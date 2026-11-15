A discussão em grupos de zap é a briga de bar virtual

Todo mundo participa de grupos de WhatsApp, grupos de ex-amigos da escola, da turma da faculdade, da galera da pelada, do pessoal que torce para o mesmo time, aqueles grupos que você nem sabe por que participa, alguém te incluiu ali, mas uma vez por mês você posta uma frase ou dá parabéns para um aniversariante com alguma frase feita e um monte de emojis festivos. Mas nesses tempos tão divididos, em que as posições políticas estão tão polarizadas, sempre tem uns caras mais animados, que acham que faz sentido postar um monte de textos sobre política nos grupos de amigos, ex-amigos, colegas e ex-colegas do WhatsApp. Eles acham que alcançaram a verdade definitiva com suas teses e análises políticas. É claro que muitas vezes eu não concordo com o sujeito, então fico remoendo as minhas razões para discordar da tese da figura, mas me forço a não responder, resisto o mais que posso a entrar nessas tretas. Mas em algumas ocasiões eu não aguento e acabo respondendo alguma coisa, esboço alguns argumentos contrários ao sujeito. Pra quê? Imediatamente se abre uma fenda em minha mente e eu só fico pensando naquilo. O que será que o cara vai responder? Será que ele vai concordar com a minha argumentação? Será que vou convencer o sujeito? Eu fico remoendo o assunto, esperando por alguma resposta aos meus argumentos. O que vem é sempre um texto ainda maior e algumas vezes mais agressivo em defesa de suas teses e contra as minhas. Então volto a ficar horas pensando numa resposta, começo a escrever, mas não tenho saco para escrever tanto quanto o meu opositor, acabo fazendo um texto menor e mando. Imediatamente o looping volta, fico na espera da resposta, pensando só nisso e o meu dia vai embora.

Depois de entrar nessa viagem sem volta várias vezes, eu resolvi pesquisar sobre essa questão, mas não consegui descobrir nenhuma pesquisa científica sobre esse assunto. Então, decidi realizar uma pesquisa eu mesmo, baseada em vozes da minha cabeça. Essa minha personal pesquisa comprovou algumas coisas:

1 — Nunca uma pessoa que insiste em colocar textos e teses sobre política em grupos de ex-colegas de escola convenceu alguém que não concorda com ela. 2 — Nunca uma pessoa mudou suas opiniões sobre política dentro de um grupo de WhatsApp de ex-funcionários de empresa. 3 — Nunca uma discussão dentro de um grupo de amigos de pelada chegou a um consenso. 4 — Nunca uma treta política em grupo de ex-qualquer coisa terminou bem.

Portanto, baseado nessa minha inédita pesquisa científica, eu não discuto mais em grupos de WhatsApp, eu simplesmente respiro fundo e permaneço quieto. Sigo participando desses grupos, acho que sair pode me deixar com fama de metido, mas participo muito pouco, prefiro me ater a mandar memes engraçadinhos e parabéns a alguns aniversariantes. Às vezes nem isso!