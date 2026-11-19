Quem nunca se sentiu aborrecido com sua própria vida pode ter se privado de algumas boas experiências, em especial das que trazem descobertas tão insólitas quanto revigorantes. Já no nome, “Um Príncipe no Paraíso” dispõe de todos os clichês das comédias românticas, dando algumas voltas até chegar aonde deseja e juntar o protagonista anunciado no título a uma escritora de romancezinhos cor-de-rosa, lutando contra um bloqueio criativo infernal. Adrian Powers sabe que essas histórias de amores impossíveis cativam justamente pelo absurdo da ideia central, por fazerem sonhar; em paralelo a esse raciocínio, atenta para a perfeição da técnica e, claro, para o tal viridário que oferece, digno de um filme todinho seu. Conhecida por interpretar Ontari em “The 100”, Rhiannon Fish troca aqui a ficção científica pelo romance, ao lado de Mitchell Bourke.

Sentimento nobre

O maior intuito de “Um Príncipe no Paraíso” é divertir, mas todo mundo repara no cenário. Olivia Perkins urge por voltar a escrever no ritmo frenético de Nova York, e para tanto uma viagem cairia bem. Ela voa para a Austrália, mais precisamente para um resort de luxo numa ilha de Queensland, no nordeste do país, e começa a deixar-se seduzir pela paisagem tropical, coroada pelo sol que brilha num céu quase sem nuvens. Antes, o diretor e as corroteiristas Caera Bradshaw e Sophie Tilson apresentam sua mocinha num encontro com um tal Alexander, que, surpresa!, reaparece, dessa vez na ilha. Nem se estivesse no vigor de sua imaginação ela se arriscaria a pensar que Alexander é, na verdade, o futuro chefe de Estado do reino de Torovia, mas não há dúvida de onde isso acaba. Aí, o mérito é de Rhiannon Fish e Mitchell Bourke.