O britânico Gerald Martin escreveu quase uma hagiografia do autor de “Cem Anos de Solidão” (Record, 448 páginas, tradução de Eric Nepomuceno). “Gabriel García Márquez — Uma Vida” (Ediouro, 814 páginas, tradução de Cordelia Magalhães) não é ruim, porque resulta de uma pesquisa exaustiva. Mas é, no geral, acrítica. Os escritores James Joyce e Juan Rulfo — que influenciou o colombiano — são pouco citados na narrativa da vida de Gabriel García Márquez (1927-2014). A chilena María Luisa Bombal, que pode ter influenciado Gabo, não é citada em nenhuma página. Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e Clarice Lispector não merecem uma única citação. O autor de “Ninguém Escreve ao Coronel” não leu nada do quarteto patropi? Dasso Saldívar publicou um livro menor (518 páginas), “Viagem à Semente — Uma Biografia” (tradução de Eric Nepomuceno), porém perceptivo.

A biografia anterior Gabriel García Márquez: Una Vida Gerald Martin A biografia de García Márquez é o ponto de partida da comparação feita pelo articulista. A capa reproduzida é da edição em espanhol. Editora Vintage Español Edição 2009 · espanhol Páginas 784

Agora, dezoito anos depois, Gerald Martin volta à cena literária com “Mario Vargas Llosa — A Life” (Bloomsbury, 848 páginas) e um, digamos, escândalo. O livro já circula no Reino Unido, muito bem resenhado pelos grandes jornais. Gerald Martin está provocando polêmica, sobretudo na Europa. A reportagem do “El País”, “La polémica biografía de Vargas Llosa que el grupo editorial del Nobel no quiso publicar” (terça-feira, 10), de Sergio C. Fanjul, é a base de meu texto, mas não de minhas opiniões. A biografia de Vargas Llosa (1936-2025) resulta de 13 anos de pesquisa de Gerald Martin e seria publicada pelo selo Debate, da Penguin Random House, na Espanha. O editor de Debate, Miguel Aguilar, apresentou uma explicação para o veto à edição da biografia — mal-ajambrada, por certo. “Ainda que tenhamos contratado o projeto desde 2013, não tivemos acesso ao manuscrito até praticamente o momento de sua publicação no Reino Unido, em junho” (de 2026), afirma Miguel Aguilar. (Estranhei o editor falar em “manuscrito”, quis dizer, quem sabe, original.) “Uma vez conhecida a íntegra do texto, consideramos que seu enfoque, seus critérios interpretativos e o retrato que constrói de Mario Vargas Llosa não correspondem aos padrões editoriais que esperamos de uma obra destas características nem são compatíveis com o respaldo do nosso selo. Por essa razão, decidimos não incorporá-la ao nosso catálogo”, explicou, de maneira vaga — com argumentação de advogado —, Miguel Aguilar. Estão usando o termo “cancelamento”, mas censura ideológica é mais preciso. Gerald Martin não quis opinar, pois espera uma posição mais objetiva da editora. Os três filhos de Vargas Llosa decidiram não se posicionar no momento. Talvez ainda estejam lendo a obra, que é alentada. Estranhamente, o grupo Planeta, concorrente da Penguin Random House, vai publicar a biografia na Espanha e na América Latina (exceto no Brasil).

O livro em debate Mario Vargas Llosa: A Life Gerald Martin A biografia que está no centro deste artigo reúne a trajetória literária, a vida privada e as posições políticas de Vargas Llosa. Editora Bloomsbury Edição Britânica, 2026 Páginas 848 Idioma Inglês

