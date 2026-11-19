À medida que os anos passam, mais necessário é parar, tomar algum fôlego e refletir acerca do que viver tem sido até então, estratégia a um só tempo simples e poderosa para se conquistar o que achávamos ser nosso por direito, mas que escapou-nos sem perdão, do modo mais risível. Em meados da década de 1980, a ânsia por ter uma vida fora do comum vai mexendo com a cabeça de uma garota cheia de fantasmas, ideia banal que o islandês Ragnar Bragason desdobra em “Metalhead: Mudando o Destino”. Como o filme de Bragason há uma porção de outros, o que não quer dizer que essa história não seja original ou tenda a frisar estereótipos. O filme conquistou oito prêmios Edda em 2014, na premiação da Academia de Cinema e Televisão da Islândia, incluindo o de atriz para Thora Bjorg Helga. A anti-heroína deste conto de fadas gótico foge do mundo, foge dos outros, foge do sofrimento, mas ela sabe que não pode fugir de si mesma. E aí as trevas se dissipam — conquanto não haja resposta para tudo.

Pesada ausência

O heavy metal para Hera parece um capricho. Aos doze anos, ela viu o irmão morrer num acidente com um trator na fazendola da família, mas ela guarda viva sua memória na música. Ele gostava do heavy metal feito com os amplificadores distorcidos, as guitarras potentes, bateria encorpada e gritos animalescos, e Hera capta o gosto extraordinário pelo inusual como a possibilidade de sobreviver em desesperançosas condições e num lugar hostil. O diretor-roteirista acompanha essa menina rebelde mostrando sua virada em mulher, usando preto, fazendo seu próprio rock, enfrentando o provincianismo local e… congelada no ontem. Bragason conserva a aura de fantasia do enredo dando mais ênfase às mil contradições de Hera, que vê no luto vida nova. É Thora Bjorg Helga quem faz se dar a mágica.