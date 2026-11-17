Entre 1599 e 1601, William Shakespeare (1564-1616) adaptou a trama de angústia moral e martírio da carne de um rapaz tomado de justa ira em “Hamlet”, que nunca sai da moda. Na adaptação disponível para aluguel e compra no Prime Video, Riz Ahmed reencontra Aneil Karia, com quem recebeu o Oscar de curta-metragem em live-action em 2022 por “The Long Goodbye”. O mito de Amleth, o príncipe guerreiro viking que em criança presenciara o assassínio do pai pelo irmão bastardo deste, num reino perdido entre o que hoje seria a Noruega ou a Suécia, continua a inspirar no público um ligeiro desconforto ou o terror escancarado, sensações de que Aneil Karia vale-se ao adaptar o escritor mais conhecido da História. A alma buliçosa de Shakespeare adeja o “Hamlet” de Karia, mas o diretor sabe exatamente a que pontos quer dar destaque, compondo um filme de visível apuro estético, num trabalho a um só tempo autoral e fiel à pena do Bardo.

Tudo em família

A Elsinore de Karia é uma imobiliária de alto padrão, que chegou ao topo graças à ampla rede de contatos de seu fundador. O grande negócio da vez é a desapropriação de um complexo habitacional de moradias populares, que será substituído por arranha-céus de luxo e jogará na rua alguns milhares de inquilinos. Vai tornando-se inescapável a atmosfera de insurreição, mas enquanto isso, o roteiro de Michael Lesslie concentra-se no protagonista, único personagem da peça, segundo Anthony Ashley-Cooper (1671–1713), o 3º Conde de Shaftesbury, e ressalta suas coincidências com o anti-herói shakespeariano. Como no original, também aqui Hamlet perdera o pai, e ao voltar de uma viagem ao exterior, fica sabendo que a mãe, Gertrudes, casou-se com Cláudio, irmão do morto. E não há lugar para ele na Elsinore.

Os abismos do inconsciente

Naturalmente, o fantasma paterno é outro dos elementos aproveitados por Karia e Lesslie, alegoria que leva à escalada de dúvida e insânia que Shakespeare descreve à perfeição, amalgamando técnica e sensibilidade artística. Lesslie dispõe de uma solução inventiva a fim de recriar a cena do assassinato do pai de Hamlet, talvez com certo exagero no alívio cômico. Entretanto, a habilidade do diretor prevalece, e Riz Ahmed coroa o excelente trabalho que vinha desempenhando numa sequência que realça o horror, o asco e a indignação hamletianas, que são nossos. Shakespeare não morre tão cedo.