A disputa em torno do liberalismo As críticas mais “incômodas” de Gerald Martin a seu biografado figuram no capítulo “Quo vadis, Marius?”. Trata da “evolução” ideológica de Vargas Llosa depois de ter sido derrotado por Alberto Fujimori na disputa pela Presidência do Peru, em 1990. Na época, apresentado como “liberal”, Vargas Llosa teria migrado para um conservadorismo renitente. Gerald Martin, com evidente exagero, sustenta que o escritor se tornou “um mero propagandista, um homem de relações públicas, um cortesão da classe dirigente espanhola”. Por sinal, Juan Carlos I outorgou o título nobiliárquico de marquês a Vargas Llosa. Tornou o escritor peruano um homem da corte — um cortesão. Mas Gerald Martin não está tratando disso. O biógrafo está dizendo que Vargas Llosa cortejava o poder e “servia ao sistema”. Gerald Martin diz que Vargas Llosa criticava García Márquez por subordinar-se a Fidel Castro, que governou Cuba por várias décadas. Porém, segundo o biógrafo, fazia o mesmo com dirigentes da direita. O pesquisador britânico postula que García Márquez enfrentava os poderosos da política e da economia, enquanto Vargas Llosa os servia. O apoio de Vargas Llosa a políticos de extrema direita — Javier Milei, da Argentina, Jair Bolsonaro, do Brasil, e José Antonio Kast, do Chile — é vituperado por Gerald Martin. Vargas Llosa seria, na opinião de Gerald Martin, menos liberal do que sugeria. Seria “irascível, reacionário” e “nem sequer ligeiramente liberal”. Na opinião do inglês, era conservador. Não há a menor dúvida de que Gerald Martin exagera e evita nuances. De fato, Vargas Llosa trocou a esquerda pela direita, mas não era nenhum entusiasmado com a extrema direita. Tanto que, nas eleições presidenciais do Brasil, em 2018, disse que optar entre Jair Bolsonaro, então no PSL, e Fernando Haddad era escolher entre “o câncer terminal e a Aids”. Em 2022, Vargas Llosa “optou” por Jair Bolsonaro. Mas ressalvou que, para um liberal, não era fácil apoiá-lo. Referiu-se a algumas ações do líder da extrema direita como “palhaçadas”. Ele sublinhou que o comportamento do ex-presidente na época da pandemia da Covid foi “irresponsável” e “absurdo”. García Márquez apoiou a ditadura de Cuba durante décadas, sem fazer nenhuma crítica substancial à perseguição de políticos, escritores e ativistas. O que Gerald Martin parece “perdoar”. Biógrafos devem fazer julgamentos morais? Em certos casos, sim. Adolf Hitler, o nazista que governou a Alemanha sob regime totalitário, merece julgamento duro. Ian Kershaw o faz na sua biografia clássica e ainda insuperável? O que faz é outra coisa: expõe os fatos, da maneira mais ampla possível, e são os fatos que “julgam” e “condenam” o ditador.

Mario Vargas Llosa em 2008; a trajetória do escritor é tema da biografia “Mario Vargas Llosa: A Life”, de Gerald Martin Photomanifiesto / Shutterstock

A vida privada entra em cena Os relacionamentos amorosos — e todos os leitores adoram saber disto (fofoca é notícia com néctar) — de Vargas Llosa são esmiuçados por Gerald Martin. Costuma-se dizer que Vargas Llosa foi casado com uma tia, Julia Urquidi. A rigor, não era sua tia — era, isto sim, irmã da mulher de um tio materno do autor de “Tia Julia e o Escrevinhador”. Julia Urquidi tinha 29 anos e Vargas Llosa 19. Contrariando a família, eles se casaram em 1955 e se separaram em 1964. “Tia Julia e o Escrevinhador”, de 1977, relata, de maneira romanceada, a história do casal. Julia Urquidi apresentou sua versão no livro “O que Varguitas Não Disse” (“Lo que Varguitas no Dijo”). Ela morreu em 2010, aos 84 anos. Ao se separar, Vargas Llosa escreveu uma carta para Julia Urquidi. A missiva é, na opinião de Gerald Martin, “melodramática e hipócrita”. O escritor se mostra, “surpreendentemente, trapalhão”. (Será que todos os relacionamentos do biógrafo terminaram de maneira perfeita?)

Vida e ficção Tia Julia e o Escrevinhador Mario Vargas Llosa O romance transforma em ficção a relação do escritor com Julia Urquidi, discutida neste artigo. Publicado originalmente em 1977. Editora Alfaguara Tradução José Rubens Siqueira Edição 2007 · português Páginas 360

