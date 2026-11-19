A vida é um caos de lances gloriosos e brutais, um tempo breve durante o qual cada um busca sua grande chance, e pode nunca sair do chão. Levando a vida na corda bamba — e sentindo muito prazer em viver assim —, Amelia Wren é como a delgada bailarina num palco suntuoso, metamorfoseando em poesia tudo o que se vê e se sonha, mudando em sonho a rude matéria. Amelia voa alto e para além de um qualquer horizonte, como se pode assistir em “Os Aeronautas”, arrastando consigo a multidão animada e um tipo sisudo, ideia que Tom Harper transforma num enredo de aventura e lirismo, com o pé na realidade e a cabeça nas nuvens. O filme reúne Felicity Jones e Eddie Redmayne, protagonistas de “A Teoria de Tudo” (2014), agora como uma balonista e um cientista numa expedição arriscada.

Sonho de Ícaro

É impossível acompanhar Amelia Wren e não ver nela a imagem de Amelia Mary Earhart (1897-1937), primeira mulher a atravessar sozinha os céus do oceano Atlântico, mas a mocinha do filme de Harper tem vida própria. Amelia é uma personagem ficcional inspirada em pioneiras do balonismo; na expedição de 1862 que serve de referência à trama, Glaisher viajou com Henry Coxwell, conforme registra o Museu Nacional do Ar e do Espaço dos Estados Unidos. Ela encara o luto pela perda do marido, morto num acidente de balão, unindo-se a James Glaisher (1809-1903), cientista que desgosta sua família abastada por causa das pesquisas meteorológicas, delírio num distante século 19. Boa parte do roteiro de Jack Thorne, com história de Thorne e Harper e inspirado no livro “Falling Upwards”, de Richard Holmes concentra-se no relacionamento ambíguo de Amelia e Glaisher, este, sim, uma figura histórica, embora sua trajetória receba liberdades dramáticas, e os dois transmitem ao espectador as agruras e a maravilha de eviscerar um cúmulo-nimbo em plena tempestade. Grandiosa, a edição de Mark Eckersley concentra-se nas paisagens da Londres vitoriana, mediante computação gráfica, enquanto Felicity Jones e Eddie Redmayne oferecem ao público espetáculo semelhante àquele visto em “A Teoria de Tudo” (2014), levado à tela por James Marsh. “Os Aeronautas” decola com eles (e muito por eles) — e nós vamos junto.