Desde que o mundo é mundo, o ser humano tenta domesticar seus medos, aferrado ao sonho de ter uma vida feliz, uma doce quimera. Como sói acontecer em tudo quanto nos diz respeito, as soluções mágicas cedo ou tarde revelam-se um erro, deixando lições que fazemos questão de ignorar, e assim vão correndo os anos, sem que nossa agonia diminua, motivo da ilusão sair vencedora. Alguns desses paradoxos vêm à luz num frêmito de entusiasmo que vira horror em “Obsessão”, alegoria sobre fantasmas da pós-modernidade que têm nos assombrado num misto de suavidade e violência, sem parar. Curry Barker ataca os desafios da convivência com uma farta dose de nonsense e escatologia, tentando explicar que do mal não nasce o bem. Parece óbvio, mas não é.

Cuidado com o que deseja

Uma paixão quase secreta paira sobre Bear e Nikki, amigos de infância e colegas de trabalho. Barker vai dissecando as minudências dessa relação nos diálogos entre Bear e Ian, o único que sabe das verdadeiras intenções do rapaz, momentos em que Cooper Tomlinson rouba a cena com o providencial respiro cômico que deixa o público de sobreaviso, até que o filme comece a se aproximar de seu objetivo. Inseguro, Bear, celibatário contra sua vontade, não consegue se declarar para Nikki, se anima ao descobrir numa loja de artigos esotéricos um talismã que promete realizar um desejo, unzinho só, daquele que invocar seus poderes. Imediatamente, a garota passa a ver nele o amor de sua vida, ideia que o diretor-roteirista desdobra numa reflexão sobre as neuroses e as esperanças artificiais que o amor desperta. Michael Johnston e Inde Navarrette convencem na pele dessas figuras desventuradas, trágicas, como o desfecho encarrega-se de comprovar.