Juiz do amor — ou dos supostos amores —, Gerald Martin critica o relacionamento entre Vargas Llosa e a celebridade filipo-espanhola Isabel Preysler (hoje, com 75 anos; foi casada com Julio Iglesias e é mãe de Enrique Iglesias). Os dois ficaram juntos por oito anos e se separaram em 2022, quando o escritor tinha 86 anos. De acordo com Gerald Martin, Vargas Llosa ficou com Isabel Preysler por causa de sua fama e a exibia como um “troféu de guerra”. Será mesmo? Não seria preconceito contra um homem idoso manter um relacionamento com uma mulher mais nova, famosa e bela? (Gerald Martin tem 82 anos. Teria se tornado ranzinza?) Gerald Martin também não estaria menosprezando Isabel Preysler ao apresentá-la quase como “marionete” nas mãos de Vargas Llosa? É típico de homens subestimarem a vontade, o desejo e as escolhas das mulheres. Ecoando o filósofo alemão Theodor Adorno, Vargas Llosa publicou, em 2013, o livro “A Civilização do Espetáculo — Uma Radiografia do Nosso Tempo e da Nossa Cultura” (Objetiva, 208 páginas, tradução de Ivone Benedetti). Porém, na prática, o escritor “apreciava”, frisa Gerald Martin, a sociedade do espetáculo. Mas alguém famoso, e tendo ganhado o Prêmio Nobel de Literatura, tem como escapar das garras da sociedade do espetáculo? (O escritor norueguês Jon Fosse diz que está com dificuldade para escrever porque, tendo ganhado o Nobel, sua vida social — lançamentos de livros, entrevistas, aparições públicas — ampliou-se e seu tempo está cada vez mais reduzido.) A fama, por outro lado, ajuda a vender livros. Sobretudo, contribui para os autores serem mais lidos. O escritor chileno José Donoso, talvez o maior escritor do boom latino-americano, vende bem menos. Porque não é tão famoso. Não ganhou o Nobel de Literatura. O escritor diante do espetáculo Gerald Martin assinala que a queixa de Vargas Llosa a respeito da “decadência” da cultura — na literatura e nas artes — não deixa de surpreendê-lo. Por quê? Porque tal decadência origina-se, enfatiza o biógrafo, do credo neoliberal que o autor de “Conversa no Catedral” professava. Vargas Llosa, pontua Gerald Martin, “se nega rotundamente a aceitar que é um propagandista da visão de mundo que gera” a decadência cultural. Poucos escritores escreveram tanto e tão bem sobre seus pares — inclusive sobre García Márquez (seu melhor intérprete ainda é o prosador peruano) — quanto Vargas Llosa. Ele publicou críticas percucientes e generosas sobre escritores mortos e vivos. “El Fuego de la Imaginación — Libros, Escenarios, Pantallas y Museos” (Alfaguara, 786 páginas) contém ensaios magníficos sobre as obras de García Márquez, Lezama Lima, Carlos Fuentes, Faulkner, Euclides da Cunha, Jorge Luis Borges, José Donoso, Jorge Amado, Neruda, Rubén Darío, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Flaubert, Hemingway, Charles Dickens, Federico García Lorca, Kafka, Soljenitsin, Czesław Miłosz, Tolstói e outros. Os textos, de clareza ímpar, mostram um grande escritor que é, também, um grande leitor-crítico. Na vida pessoal, Vargas Llosa não era um gentleman? Gerald Martin o tacha de “mal-educado”. Talvez fosse mesmo. “Durante mais de meio século maltratou verbalmente outras pessoas — sem sofrer as consequências”, registra o biógrafo.

