo avança.

Os protagonistas, Dean e Cindy Hellers, encarnados por Ryan Gosling e Michelle Williams, enfrentam uma crise precoce em seu relacionamento. O filme sugere que, embora o amor estivesse presente desde o início, a imaturidade e o desejo de consagrar essa paixão rapidamente levam ao desgaste da relação.

Não há fórmula certa para prever quando um casal enfrentará suas maiores dificuldades. O mito dos “sete anos de casamento”, embora popular, carece de fundamentos sólidos. A verdade é que as tribulações conjugais podem surgir a qualquer momento, desafiando a capacidade de os parceiros permanecerem juntos.

Machado de Assis, em sua sabedoria, aborda a natureza complexa do amor e do casamento. Ele sugere que, enquanto Deus criou o amor, é o homem que muitas vezes confunde esse sentimento com a instituição do casamento. Essa confusão pode levar a expectativas irreais e, eventualmente, ao desencanto.

Dean e Cindy, no auge de seu romance, são confrontados com as realidades da vida cotidiana. A chegada de uma criança adiciona novas camadas de responsabilidade à sua relação, desafiando sua capacidade de se adaptar e crescer juntos. Como em “História de um Casamento”, a falta de comunicação e a incapacidade de lidar com as pressões externas levam a um distanciamento inevitável.

As performances de Gosling e Williams oferecem uma visão comovente da evolução desses personagens. Eles retratam de forma convincente a transformação de Dean e Cindy ao longo do tempo, destacando a angústia e a frustração subjacentes ao seu relacionamento.

“Blue Valentine” opta por explorar os desafios mundanos do casamento, em vez de recorrer a tragédias sensacionalistas. O filme captura a essência do amor em sua forma mais crua e desgastada, desafiando as noções convencionais de romance e felicidade duradoura.

O filme de Cianfrance mergulha nas nuances da vida conjugal, revelando que o amor não é apenas uma jornada de momentos épicos, mas também de batalhas diárias e compromissos contínuos. Dean e Cindy são confrontados com a dura realidade de que o amor não é imune ao tempo e às pressões externas.

Ao desviar das narrativas tradicionais de tragédia, como doenças ou morte, “Blue Valentine” destaca a importância de enfrentar os desafios cotidianos de um relacionamento. As lutas financeiras, as demandas da criação dos filhos e as mudanças pessoais ao longo dos anos são retratadas de forma vívida, refletindo a complexidade da vida a dois.

Gosling e Williams entregam performances poderosas, capturando a essência de seus personagens com uma profundidade emocional impressionante. A transformação física e emocional de Dean e Cindy ao longo do filme é um testemunho da habilidade dos atores em dar vida a essas jornadas pessoais.

“Blue Valentine” desafia as expectativas do público sobre o que constitui um relacionamento bem-sucedido. Ao invés de oferecer respostas fáceis ou finais felizes, o filme convida os espectadores a refletirem sobre a natureza fluida e imprevisível do amor e do compromisso.

Em um mundo onde as histórias de amor são frequentemente idealizadas ou romantizadas, “Blue Valentine”, na Netflix, destaca a beleza e a complexidade de uma conexão humana genuína, mesmo quando enfrenta as adversidades mais difíceis. É um lembrete poderoso de que, apesar dos desafios, o amor verdadeiro é capaz de resistir ao teste do tempo.

Filme: Blue Valentine

Direção: Derek Cianfrance

Ano: 2011

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10