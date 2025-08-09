As 30 cidades mais bonitas do Brasil (2025): veja o ranking completo

O foco desta apuração foi identificar, em escala nacional, cidades com lastro público consistente de valor cênico e urbano. Para reduzir vieses de popularidade e manter a apuração replicável, trabalhamos com um universo preliminar de 120 localidades, consolidado entre janeiro e agosto de 2025. Entrou nesse grupo quem atendesse a pelo menos dois de cinco sinais objetivos: presença de bem inscrito no Patrimônio Mundial; existência de conjunto urbano tombado com dossiê técnico; unidade de conservação relevante no território municipal (ou contígua) com gestão ativa; reconhecimentos recentes em guias e plataformas com metodologia publicada; e forma urbana de referência, aferida por integridade morfológica, qualidade de espaços públicos e arquitetura notável. A diretriz foi simples: privilegiar evidências verificáveis e comparáveis, afastando escolhas impressionistas.

Com o “120” definido, aplicamos o Índice Brasileiro de Urbanidade e Paisagem — edição 2025 (IBUP-25), instrumento editorial criado pela Revista Bula especificamente para esta pesquisa. O IBUP-25 opera em escala de 0 a 10, com pesos explícitos: Patrimônio Mundial (0–3), Áreas Protegidas/Unidades de Conservação (0–3), Reconhecimentos 2024–2025 (0–2) e Tecido urbano/arquitetura (0–2). O propósito do índice é oferecer um critério único, transparente e replicável por terceiros, permitindo que qualquer leitor ou redação externa refaça a conta usando as mesmas fontes e janelas temporais. Não se trata de um padrão oficial: é uma métrica curatorial, declarada publicamente, construída para equilibrar patrimônio, conservação, reputação recente e forma urbana.

As notas foram atribuídas por dupla leitura cega e, em seguida, submetidas a checagem documental. No eixo patrimônio, consideraram-se bens urbanos, paisagens culturais e componentes seriados comprovadamente situados no município. Em conservação, avaliaram-se parques nacionais e estaduais, APAs e núcleos oficialmente reconhecidos, com prioridade para peças de gestão ativa e informação pública. No vetor reputacional, entraram apenas selos com método claro (janelas de avaliação, critérios de ponderação, amostras auditáveis). Em forma urbana, a leitura técnica partiu de dossiês de proteção, planos e levantamentos, somada à análise morfológica: continuidade de fachadas, coerência volumétrica, desenho viário, qualidade do espaço público e presença de marcos arquitetônicos.

Da ordenação das notas emergiu um longlist de 30 cidades — e, por decisão editorial, optamos por publicá-lo integralmente. Os critérios de desempate foram fixados ex ante e aplicados estritamente, na ordem: integridade do conjunto urbano, contraste cidade-paisagem e diversidade de atributos (natural + cultural) no mesmo município. Em seguida, realizamos curadoria técnica para tratar casos de borda: localidades cuja força cênica derivasse quase exclusivamente de ativos naturais sem proteção robusta; destinos com “boom” reputacional, mas frágil evidência de conservação; ou municípios com componente seriado do Patrimônio Mundial, porém pouca aderência ao tecido urbano corrente. A decisão de manter 30 — e não reduzir a 25 — atende ao equilíbrio entre clareza para o leitor e robustez do argumento: a amostra final expressa melhor a diversidade brasileira ao reunir, lado a lado, capitais icônicas, cidades históricas e pequenos núcleos de excelência ambiental.

Para reforçar a auditabilidade, a Revista Bula mantém uma trilha de auditoria com planilha de apoio, rubricários e registros de consulta (data e hora), além da normalização dos dados: nomes oficiais, limites municipais, datas de inscrição patrimonial e de criação de unidades de conservação, referências a dossiês de tombamento e metodologias de prêmios e listas. Quando surgiram divergências entre documentos oficiais e materiais para-oficiais, prevaleceu o dado institucional mais recente; quando só havia fontes secundárias, a natureza foi indicada e o peso, reduzido, para evitar overclaim. Não há “cotas” regionais: a distribuição territorial reflete a presença dos atributos medidos. Reconhecimentos de curto prazo não substituem patrimônio e conservação; funcionam como indicador de vitalidade contemporânea.

