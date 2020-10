12 séries novas da Netflix que você não vai se arrepender de assistir

A Penúltima Palavra (2020), Aron Lehmann

Karla Fazius está tentando lidar com a perda repentina do marido, que morreu no mesmo dia que eles comemoravam 25 anos de casamento. Agora, além do choque emocional, ela também passa por problemas financeiros e precisa sustentar os dois filhos sozinha. Então, após o funeral do marido, ela resolve trabalhar como oradora de velórios. Karla se junta ao agente funerário Andreas Borowski para levar palavras de conforto a outras famílias que perderam pessoas queridas.