Mario Vargas Llosa em Caracas Photomanifiesto / Shutterstock

A ruptura com García Márquez Teria Gerald Martin tomado as dores de García Márquez? Certa feita, em 1976, num cinema do México, Vargas Llosa esmurrou o autor de “O Outono do Patriarca”, que teria desmaiado. Até hoje, discutem-se os motivos do nocaute. Na biografia de García Márquez, nas páginas 472 e 473, Gerald Martin conta que Vargas Llosa gritou: “Isso é pelo que disse a Patricia”, então mulher do autor de “A Cidade e os Cachorros” (traduzido com excelência por Samuel Titan Jr. para o selo Alfaguara). Noutra versão, teria dito: “Isso é pelo que fez a Patricia”. “Dizem que o casamento de Vargas Llosa passou por um momento difícil em meados dos anos 1970, e que García Márquez se arvorou para consolar a mulher ressentida e perturbada de Mario. Outros dizem que fez isso aconselhando-a a iniciar os procedimentos do divórcio; outros, que o conforto foi mais direto. É evidente que Mario concluiu que García Márquez colocara a preocupação por Patrícia na frente da amizade entre os dois”, relata Gerald Martin. Espera-se que Gerald Martin, na biografia de Vargas Llosa, tenha conseguido esclarecer, de vez, o caso — se isto é possível. Qual leitor atento não sente um certo mal-estar quando o biógrafo escreve “a mulher ressentida e perturbada de Mario”? Ter ciúme, se era o caso, significa estar e ser perturbada? Se critica o, por assim dizer, caráter e as posições políticas de Vargas Llosa, Gerald Martin admite que sua literatura é deslumbrante. Sergio C. Fanjul escreve que Gerald Martin “elogia seu estilo, sua audácia, sua capacidade de trabalho e sua compreensão da natureza humana”. Gerald Martin defende que, dada sua alta literatura — escreveu várias obras-primas, além de uma crítica literária de primeira linha —, mereceu o Nobel de Literatura. Depois das críticas contundentes — algumas merecidas —, Gerald Martin diz que Vargas Llosa é o “maior romancista [prosador, novelista] realista da história da América Latina”. O que importa é que, independentemente de biografias, críticas ou não, a obra de Vargas Llosa resiste como grande literatura. (Veja-se a desgraceira que era Louis-Ferdinand Céline, antissemita visceral, mas um escritor vigoroso, de altíssima qualidade. Como homem, imperdoável. Vargas Llosa, por ter aderido à direita, não deve ser comparado ao francês. Porque permaneceu humanista. Idiossincrático, como tantos de nós.) A obra resiste ao julgamento A imprensa inglesa apresentou a biografia de Gerald Martin como valiosa. A resenha do “The Guardian” nota que Vargas Llosa trocou a esquerda pela direita de Margaret Thatcher. (Como Julio Cortázar e García Márquez, chegou a ter uma quedinha por Fidel Castro.) “The Guardian” percebe a biografia como “ágil mas analítica”. O resenhista Pratinav Anil ressalta que Gerald Martin sugere que Vargas Llosa “nunca pertenceu realmente à esquerda”. O que é, certamente, um equívoco. Um intelectual, e qualquer outra pessoa, pode migrar da esquerda para a direita e/ou vice-versa. Ele teria sido, a vida toda, um elitista. Dizer isto talvez seja uma maneira de convidar leitores a reprochá-lo e, até, ignorá-lo. No belo romance “O Sonho do Celta”, Vargas Llosa conta, com extrema empatia, a vida (real) do diplomata irlandês Roger Casement, que, a serviço do governo da Inglaterra, documentou e denunciou, de maneira pioneira e veemente, as atrocidades cometidas pelos belgas no Congo. Depois, denunciou os maltratos dos trabalhadores na Amazônia peruana. Casement era homossexual. Na Grande Guerra — como a Primeira Guerra era chamada no seu tempo —, por ter ficado ao lado da Irlanda, portanto um par da Alemanha, acabou sendo enforcado, como traidor, pelo governo britânico. (Para uma visão nuançada do político Vargas Llosa recomendo o livro “Vargas Llosa — Su Otra Gran Pasión: Biografía Política”, de Pedro Cateriano, Editora Planeta, 484 páginas.) “O ‘Financial Times’ elogia a profunda documentação da obra, sua precisão”, anota Sergio C. Fanjul. O “FT” observa, com acerto, que Gerald Martin “se mantém fiel à esquerda latino-americana que representava García Márquez”. Por isso, percebe o jornal britânico, Gerald Martin apresenta uma narrativa “com opiniões firmes, juízos veementes, divagações exasperantes, mas às vezes demasiado apaixonado”. Isto não deixa o relato se tornar “aborrecido”. “Martin não oferece um retrato formal e frio”, avalia o resenhista Boyd Tonkin. O crítico do “FT” nota que Gerald Martin é um “narrador parcial” e que “amola seu machado constantemente”. Boyd Tonkin é um dos primeiros a realçar o parti-pris ideológico do biógrafo. No X, notei que a biografia está sendo comemorada por desancar o “direitista” Mario Vargas Llosa. Biografias dessacralizadoras, mesmo quando parciais, são as que mais aprecio. Quando os gênios (literários ou não) ficam mais terrenos — menos “perfeitos”, menos “puros da aldeia” — é positivo até para a história deles. Talvez seja o caso do Vargas Llosa (re)visto por Gerald Martin. Um indivíduo fica mais “rico”, como personagem da história, quando é apresentado de maneira ampla, com virtudes e defeitos (com seus aspectos às vezes sombrios) irmanados. Se não faltar nuance ao livro, está tudo muito bem. O que cobro é complexidade — nuances —, não santidade.