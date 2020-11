Os 10 melhores filmes de 2020

2020 foi um ano atípico em todas as áreas, mas a do entretenimento foi uma das mais afetadas. Cinemas permanecem fechados em vários países, grandes produções foram interrompidas e filmes que eram aguardados há tempos foram lançados em serviços de streaming. Mesmo com os percalços, vários lançamentos merecem destaque. A Bula reuniu em uma lista os dez melhores do ano, de acordo com a avaliação do público nos sites IMDb e Rotten Tomatoes, especializados em cinema. Entre eles, estão a animação “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, de Dan Scanlon; o drama “Never Rarely Sometimes Always”, de Eliza Hittman; e a comédia romântica “Palm Springs”, dirigida por Max Barbakow.

Retrato de Uma Jovem em Chamas, de Céline Sciamma Na França do século 18, Marianne é uma jovem pintora contratada para fazer um retrato de Héloïse, sem que ela saiba. A mãe de Héloïse pretende enviar a pintura para um pretendente da filha, oferecendo-a em casamento. Como o plano é um segredo, durante o dia Marianne se disfarça como dama de companhia de Heloïse e passa as noites pintando. Com o passar do tempo, ela se apaixona por sua modelo.

Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman Autumn é uma adolescente de 17 anos que vive na zona rural da Pensilvânia. Ao descobrir que está grávida, ela se desespera e tenta induzir um aborto. Como a tentativa falha, ela pede ajuda à Skylar, sua prima e melhor amiga. Então, Skylar rouba dinheiro do armazém onde trabalha para pagar um aborto seguro para a prima. Mas como o procedimento é proibido na Pensilvânia, elas viajam juntas até Nova York.

Palm Springs, Max Barbakow No dia 9 de novembro, Nyles acorda e se arruma para ir ao casamento de um casal de amigos. Na festa, ele começa a conversar com Sarah. Nyles e Sarah, então, passam a noite juntos. Na manhã seguinte, os dois percebem que estão revivendo novamente o dia 9 de novembro e assim repetidamente. Sem uma solução, eles decidem aproveitar ao máximo o tempo juntos, até que os problemas começam a aparecer.

Destacamento Blood, de Spike Lee O filme conta a história de três amigos negros que lutaram na Guerra do Vietnã: Otis, Eddie e Melvin. Anos mais tarde, eles resolvem voltar ao local onde lutaram, em busca dos restos mortais do líder do esquadrão. Além disso, eles têm a esperança de encontrar um tesouro que foi escondido pelo amigo. Nessa jornada, os ex-soldados têm que lidar com as lembranças dolorosas da guerra.

O Homem Invisível, de Leigh Whannell Vítima de violência doméstica, Cecilia foge de casa e abandona o marido, um cientista conhecido por ser um gênio da física. Algum tempo depois, ele comete suicídio, deixando uma fortuna para Cecilia. Apesar de aliviada, ela começa a ser perseguida por alguém que não consegue ver e suspeita que seu ex conseguiu criar a fórmula da invisibilidade e está em busca de vingança.

Enola Holmes, de Harry Bradbeer Na manhã de seu aniversário de 16 anos, Enola Holmes descobre que sua mãe desapareceu sem deixar nenhuma pista. Depois de uma infância livre e amorosa, ela se encontra sob o cuidado dos irmãos, que ameaçam mandá-la para um internato. Decidida a encontrar a mãe, Enola foge para Londres, onde descobre uma grande conspiração por trás do desaparecimento. Ela se torna uma detetive brilhante, superando o irmão famoso, Sherlock Holmes.

Words on Bathroom Walls, de Thor Freudenthal Adam é um adolescente introspectivo e inteligente que sonha em ser um grande chef de cozinha. No último ano do ensino médio, após um incidente durante a aula, ele é diagnosticado com esquizofrenia. Ele inicia o tratamento e se muda para uma nova escola, onde pretende manter sua doença em segredo até se formar. Mas ele acaba se apaixonando por uma colega, Maya, e precisa se abrir para ela.

Emma, de Autumn de Wilde Emma Woodhouse é uma jovem linda, rica e inteligente. Para continuar cuidando do pai viúvo, ela diz que não pretende se casar, mas gosta de agir como casamenteira, juntando os solteiros da região. Após conhecer a inocente Harriet Smith, Emma encontra a distração perfeita: arrumar um marido ideal para sua nova amiga. O filme é baseado na obra homônima de Jane Austen.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, de Dan Scanlon Barley e Ian são dois irmãos elfos que vivem em um mundo cheio de criaturas mágicas, só que todos substituíram a magia pelo uso da tecnologia. Sentindo falta do pai, que não chegaram a conhecer, eles encontram um presente deixado por ele antes de morrer: um cajado que pode trazê-lo de volta à vida por um dia. Mas, os irmãos são inexperientes e o feitiço dá errado. Agora, eles precisam encontrar uma forma de reverter o erro e conseguir ver o pai.