Este é, portanto, um ranking estético-técnico: combina sensibilidade para a paisagem e rigor para a evidência. É estável para 2025, mas revisável: novas inscrições patrimoniais, criação ou recategorização de unidades de conservação e mudanças metodológicas em prêmios e listas podem alterar pontuações e posições. Havendo atualização material, o IBUP-25 será recalculado e a Revista Bula publicará errata datada. Metodologia, pesos e evidências permanecem documentados. Nas páginas seguintes, o leitor encontra 30 cidades que reúnem, com diferentes ênfases, história documentada, proteção ambiental efetiva, forma urbana coerente e reputação recente — um retrato amplo, comparável e defensável da beleza brasileira hoje.

1— Rio de Janeiro (RJ) Entre morros que descem ao mar, a cidade organiza horizonte e desejo em planos de pedra e luz. O conjunto de paisagens culturais recebeu reconhecimento internacional em 2012, pelo valor universal da convivência entre natureza e urbe. No coração verde, um parque nacional criado em 1961 preserva floresta replantada desde o século 19, lembrando que ali a mata é obra e memória. Túnel de vento, sal constante, encostas íngremes: a geografia edita o cotidiano, dita percursos, escolhe mirantes. A baía, cercada por maciços, oferece teatro para praias urbanas cuja cartografia muda com a maré; trilhas, miradouros e jardins históricos costuram intervalos de sombra. Arquiteturas modernistas, curvas de concreto, mosaicos de calçadas: o relevo ensina a dizer não ao reto. Quando o sol se inclina, a luz recorta morros e projeta sobre a água uma geometria efêmera. À noite, a silhueta permanece, e a claridade recolhe-se aos altos como brasa sob cinza. Não é apenas cenário: é pacto entre conservação, desenho e desejo, onde a paisagem atua e o cotidiano responde.

2 — Paraty (Rio de Janeiro) À beira de águas mansas, um traçado do século 18 respira ao ritmo das marés, que ainda avançam sobre o calçamento para lembrar o porto original. Desde 2019, o conjunto urbano e o entorno natural formam sítio de valor universal misto, em que patrimônio cultural e biodiversidade atlântica se articulam. Entre serra e mar, um mosaico contínuo de reservas preserva florestas, ilhas e costões, garantindo corredores ecológicos que sustentam a paisagem. A escala das ruas — portas baixas, janelas ritmadas, pedra irregular — educa o passo para a demora; a luz reflete nas poças salobras e nos rebocos caiados. Barcos pequenos aproximam praias e vilas; trilhas antigas religam vales e mirantes. Ao cair da tarde, os telhados devolvem âmbar discreto, e as fachadas parecem flutuar sobre lâminas d’água. Nada é folclore: a conservação exige técnica, limites, vigilância. É essa disciplina, somada à inteligência do traçado, que mantém vivo o acordo entre ofício humano e geografia, com a maré lembrando, duas vezes por dia, que o urbanismo aqui também é marinho.

3 — Brasília (Distrito Federal) Erguida entre 1956 e 1960 no planalto, esta capital nasceu como experiência de desenho urbano total: eixos ortogonais, escalas monumentais, vazios que organizam o ar. O reconhecimento de 1987 consolidou o valor universal de um modernismo que integrou arquitetura, paisagem e mobilidade num gesto único. Superquadras abrigam cotidiano de sombra sob pilotis; gramados e espelhos d’água modulam a secura do clima; a luz direta desenha volumes com rigor de maquete. Aqui, ruas tradicionais cedem lugar a pistas e tesouras; a leitura do espaço se faz por sequências — cúpulas, colunatas, lajes suspensas. Do alto, os eixos aparecem como setas; ao nível do chão, o silêncio entre edifícios dá escala às pessoas. À noite, luminárias acentuam simetrias e transformam o vazio em matéria. O conjunto não é museu, mas organismo: pensado para a vida diária e para o futuro, pede deslocamentos mais longos e devolve horizontes alongados. O resultado é uma pedagogia de espaço e tempo, em que a política do traço vira paisagem habitável.

