De tirar o fôlego: o filme da Netflix visto por mais de 150 milhões de pessoas

“Esquadrão 6” abre com uma sequência vertiginosa e irresistível. Nos primeiros 20 minutos, Michael Bay, conhecido por sua direção impactante e visualmente impressionante, não decepciona. Ele nos arrasta por uma série de cenas repletas de adrenalina, desde perseguições de carros a olhares intensos, passando por uma série de imagens de tirar o fôlego como um inesperado globo ocular perdido no carro. Esta introdução não serve apenas para chocar, mas também para preparar o espectador para a montanha-russa emocional e visual que está por vir. Em meio à confusão frenética, uma coisa é clara: Bay visa entreter, e ele entrega isso com maestria.

Ao nos afastarmos da introdução eletricamente carregada, somos apresentados ao coração da história. O “Esquadrão 6”, uma equipe meticulosamente selecionada de vigilantes, emerge das sombras. Liderados por “Um”, um bilionário visionário da tecnologia, eles são movidos por um objetivo audacioso: derrubar um ditador opressivo em Turgistão, uma nação fictícia que serve como pano de fundo para a narrativa. Cada personagem, com suas histórias e demônios pessoais, abraçou uma nova identidade, optando por sacrificar seus antigos eus por uma causa maior. Neste cenário, a cinematografia desempenha um papel fundamental. Bojan Bazelli, com seu talento inigualável, transforma cada cena em uma obra de arte visual. Ele nos transporta por diferentes paisagens, de ruas estreitas a vastos desertos, capturando a essência e a beleza de cada local com uma variedade impressionante de equipamentos de câmera.

O elenco estelar, liderado por Ryan Reynolds e apoiado por talentos como Dave Franco, traz uma profundidade e nuance adicionais à trama. Com um orçamento colossal, rivalizando com algumas das maiores produções de Hollywood, a Netflix claramente apostou alto em “Esquadrão 6”. E, em muitos aspectos, a aposta valeu a pena, pois o filme atraiu uma audiência global massiva. No entanto, por mais que tenha alcançado um sucesso impressionante em termos de números, o filme enfrentou desafios em termos de engajamento de longo prazo e construção de uma base de fãs dedicada. A despeito disso, “Esquadrão 6” destaca-se no catálogo da Netflix, fornecendo uma mistura sedutora de ação, suspense, comédia e drama, tornando-se uma oferta obrigatória para qualquer aficionado por cinema.

Filme: Esquadrão 6

Direção: Michael Bay

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 7/10