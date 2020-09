“Scooby! O Filme” antecipa lançamento e inaugura nova sessão Super Lançamentos do NOW

Num momento em que os cinemas ainda seguem fechados, valor do aluguel é similar a um ingresso para toda a família e fica disponível por 48 horas

Inicialmente programado para estrear exclusivamente nos cinemas, “Scooby! O Filme” também teve a sua estreia para as grandes telas comprometida por causa da pandemia do COVID-19 e, por isso, está saindo do estúdio direto para a plataforma de streaming do NOW.

A vantagem é que agora ele pode ser alugado diretamente pelo controle remoto com o valor de locação de R$49,90, em um ingresso que vale para toda a família e direito a assistir quantas vezes quiser (durante 48 horas seguintes do momento do aluguel) com toda a comodidade e segurança de assistir em casa.

O filme permanece na categoria “Super Lançamento” por um prazo estipulado, até o dia 24 de setembro. Depois ele entra para a categoria “Lançamentos” com o valor de R$ 18,90, data em que o filme estaria disponível aos clientes da Claro se não fosse criado esse formato.

De forma geral, após o lançamento do filme nas salas de cinema, ele leva em média três meses para ser disponibilizado, levando em conta a primeira janela de exibição. Esse tempo é dado para todos os filmes, principalmente os blockbusters. Contudo, por conta da pandemia e seguindo uma tendência global, esse e outros títulos tiveram suas estreias acontecendo primeiramente nas plataformas de streaming, enquanto os cinemas permanecem fechados.

Sobre o novo filme

Primeira aventura animada do personagem, SCOOBY! O Filme revela como os amigos de longa data, Scooby e Salsicha, se encontram pela primeira vez e como se juntaram aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a famosa Mistério S/A. Agora, com centenas de casos resolvidos e aventuras compartilhadas, Scooby e sua gangue encaram o maior e mais desafiador mistério de todos os tempos: uma trama que libera o fantasma do cão Cerberus sob o mundo. Enquanto eles se apressam para impedir esse “apocãolipse”, a gangue descobre que Scooby tem um legado secreto e um destino mais épico do que qualquer um poderia imaginar.

O elenco de dubladores da versão original de SCOOBY! O Filme é estrelado por Kiersey Clemons (“Vizinhos 2”, a série de TV “Angie Tribeca”), Zac Efron (“O Rei do Show”, a franquia “Vizinhos”), Will Forte (“Fora de Série”, a série de TV “O Último Cara da Terra”), Jason Isaacs (os filmes “Harry Potter”, a série de TV “The OA”), Ken Jeong (“Podres de Ricos”, a trilogia “Se Beber Não Case”), Tracy Morgan (“Do que os Homens Gostam”, a série de TV “30 Rock”), Gina Rodriguez (“Horizonte Profundo: Desastre no Golfo”, a série de TV “Jane the Virgin”), Amanda Seyfried (os filmes “Mamma Mia!” e “Ted 2”), o duas vezes nomeado ao Óscar Mark Wahlberg (“O Vencedor”, “Os Infiltrados”), e Frank Welker (da franquia “Transformers”).

Já na versão brasileira da dublagem, SCOOBY! O Filme conta vozes conhecidas como de Guilherme Briggs, Fernando Mendonça e Marcio Simões.

Como assistir

Todos os conteúdos do NOW podem ser acessados pelos clientes da Claro pelo site ou app NOW para dispositivos móveis e tablets. Os assinantes que possuem pacote de TV da operadora também possuem a opção de assistir através do canal 1 do controle remoto.

Clientes que possuem plano móvel pós-pago da operadora podem usufruir do benefício Extraplay, uma franquia de dados exclusiva para consumo de filmes e séries no NOW, com mais conforto no uso da sua internet móvel. O Extraplay dobra a quantidade de dados do plano e são para uso exclusivo nos aplicativos de streaming de vídeo compatíveis com a funcionalidade, incluindo o próprio NOW, YouTube, Claro Video, Netflix.