4 — Ouro Preto (Minas Gerais) Entre morros sucessivos, um tecido do século 18 ancora sua beleza em ladeiras íngremes e torres que miram o horizonte. Inscrito em 1980, o conjunto preserva proporções de pedra e madeira: pontes estreitas, chafarizes, talha que brilha quando a luz de montanha endurece o contorno das coisas. O passado mineral não é apenas memória: explica a implantação em encostas, a dramaticidade dos percursos, o brilho de certos interiores. Cada deslocamento é exercício de altura; cada esquina oferece contrapontos de telhados vermelhos e céu. A chuva limpa cores e devolve frescor às fachadas caiadas; o frio afina o som dos sinos, que atravessam vales e marcam a cadência do dia. A conservação exige disciplina: restauros, gabaritos, cuidado com o calçamento. No fim da tarde, a incidência do sol parece recuperar ouro em superfícies gastas. Prova de que história pode ser experiência sensorial: esforço da subida, cheiro de pedra molhada, visão de conjunto que se recompõe a cada passo.

5 — Foz do Iguaçu (Paraná) O som precede a imagem: rugido que cresce entre árvores até que o horizonte se rompa em quedas sucessivas. O parque nacional, reconhecido em 1986, guarda este anfiteatro de água e basalto onde neblina cria arcos de luz e cobre a pele de frescor. Passarelas medem a vertigem sem domesticar o ímpeto; mirantes alternam enquadramentos de um mesmo excesso. A vegetação vibra com a umidade; aves recortam o branco; a respiração muda diante da escala. Na cidade, idiomas se cruzam, mapas se multiplicam, e o cotidiano se organiza pela presença do fenômeno. Em cheias, o volume turvo revela força subterrânea; em estiagem, surgem plataformas e desníveis ocultos. Ao entardecer, a luz baixa encontra a espuma e transforma o conjunto em poeira de ouro. Nada cabe numa fotografia única: trata-se de fenômeno, não de cenário. A cada visita, as águas reconfirmam que certos lugares existem para ensinar escala, paciência e respeito ao indomável.

6 — Diamantina (Minas Gerais) Entre serras ásperas, um núcleo do século 18 e 19 se estende em ruas de pedra que aprenderam a negociar com o relevo. Desde 1999, o conjunto é reconhecido por sua integridade: janelas altas, beirais longos, pontes e adros onde a música encontra plateias a céu aberto. O ciclo mineral explica a implantação; o traçado responde com sobriedade ao terreno inclinado. A luz de montanha é incisiva: revela cal, define sombras sob telhas antigas. Do alto, vê-se bordado de telhados vermelhos; ao nível do chão, a experiência é de intimidade e eco — cada passo ressoa. Ao redor, campos rupestres sugerem contenção: horizontes curtos, perspectivas súbitas. A conservação demanda engenharia paciente: a beleza depende tanto do material quanto da proporção. No fim do dia, quando sinos se sobrepõem, o lugar parece lembrar o que o inventou: esforço, pedra, silêncio breve entre trabalho e festa. O conjunto permanece inteiro, como quem confia na própria medida.

7 — Salvador (Bahia) Desenhada em planos superpostos sobre baía funda, esta capital alterna ladeiras abruptas e mirantes voltados ao oceano. O centro histórico, reconhecido em 1985, preserva fachadas coloridas, largos cerimoniais e igrejas onde a talha conversa com luz tropical. Entre alto e baixo, elevadores e planos inclinados costuram deslocamentos; a maresia assina paredes com sal e memória. O som é protagonista: ritmos atravessam praças e dão ao cotidiano pulso específico. Ao meio-dia, a claridade é líquida; à tarde, sombras compridas devolvem sobriedade às cores. Feiras oferecem temperos pungentes; varandas observam o trânsito de barcos; o vento, onipresente, dissipa o calor. A beleza não se dissocia do caráter: alegria pública, devoção, comércio, mar. Quem caminha percebe que a cidade não se organiza para o visitante, mas para si. Essa autonomia, somada ao patrimônio preservado e às vistas sobre a água, sustenta a força estética de um conjunto que respira história sem virar vitrine.

8 — São Luís (Maranhão) Virada aos ventos alísios, esta capital preserva tabuleiro de quarteirões em que azulejos devolvem ao sol brilho frio. Desde 1997, o centro integra a lista de valor universal pela integridade do conjunto luso-tropical: sobrados altos, vãos profundos, pátios que domam a umidade. As ruas, alinhadas, conduzem o olhar em longas perspectivas; a brisa, constante, é arquitetura invisível. Entre pontes e becos, percebe-se uma engenharia do frescor: muxarabis, beirais, corredores de sombra. A chuva chega densa e passageira, lava fachadas e reaviva o desenho cerâmico; depois, a cidade volta a ser vento e claridade. O mar está sempre perto, ainda que oculto; a maré dita ritmos e ofícios. A beleza exige leitura demorada: cornija lascada, escada estreita, azuis que não se repetem. À noite, a luz amarela devolve solenidade doméstica ao traçado, e o conjunto resiste, inteiro, como se o tempo, por uma vez, tivesse aceitado negociar.

