Os 10 melhores suspenses psicológicos de todos os tempos

Considerado o “Mestre do Suspense”, o britânico Alfred Hitchcock foi o responsável por apresentar os suspenses psicológicos ao cinema, no início do século 20. Com enredos surpreendentes, os filmes do gênero se popularizaram pela capacidade de prender a atenção dos telespectadores do início ao fim. A Revista Bula realizou uma enquete para saber quais são, na opinião do público, os melhores suspenses psicológicos de todos os tempos. Os dez mais lembrados foram reunidos em um ranking, que abrange títulos de diferentes épocas. Entre os mais votados, estão “Taxi Driver” (1976), de Martin Scorsese; e “O Iluminado” (1980), dirigido por Stanley Kubrick. É importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.

Psicose (1960), Alfred Hitchcock Após roubar 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha, a secretária Marion Crane fica desnorteada, dirigindo sem destino pelas estradas, até chegar ao Motel Bates, um hotel decadente. Lá, ela é recepcionada pelo tímido e simpático dono do local, Norman Bates. Marion decide passar a noite no local e desaparece logo em seguida. Sem receber notícias de Marion, sua irmã, Lila Crane, decide procurá-la.

O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme Clarice Starling, agente novata do FBI, foi designada para encontrar um maníaco que assassina mulheres jovens e depois retira suas peles. Para traçar o perfil psicológico do psicopata, Clarice decide entrevistar Hannibal Lecter, um psiquiatra que cumpre prisão perpétua por canibalismo. Hannibal aceita ser entrevistado por Clarice, mas pede em troca que a agente lhe conte detalhes sobre a sua vida pessoal.

Taxi Driver (1976), Martin Scorsese Travis Bickle é um jovem de 26 anos, solitário e veterano da Guerra do Vietnã. Ele sofre de insônia e decide trabalhar como motorista de táxi no turno da madrugada. Travis passa a maior parte do tempo dirigindo pela periferia de Nova York e frequentando cinemas pornôs. Quando Iris, uma prostituta de 12 anos, entra em seu carro para fugir de um cafetão, Travis sente-se responsável pela proteção da garota e tenta convencê-la a mudar de vida.

Clube da Luta (1999), David Fincher Jack é um jovem executivo cansado de sua vida monótona. Após voltar de uma viagem, ele descobre que houve uma explosão em seu apartamento. Sem ter a quem pedir ajuda, ele vai morar com Tyler, um homem que conheceu durante a viagem. Para extravasar a raiva, Tyler convida Jack para uma luta. Eles começam a brigar frequentemente e as lutas atraem outros homens. Assim, nasce o Clube da Luta, uma organização anarquista e violenta.

O Iluminado (1980), Stanley Kubrick Durante o inverno, o escritor Jack Torrance é contratado para trabalhar como caseiro do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado. Ele deseja aproveitar a oportunidade para vencer seu bloqueio criativo e escrever. Jack vai para o hotel com sua esposa, Wendy, e seu filho, Danny. Lá, ele descobre segredos sombrios do hotel e, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, atormentando a própria família.

Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), David Fincher Prestes a se aposentar, o detetive experiente William Somerset se une a David Mills, um jovem policial, para investigar uma série de assassinatos em Los Angeles. Durante a investigação, eles descobrem que o assassino é um psicopata que tem como alvo pessoas que representam os sete pecados capitais. Eles armam um plano para prendê-lo, mas não imaginam que também estão na mira do criminoso.

Os Suspeitos (1995), Bryan Singer Um navio com 91 milhões de dólares em drogas é explodido. A polícia contabiliza 27 mortos e há apenas duas testemunhas do crime: um húngaro em estado crítico e Verbal Kint, um ladrão que possui uma deficiência física e saiu completamente ileso da explosão. Quando Kint dá o seu depoimento, fica claro que ele não foi o mandante do crime e, possivelmente, o culpado seja o misterioso Keyser Soze. Mas, para descobrir quem realmente é Keyser Soze, o detetive Dave precisa investigar cinco suspeitos.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.