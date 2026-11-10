O maior concurso de microcontos do Brasil está com inscrições abertas e vai distribuir R$ 40 mil em prêmios

Com R$ 40 mil em premiação, concurso recebe textos em português até 30 de novembro e reúne cinco escritores na comissão julgadora.

Bula Achados Literatura em concurso

Uma história de até 3 mil caracteres pode render R$ 15 mil ao seu autor. É o valor destinado ao primeiro colocado do 1º Bula Prêmio de Microconto, que recebe inscrições até 30 de novembro de 2026. Realizado pela Revista Bula, o concurso distribuirá R$ 40 mil entre 15 textos e tem resultado previsto para 15 de dezembro.

Podem participar autores de qualquer nacionalidade ou país de residência, com obras originalmente escritas em português. Não é necessário ter livro publicado, e os textos também não precisam ser inéditos. Uma narrativa já divulgada pode concorrer, desde que sua inscrição e eventual publicação pelo prêmio respeitem os direitos e os compromissos contratuais do autor.

A extensão admitida vai de 300 a 3.000 caracteres, contando espaços e pontuação, mas deixando o título de fora. Essa é a medida adotada pelo concurso. O tema é livre, e o regulamento admite histórias contadas por inteiro ou apenas sugeridas, sem exigir sequência linear ou surpresa na última frase.

Há, portanto, espaço para maneiras diferentes de escrever breve. Quem costuma trabalhar com histórias em que parte do acontecimento fica por conta do leitor não precisa inventar uma reviravolta para se adequar à disputa. A exigência é que exista uma narrativa, mesmo quando ela depende do que ficou implícito.

A distribuição dos prêmios contempla as 15 primeiras colocações.

Distribuição dos R$ 40 mil em prêmios O primeiro lugar recebe 15 mil reais; o segundo, 8 mil; o terceiro, 5 mil. Cada uma das outras doze colocações recebe mil reais. Premiação por texto Colocação Prêmio 1º lugar R$ 15 mil 2º lugar R$ 8 mil 3º lugar R$ 5 mil 4º ao 15º lugar R$ 1 mil cada

Os valores são brutos, sujeitos às retenções obrigatórias previstas em lei. A premiação corresponde a cada obra, e um mesmo autor pode ter mais de um texto premiado.

A comissão julgadora reúne Giovana Madalosso, Joca Reiners Terron, Andréa del Fuego, Marçal Aquino e Tainá Corrêa. O grupo aproxima trajetórias distintas da ficção contemporânea. Madalosso é autora de “Suíte Tóquio”; Terron venceu o Prêmio APCA com “Onde pastam os minotauros”; Andréa recebeu o Prêmio José Saramago por “Os Malaquias”; Aquino ganhou o Jabuti com o livro de contos “O amor e outros objetos pontiagudos”. Editora da Revista Bula, Tainá é autora do romance “Passeio de domingo”.

Durante a avaliação, os textos chegam aos leitores identificados por códigos. Os jurados não têm acesso aos dados cadastrais dos participantes, e a correspondência entre obra e autoria fica com a equipe administrativa até a conclusão da classificação.

O processo prevê 120 semifinalistas, 50 finalistas e 15 vencedores. Os 50 textos finalistas serão publicados no site oficial. Já os 15 premiados integrarão uma coletânea digital gratuita, prevista para sair em até 180 dias após o resultado. A autorização de publicação não é exclusiva, e os autores preservam os direitos sobre suas obras.

O concurso dá continuidade aos Bula Prêmios Literários, que já realizaram edições de conto e poesia. Em 2025, Paolla Marletti de Barros Guimarães venceu a disputa de contos com “(Des)dobras”. Na edição de poesia de 2026, o primeiro lugar ficou com Rodrigo Garcia Lopes, autor de “Gornergrat”. Os resultados anteriores estão disponíveis no acervo do prêmio.

Nesta etapa, a inscrição custa R$ 100 por microconto. Cada autor pode apresentar quantos textos desejar, com formulário e pagamento separados para cada um. O pagamento é feito por Pix, em até 48 horas após o envio. O encerramento das inscrições será às 23h59min59s de 30 de novembro, pelo horário de Brasília.

O arquivo deve estar em formato Word, com extensão .doc ou .docx, fonte Times New Roman, tamanho 12, e conter somente título e narrativa, sem assinatura ou identificação de autoria. A revisão precisa estar concluída antes do envio, porque o regulamento não permite corrigir, substituir ou reenviar o texto depois da inscrição.

A criação literária deve ser humana. Não são admitidas narrativas produzidas, integral ou parcialmente, por inteligência artificial generativa, mesmo quando editadas posteriormente. Corretores ortográficos e ferramentas de acessibilidade são permitidos desde que não gerem nem reescrevam o conteúdo narrativo.

O formulário de participação e o regulamento completo estão disponíveis em premios.revistabula.com. Depois do envio, o participante deve guardar o número da inscrição e acompanhar o site e o e-mail cadastrado, inclusive a pasta de spam, para conferir pagamentos, comunicados e resultados.