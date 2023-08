115 minutos de coração na garganta: a obra-prima com Tom Hardy que você ainda não viu na Netflix

“Os Infratores” não é apenas uma obra cinematográfica: é uma janela para um período tumultuado da história americana, expondo as camadas complexas e, muitas vezes, contraditórias da sociedade. A narrativa transporta o espectador para uma era onde o crime não era apenas uma atividade periférica, mas estava enraizado no dia a dia dos personagens, tornando-se quase uma segunda natureza para muitos.

A Lei Seca, vigente de 17 de janeiro de 1920 a 5 de dezembro de 1933, não foi uma mera proibição governamental. Representou uma reação a problemas profundos da sociedade americana, que enfrentava os efeitos residuais da Primeira Guerra Mundial e suas consequências econômicas e sociais. Contudo, essa medida, ao invés de aliviar, acentuou problemas. O aumento no consumo de bebidas produzidas sem padrões de higiene adequados é um testemunho disso.

John Hillcoat, com sua habilidade singular de narrar histórias, utiliza esse pano de fundo para construir “Os Infratores”. Seu trabalho anterior, “A Proposta”, já dava indícios de sua fascinação pelo submundo do crime. Em sua colaboração com Nick Cave e Guy Pearce em 2012, Hillcoat desvenda o universo dos irmãos Bondurant: Forrest, Howard e Jack. Seu envolvimento no contrabando durante a Lei Seca os coloca em uma posição precária, especialmente com a chegada do astuto agente Charley Rakes, cuja presença ameaça desestabilizar o já frágil equilíbrio de poder em Franklin, Virgínia.

A trama se aprofunda com a inclusão de personagens como Maggie, vivida por Jessica Chastain. Sua trajetória, de uma ex-dançarina de Chicago para o mundo de Forrest Bondurant, adiciona camadas de complexidade à história. A relação de Jack com Bertha também serve como um subtexto interessante, mostrando as nuances da sociedade rural e seus códigos de conduta.

“Os Infratores”, além de ser uma história de crime, é um estudo sobre poder, moralidade e os dilemas inerentes a uma sociedade em transformação. Hillcoat, através de sua lente, não apenas conta uma história, mas instiga o espectador a refletir sobre as escolhas e consequências das ações de indivíduos em tempos de crise. O filme destaca a fragilidade da linha entre certo e errado, mostrando que, muitas vezes, as decisões são moldadas mais por circunstâncias do que por valores inerentes. E, em sua essência, questiona: até que ponto o ambiente e as circunstâncias podem influenciar o caráter de uma pessoa?

Filme: Os Infratores

Direção: John Hillcoat

Ano: 2012

Gênero: Drama/Ação

Nota: 9/10