Jessica Chastain tem se especializado em dar vida a mulheres cheias de problemas, furiosas, solitárias e tristes, mas nem por isso quietas, resignadas, tolas ou submissas, ao contrário. Entre essas personagens está Misty Jones, uma ex-cantora country famosa, rica, sexy e desejada, padecendo de uma estranha maldição. Corajosa e perspicaz em igual medida, Chastain empresta a Misty, a figura que carrega “No Coração de Nashville”, uma violência e um dulçor que encantam na hora, tanto mais pelos mil detalhes que a diretora Shana Feste soma a essa irresistível justiceira. Segundo a Netflix, Chastain canta ela própria as músicas de Misty, que sai do isolamento para investigar o desaparecimento da sobrinha.
Sempre amarei você
Pela sequência de abertura, não é difícil acreditar que Misty tenha desperdiçado sua carreira, ainda que por uma ótima causa. Espírito verdadeiramente livre, ela não dispõe de certos mecanismos sutis de autorrepressão, seja para tolerar uma concorrente que leva seu então marido para a cama, seja para arrostar com frieza a vizinha que mata-lhe o cachorro, destemor que leva seu irmão a procurá-la e suplicar que volte a Nashville com uma missão. Feste começa a esclarecer um ou outro ponto acerca da infelicidade de Misty em cenas nas quais Chastain pincela sobre a protagonista tons de Tammy Faye e Elizabeth Sloane, alcançando a melancolia saborosa de uma Dolly Parton. Ela aceita o desafio.
Sinto-me como uma mulher
A volta à capital do country para Misty é menos nostálgica que doída, sobretudo pela tarefa de que o irmão lhe encarrega. Nashville continua fervilhando por trás dos néons brilhantes destacados pela bela fotografia de Khalid Mohtaseb, mas não deixou de ser o antro de perdição para beldades jovens e irascíveis, realidade que a velha musa conhece bem e sobre a qual cantou, e que agora parece ter desgraçado sua sobrinha, Charlie Heart. Chastain costura uma subtrama à outra, abrindo caminho para performances igualmente vistosas como a de Carter Faith e Garrett Hedlund na pele de Roy Combs, o empresário da moça. Como se pode notar, acontecem muitas viradas ao longo do filme — inclusive quanto ao real vínculo entre Misty e Charlie, e ainda há lugar para um fã obcecado que persegue o ídolo pós-adolescente —, mas Feste dá um jeito de amarrar tudo e passar um recado nada auspicioso sobre fama e ventura. Misty Jones perdeu tudo, mas venceu.