9 — Cidade de Goiás (Goiás) Às margens de um rio claro, um núcleo de proporções comedidas preserva rara relação entre geografia e construção. Reconhecido em 2001, o conjunto conserva traçado do século 18, pontes de pedra e fachadas de tons suaves que respiram no ritmo da correnteza. O centro não se impõe; acomoda: ruas estreitas, esquinas de sombra, varandas que vigiam o leito. Quando chove, o brilho do calçamento duplica imagens; quando seca, o pó devolve paleta terrosa. Feiras e procissões costuram vida cívica; oficinas mantêm técnicas antigas; interiores frescos protegem do calor do cerrado. As serras ao longe lembram caminhos mineradores; o cotidiano é de silêncio útil. A beleza é resultado de medida: nada sobra, nada falta. Ainda assim, o conjunto não é estático — a luz muda com rapidez, e as fachadas parecem ligeiramente outras a cada hora, como se o rio, espelho oblíquo, redesenhasse o desenho.

10 — São Miguel das Missões (Rio Grande do Sul) Num campo amplo, ruínas de pedra erguem arcos e paredes que resistem ao vento, à chuva, ao silêncio. Parte de conjunto reconhecido desde 1984 pelo valor das missões dos séculos 17 e 18, o sítio conserva proporções que permitem ler a lógica do antigo povoamento. As superfícies mostram o tempo: líquens, fendas, variações de cor que a luz do entardecer acentua. Ao redor, a vastidão de pastos projeta a monumentalidade das estruturas; o vazio funciona como moldura. O percurso não pede pressa: cada vão oferece quadro; cada sombra alonga a meditação. A visita racionaliza a emoção — datas, contextos, técnica —, mas o corpo insiste em outra medida, regida pelo rumor do campo. À noite, quando o céu limpa, estrelas retomam espaços antigos, e o conjunto parece respirar com mais calma. Não é nostalgia, é leitura: pedra, luz e história, dispostas com precisão, perduram além do projeto que as originou.

11 — Olinda (Pernambuco) Sobre colinas voltadas ao Atlântico, um conjunto barroco preserva igrejas, ateliês e casas onde a cor é método e memória. Desde 1982, o reconhecimento internacional sublinha a integridade do traçado: ladeiras de pedra, mirantes sucessivos, torres que recortam o céu com gravidade festiva. A luz tropical trabalha em regime de excesso controlado: revela fissuras, multiplica sombras, acentua o desenho de azulejos. Entre praças, surgem oficinas onde a madeira aprende forma; janelas deixam o vento atravessar corredores. Do alto, a linha do mar organiza a paisagem; ao nível da rua, o corpo adota cadência de esforço, música e pausa. Em tempos de festa, o tecido urbano vira palco; nos demais, conserva dignidade de cotidiano reparado. A beleza não se explica por peça isolada, mas pela soma de proporções e respiros. Quando a tarde termina, lampejos alaranjados esticam telhados e fachadas, e o lugar parece guardar, por minutos, a medida entre sagrado e profano.

12 — Lençóis (Bahia) Entre serras de quartzito e rios rasos, um centro de pequena escala preserva calçadas, becos e fachadas claras que resistem ao calor com pátios e beirais. Tombado em esfera federal, funciona como porta para um parque criado em 1985, onde cânions e campos rupestres compõem geografia de pedra viva. A cidade convive com a paisagem: o rio atravessa ruas, o calçamento acompanha o terreno, o comércio mantém portas abertas para o vento circular. A experiência é tátil: pedra sob os pés, água fria à mão, sombra na hora exata. Quando chove, o brilho muda superfícies; quando seca, as plantas devolvem poeira perfumada. A noite é de escuro real — as estrelas ficam próximas. Não há clímax único, mas repetições discretas: dobras do terreno, janelas ritmadas, variações de verde. Ao sair para a trilha, entende-se que urbano e natural formam um só texto, escrito com paciência ao longo de décadas.

