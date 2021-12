10 séries da Netflix lançadas em 2021 que deveria ser considerado crime não assistir

Missa da Meia-Noite, Mike Flanagan

A Ilha de Crockett é uma comunidade marinha com pouco mais de uma centena de habitantes e acessível por uma balsa duas vezes ao dia. Riley é um jovem em busca de redenção, recém-saído da cadeia após dirigir bêbado e matar uma mulher em um acidente de carro. Sua saída da prisão coincide com a chegada de Paul, um jovem e vigoroso sacerdote, que veio para substituir o monsenhor idoso da ilha, que depois de uma peregrinação à Terra Santa, nunca mais retornou. Quando eventos milagrosos começam a acontecer com a chegada do novo religioso, a fé generalizada é repentinamente revigorada. No entanto, algo de obscuro paira em meio à comunidade.