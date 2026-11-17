A liberdade absoluta seria um tormento, um vale-tudo que autorizaria gestos hediondos em nome do riso bestial e do gozo rápido durante uma vida curta de solidão, sordidez e violência. O homem tenta esquivar-se de seu maldito direito à independência buscando por doutrinas, concentrando-se em rituais, fazendo-se e refazendo-se no seu espaço, embora saiba que suas escolhas têm peso. Essa é a sensação que se tem diante de Lemon Cassidy, uma mulher forte numa terra sem lei que se vê obrigada a exercitar seu lado ferino. Não parece, mas a protagonista de “Acertando as Contas com o Diabo” está disposta a passar por cima de suas convicções e mesmo de sua natureza para defender o pouco que ainda tem, premissa usada pelo casal de diretores Lane e Ruckus Skye para falar de um raro tesouro. Há um elo familiar também fora da ficção: Danielle Deadwyler contracena com seu filho, Ezra Haslam, que interpreta Coy, conforme contou a atriz ao jornal “The Atlanta Journal-Constitution”. O longa venceu o Georgia Film Award no Festival de Atlanta de 2019, segundo a organização do evento.

Dívida de sangue

Lemon vive das galinhas e da cabra que tem numa fazendola aos pés dos Apalaches onde mora com o filho pequeno, sem se lamentar. Claro que a vida poderia ser melhor, mas a verdade é que sobreviver exige-lhe tanto esforço que ela nem pensa nisso, até um grande problema aparecer. Seu marido é procurado por um débito, e como ninguém sabe dele, é Lemon quem deve pagar a conta. A narrativa toma corpo já no primeiro ato, momento em que os Skye detalham a miséria digna da personagem central e fazem dela um belo gancho a fim de preparar a sua virada. Quando Lemon resolve aceitar o destino que lhe cabe, o filme envereda por uma modalidade de suspense cru, sem nenhum grande artifício, em que Danielle Deadwyler galvaniza a tensão da abertura e acresce-lhe uma boa dose de ira. Mas por uma razão nobre.