13 — Bonito (Mato Grosso do Sul) A transparência da água corrige a profundidade: peixes parecem suspensos, plantas ondulam com precisão de relógio. O território integra um parque nacional criado em 2000; o manejo turístico adotou cedo quotas, guias credenciados e monitoramento para proteger dolinas, grutas e nascentes calcárias. Flutuar é atenção: o corpo aprende a lentidão da corrente e a delicadeza de não tocar o fundo. Trilhas marcadas conduzem a quedas pequenas que, somadas, constroem rios; cavernas respiram ar frio, e a luz desenha geometrias na rocha. O núcleo urbano é discreto, intervalo entre mergulhos. Ao entardecer, o cansaço depura os sentidos, e a memória organiza o dia em camadas: brilho mineral, silêncio filtrado, rumor de folhas. A beleza depende de regras e ciência — não de sorte. Por isso continua viva, exemplar, oferecendo pacto raro entre desejo de ver e dever de preservar.

14 — Petrópolis (Rio de Janeiro) Entre encostas frias, avenidas arborizadas conduzem a palacetes do século 19 desenhados para contemplação demorada. A proximidade de um parque criado em 1939 garante a presença constante da serra: paredões, vales úmidos, trilhas antigas que alimentam a cidade de sombra e água. A pedra é linguagem: escadarias, fontes, molduras insinuam solenidade doméstica sem pompa. O clima convida ao passo calmo; cafés aquecem mãos; varandas observam chuva fina que lustra superfícies. Dentro, madeiras guardam temperatura das décadas; fora, praças equilibram proporção e respiro. Não se trata de museu parado, mas de rotina que herdou protocolo de elegância. Quando o céu abre, a luz devolve nitidez às linhas; quando fecha, tudo se recolhe em tons de chumbo amável. A beleza nasce do pacto entre herança e relevo — regras miúdas de convivência entre edifício e montanha.

15 — Jijoca de Jericoacoara (Ceará) Dunas móveis redesenham a geografia a cada estação, apagando e criando caminhos como se o mapa fosse obra do vento. Desde 2002, uma unidade de conservação federal protege lagunas sazonais, restingas e falésias baixas, garantindo que a paisagem se mova sem perder integridade. A vila aprende com a areia a leveza do traço: ruas que aceitam o chão, construções baixas, noites de voz contida. Ao poente, escalar a duna maior é rito coletivo; por instantes, o sol toca o mar e a linha parece caber na mão. De manhã, tudo mudou — exceto o vento, senhor da coreografia. A experiência é elementar: luz, sal, areia, água. Sem excesso, com precisão; regras controlam fluxos e veículos, lembrando que beleza frágil exige cuidado. O resultado é equilíbrio entre presença e renúncia, em que aquilo que não se constrói também conta.

16 — Manaus (Amazonas) Num encontro de rios que correm lado a lado sem se misturar, a água ensina paciência e fronteira. À margem, ergue-se um teatro de cúpula colorida, herança do ciclo da borracha no fim do século 19, quando a extravagância amazônica inventou esplendores e cicatrizes. Cercada de selva, a cidade negocia com umidade e calor, entre portos que não dormem e mercados de temperos ácidos. A arquitetura mistura requinte e necessidade: padrões importados ao lado de madeira rústica, vitrais em diálogo com sombras densas. Em 2024, entrou entre destinos urbanos destacados por um guia internacional — reconhecimento que sublinha vocação para o espanto. O ruído do cais dita cadências; embarcações partem para geografias intrincadas enquanto garças recortam o céu baixo. Não é lugar de meias tintas: ou se mergulha, ou se observa de longe. Quem fica aprende tempo fluvial, no qual as estações obedecem a regimes de água. A beleza nasce do contraste: insistência do natural sobre o planejado, gesto humano que se adapta e funda cidade.

