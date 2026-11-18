Em Milandes, a artista reuniu filhos de diferentes origens e tentou transformar a convivência familiar numa demonstração contra o preconceito. As dívidas levaram à perda da propriedade.

Bula Achados Uma família em Milandes

Em março de 1969, Josephine Baker foi expulsa do castelo onde pretendia mostrar ao mundo que pessoas de origens diferentes podiam viver juntas. Milandes, no sudoeste da França, abrigara os 12 filhos adotivos da artista e um projeto que misturava maternidade, militância e empreendimento turístico. A mulher que fizera da própria casa um argumento contra o racismo já não conseguia conservá-la. Nem a celebridade, nem as campanhas de solidariedade haviam resolvido suas dívidas.

Baker conhecia o preconceito muito antes de encontrar uma maneira de combatê-lo em público. Nascida em Saint Louis, nos Estados Unidos, em 1906, crescera na pobreza e sob a segregação racial. Sua chegada a Paris, em 1925, abriu uma carreira que a tornaria uma das artistas mais famosas da Europa. O reconhecimento, porém, não apagou a experiência americana. A luta pela igualdade acompanharia a cantora e dançarina para além dos palcos, até alcançar uma esfera em que as convicções passam por provas diárias. A família.

Instalada em Milandes desde 1937, ela comprou a propriedade em 1947. Com o marido, o maestro Jo Bouillon, preparou o lugar para receber uma família numerosa. A partir de 1954, as adoções deram forma ao grupo que chamava de “tribo arco-íris”. Vieram crianças de diferentes países, entre eles Japão, Finlândia, Colômbia e França. A convivência deveria demonstrar que nacionalidade, religião e cor da pele não condenavam ninguém à hostilidade. Uma ideia simples de enunciar, à qual Baker decidiu dar quartos, refeições e uma rotina.

O castelo exigia obras, e o projeto cresceu ao redor dele. Hotéis, restaurantes, espaços de lazer e outros serviços passaram a integrar um complexo turístico. O movimento de visitantes deveria ajudar a sustentar a propriedade. Havia também cuidadores e professores para os filhos. Aquilo que, numa fotografia, podia parecer apenas uma estrela cercada por crianças dependia de uma estrutura dispendiosa, com funcionários, manutenção e contas que continuavam chegando quando a artista estava longe.

As ausências faziam parte do mecanismo. Baker viajava para trabalhar e financiar o projeto, enquanto a família se tornava uma das atrações de Milandes. Uma reportagem da revista “California”, publicada pela associação de ex-alunos de Berkeley, descreve visitantes que iam ao local para comer, passear e conhecer a célebre “tribo arco-íris”. A casa tinha, portanto, uma dificuldade adicional. Seus moradores eram também convidados a representar uma ideia diante de desconhecidos. A intenção generosa da mãe não eliminava a tensão entre a intimidade dos filhos e a demonstração pública que ela pretendia oferecer.

Essa contradição torna a história mais interessante do que uma fábula sobre bondade recompensada com ingratidão. Crianças não são argumentos que permanecem imóveis para confirmar as convicções dos adultos. Tampouco o tamanho de uma causa garante o equilíbrio de suas contas. Em Milandes, a expansão do empreendimento e as dificuldades financeiras acabaram por comprometer o próprio lugar que deveria tornar o projeto possível.

A propriedade foi vendida em 1968. No ano seguinte, veio a expulsão. Entre as tentativas de salvamento estiveram apresentações, doações e um apelo de Brigitte Bardot na televisão. A mobilização mostra quanto Baker ainda era capaz de despertar solidariedade, mas também o limite dessa ajuda. Conseguir dinheiro para adiar uma perda não era o mesmo que recuperar as condições de manter o castelo.

Uma família em Milandes 12 filhos adotivos Uma casa, um projeto contra o racismo e uma estrutura que precisava ser sustentada todos os dias. A estrutura que sustentava Milandes O trabalho artístico de Josephine Baker e o turismo ajudavam a financiar Milandes, que reunia a casa da família, funcionários e custos de manutenção. Trabalho artístico Turismo Milandes Casa e família Equipe e manutenção Ilustração / Laboratório Visual A perda da casa e a mudança A propriedade foi vendida em 1968. Depois da expulsão, em 1969, Baker instalou-se em Roquebrune-Cap-Martin com apoio de Grace Kelly.

Grace Kelly participou do capítulo seguinte. Com apoio da princesa, Baker instalou-se na Villa Maryvonne, em Roquebrune-Cap-Martin, perto de Mônaco. Segundo o registro da prefeitura local, a aquisição contou com auxílio financeiro do casal principesco e da Cruz Vermelha monégasca, posteriormente reembolsado pela artista. O detalhe merece sobreviver à versão abreviada em que uma princesa simplesmente aparece para resolver a história. Baker continuou trabalhando e assumindo suas obrigações.

Milandes deixara de ser sua casa. Os filhos continuavam sendo seus filhos. A distinção parece pequena diante da imagem de uma mulher expulsa do próprio castelo, mas impede que o desfecho financeiro decida sozinho o significado daquela experiência. O empreendimento fracassou. A família não podia ser encerrada junto com suas contas.