17 — Belém (Para) Sob copas de mangueiras antigas, ruas recebem sombra que atenua calor e tempo. À beira do rio, um grande mercado histórico respira como organismo vivo: cheiros intensos, vozes em negociação, brilhos de peixes e frutas vindas de ilhas próximas. O casario severo abriga pátios onde a brisa circula com inteligência; azulejos resfriam fachadas, muxarabis filtram luz. Entre marés e chuvas repentinas, a cidade aprende a ser anfíbia, adaptando horários ao ritmo das águas. Uma celebração de fé mobiliza multidões e integra referência de patrimônio imaterial, lembrando que a beleza também pode ser rito coletivo. O paladar funciona como arquivo: temperos, ervas, frutos de nomes quase musicais. Ao entardecer, a luz amarela devolve teatralidade às docas; embarcações acendem pontos móveis no escuro e somem em direções múltiplas. A experiência não é monumental, é sensorial e densa: peso da umidade, som dos pregões, brilho das telhas quando a chuva cessa. Tudo vibra entre vigor e contemplação, rio e cidade.

18 — Tiradentes (Minas Gerais) A escala humana é o argumento: ruas estreitas, portas a um braço, fachadas que parecem conversar. Tombado em esfera federal, o conjunto preserva proporções do século 18 e uma igreja maior cuja talha condensa a sofisticação do barroco interior. O chão irregular pede sapatos pacientes; o corpo desacelera e percebe variações de luz ao longo do dia. Entre casas brancas e janelas azuis, o olhar encontra descanso nas serras ao fundo. Oficinas e cozinhas revelam cotidiano artesanal; cheiros de forno e pedra molhada compõem partitura doméstica. Há liturgia no simples ato de atravessar a praça ao entardecer; lanternas acendem dourado tímido e devolvem brilho antigo às linhas. Conservar não é paralisar: regras de gabarito e restauro asseguram continuidade, enquanto a vida segue, miúda e duradoura. A beleza afirma-se sem alarde — como quem confia no próprio desenho e na paciência de quem vê.

19 — São Paulo (São Paulo) Planície de concreto e vidro onde o tempo corre depressa, mas revela geometrias a quem olha devagar. Viadutos projetam sombras que desenham mapas; avenidas, em certos horários, parecem rios parados que ainda conduzem o olhar. Num eixo cultural, um museu suspenso cria vão livre que virou praça; noutro ponto, uma torre curva sintetiza aposta doméstica do modernismo. Parques costuram respiros entre bairros densos; palcos multiplicam vocabulários. A beleza nasce do contraste: encontro entre monumental e miúdo, ruído contínuo e pausa breve. Arquiteturas de décadas diversas conversam por dissonância controlada, e a cidade aceita o desacordo como forma. Ao pôr do sol, fachadas devolvem laranja industrial; à noite, janelas acesas transformam edifícios em colmeias luminosas. Não há consenso, há pulso: organismo que, mesmo exausto, inventa passagens, sotaques, surpresas. Chega-se com sentidos abertos e um favor à curiosidade — única maneira de não perder o detalhe que salva.

20 — Ilhabela (São Paulo) Um arquipélago verde ergue-se do mar como se a floresta decidisse navegar. A maior parte do território integra parque estadual criado em 1977, que preserva encostas íngremes, costões e dezenas de quedas, garantindo que a Mata Atlântica alcance a areia. A cidade organiza-se em franjas estreitas, respeitando a geografia; o traçado urbano é discreto, predisposto a varandas, sombras e passagens abertas ao mar. Trilhas serpenteiam sob copas altas; o ar traz sal, resina e terra molhada. Em enseadas protegidas, a noite chega cedo, e a lua encontra águas quietas. Barcos pequenos riscam o horizonte; depois da chuva, riachos se multiplicam e lembram que os horários pertencem à serra. O dia perfeito não é o mais azul, é o que faz ver texturas: musgos, rochas, madeiras. Em silêncio, compreende-se que a beleza está menos no mirante grandioso e mais no encaixe exato entre pedra, mata e mar.

21 — Ubatuba (São Paulo) Entre serras muito próximas e costa fragmentada, o município parece feito de pequenas unidades ligadas por trilhas e curvas. Grande porção do território integra parque estadual de conservação contínua, com núcleo litorâneo que protege manguezais, restingas e trechos de floresta antiga. A Mata Atlântica avança até quase tocar a espuma; o vento traz resina e maresia. Não há uma praia, há muitas, cada qual com humor: águas mansas, mar revolto, recantos escondidos. O urbano dobra-se à geografia, aceitando ser faixa estreita entre montanha e mar. Nuvens chegam com rapidez; a chuva confere brilho novo a folhas e pedras, reavivando verdes profundos. Em certos trechos, o silêncio só é quebrado por pássaros e pelo som ritmado das ondas. À noite, poucos postes bastam; a escuridão devolve o céu. A beleza persiste por variações de uma mesma ideia — mata, água, pedra — até que a percepção se eduque para a nuance.

22 — Angra dos Reis (Rio de Janeiro) Uma baía vasta se abre em labirinto de enseadas pontilhadas por ilhas de ritmos distintos. Desde 2019, um sítio de caráter misto reconhece a singularidade do encontro entre cultura marítima e biodiversidade costeira, com proteção que alcança mata, costões e águas internas. A cidade, de costas e de frente para o mar, organiza trapiches, calçadões discretos e casas baixas que respeitam a escala aquática. O olhar aprende a medir distâncias pela cor da água e pelo desenho das montanhas; barcos costuram rotas íntimas, instituindo cartografia paralela. Quando o tempo fecha, o cenário recolhe tons de chumbo; quando abre, surgem transparências e arestas de sol. A elegância vem da sucessão de praias pequenas e do modo como o relevo silencia ondas e protege ancoradouros. De cima, o conjunto lembra constelação; de perto, revela minúcias que exigem demora: conchas, raízes, o jogo da maré nos mangues. Uma beleza que prefere o plural ao singular, o arquipélago ao monumento.

23 — Campos do Jordão (São Paulo) Nas montanhas frias, a arquitetura escolhe linhas inclinadas, madeira exposta, janelas generosas, compondo paisagem construída que dialoga com pinheiros e neblina. A proximidade de parque estadual criado em 1941 garante trilhas, mirantes e regime de sombras que tempera a claridade. O clima impõe outro ritmo: cafés fumegantes, conversas demoradas, caminhadas em busca de vistas entre nuvens móveis. A cidade aceita ornamentos sem estridência; edifícios parecem colocados com cautela de quem teme ferir o terreno. À noite, vitrines aquecidas e lampiões criam teatralidade doméstica; de manhã, o frio devolve nitidez às arestas da serra. Em bosques, cheiro de resina e terra molhada explica por que o silêncio é tão sonoro. A beleza resulta menos de ícone isolado e mais de soma paciente: avenidas arborizadas, praças bem desenhadas, encostas que determinam proporção. Do alto, o conjunto se dissolve em sombras azuis; o horizonte, quando surge, recompensa a espera.

24 — Niterói (Rio de Janeiro) De frente para baía imensa, o urbano parece desenhado para enquadrar o outro lado. Mirantes multiplicam-se em costões, e a linha d’água atua como espelho que amplia gestos arquitetônicos. Nos anos 1990, uma peça curva pousou sobre penhasco e virou farol contemporâneo; depois, novas estruturas reforçaram a aposta em desenho autoral à beira-mar. A cidade move-se por avenidas costeiras onde o vento garante claridade; ainda assim, o íntimo sobrevive em pracinhas, praias pequenas, varandas generosas. O pôr do sol atravessa a água e entrega teatro de silhuetas: montanhas distantes, navios imóveis, janelas que acendem. Aqui, a beleza é também perspectiva: aprender a ver por sobre a baía, admitir que o panorama é parte da identidade. O cotidiano ganha traço contemplativo, como se cada deslocamento fosse ocasião para recompor mentalmente a geografia. Quando a noite cai, a curva branca reaparece como lua terrestre, lembrando que uma linha bem traçada redesenha horizontes.

25 — Pirenópolis (Goiás) Foto / Judson Castro No encontro de serras suaves com vale de água clara, a malha preserva proporções que convidam à conversa baixa. Tombada em esfera federal, mantém fachadas onde branco e tons pastéis convivem; portas largas protegem interiores frescos, pátios com árvores e cantos de sombra. Nos arredores, muitas quedas funcionam como extensão natural do cotidiano; trilhas curtas religam centro e paisagem. A memória organiza-se em camadas: ritos equestres se repetem há séculos e são patrimônio imaterial; artesãos mantêm ofícios; cozinhas perfumam a rua. Ao entardecer, luz dourada pousa nos telhados e se espraia pelas varandas, emoldurando passos e silêncios. Não há espetáculo, há medida: senso de adequação entre desenho humano e geografia, capaz de dissolver contradições. Quem chega descobre que a beleza pode ser pacto modesto, porém firme, entre o que é feito à mão e o que a serra concede — sem pressa e sem ruído.

26 — Florianópolis (Santa Catarina) Uma capital insular que aprendeu a negociar com pontes, marés e ventos. No início do século 20, uma grande estrutura metálica uniu margens e afirmou, em ferro e cabos, a vocação de atravessamento. O povoamento açoriano do século 18 deixou marcas em bairros onde a rua conversa com varanda e quintal. Dezenas de praias recortam a costa, intercaladas por costões, dunas e lagoas; áreas protegidas guardam restingas, manguezais, ilhas e trechos de Mata Atlântica. O relevo fragmenta horizontes e multiplica mirantes: a cada curva surgem encostas de mata e faixas de areia. Em temporadas de vento forte, veleiros pontilham enseadas; quando a brisa recolhe, a água vira espelho. O tecido urbano aceita a geografia como regra — calçadas estreitas, praças ventiladas, travessias abertas ao mar. Ao entardecer, a luz varre encostas e faz o granito cintilar; à noite, o rumor das ondas recolhe o dia e devolve medida ao desejo de permanecer.

27 — Natal (Rio Grande do Norte) Entre dunas e falésias, uma fortificação de traça renascentista, erguida no fim do século 16, guarda a entrada do estuário e recorda a fundação colonial desta frente atlântica. No coração urbano, um parque estadual criado em 1977 protege fragmento expressivo de Mata Atlântica metropolitana, oferecendo trilhas de areia branca e copas que domesticam o vento. Ao norte, campos dunários móveis redesenham caminhos e lagoas, lembrando que a geografia prefere mudança. As praias urbanas alternam enseadas e trechos de mar aberto; em dias de alísios fortes, a cidade respira no compasso de pipas e velas. O sol incide com nitidez mineral; nuvens criam rasgos de sombra que deslocam temperaturas em minutos. À noite, a brisa salgada devolve frescor às fachadas e prolonga o convívio na orla. Não há excesso de monumento, há clareza de elementos: areia, vento, mar, verde. A beleza nasce do diálogo entre defesa antiga, proteção ambiental e rotina litorânea.

28 — Gramado (Rio Grande do Sul) Numa dobra fria da serra, vales de araucárias amparam uma urbanização de proporções domésticas, jardins bem desenhados e fachadas de madeira. A paisagem construída aposta em telhados inclinados, pórticos e vitrines aquecidas; nas ruas, a escala favorece o passeio a pé, com canteiros e praças que ordenam a circulação. A região consolidou reputação de hospitalidade robusta — com um de seus hotéis consagrado no Travelers’ Choice — Best of the Best como líder global em 2024 (categoria renovada em 2025) — e isso elevou padrões de serviço. O entorno oferece parques e mirantes de fácil acesso, enquanto a malha mantém ritmo controlado de carros e pedestres. Em certas épocas, flores azuis colonizam canteiros e devolvem cor às tardes frias; no inverno, a névoa resgata contornos de madeira e pedra. A experiência não depende de ícone único: soma-se em detalhes — vitrôs, calçadas limpas, iluminação cálida — que preferem cuidado a grandiloquência. Ao cair da noite, as luzes acendem uma teatralidade doméstica, discreta e constante, que explica a fama e convida ao retorno.

29 — Recife (Pernambuco) Dois rios convergem e se abrem ao oceano, desenhando arquipélago urbano de pontes, cais e avenidas costeiras. A fundação remonta ao século 16, e o traçado antigo sobrevive em quarteirões que viram palco de festas populares, entre elas uma dança de passo curto e sopro metálico reconhecida em 2012 como patrimônio imaterial de alcance internacional. O centro combina armazéns reformados, praças novas e museus voltados para a água; esculturas ao ar livre assinalam a borda como galeria. O clima tropical ilumina fachadas com generosidade; chuvas repentinas lavam a cidade e devolvem brilho. Entre ilhas e penínsulas, a maré dita o humor do porto; embarcações acendem pontos móveis no crepúsculo. A beleza não se concentra em edifício único: nasce da coreografia de pontes, do encontro dos rios, do contraste entre capelas antigas e equipamentos recentes. Quando o vento diminui, o cheiro do mar entra pelas ruas estreitas, preservando a vocação anfíbia de um lugar que sempre foi passagem e destino.