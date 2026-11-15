John Malkovich, Roberto Bolaño e as ditaduras

O filme “Cavalo Selvagem Nove”, dirigido por Martin McDonagh, é uma das obras mais inesperadas dos últimos anos. A história se passa na Ilha de Páscoa, no ano emblemático de 1973, na véspera do golpe militar que derrubou e matou Salvador Allende no Chile. O que poderia trazer de novo um olhar inglês e americano para um contexto já muito falado e analisado? A surpresa está na imaginação do diretor que retira uma verdade da mais absoluta ficção – poder-se-ia falar até em ficção especulativa.

O achado de McDonagh está na criação das duas figuras centrais, num filme de poucos personagens. São os agentes da CIA: o veterano Chris (feito por John Malkovich) e seu companheiro de jornada Lee (Sam Rockwell). Na cena inicial, Chris dá um depoimento para um vídeo no qual relata ter participado de todas as conspirações dos Estados Unidos para derrubada de governos a partir dos anos 1950. A lista é de dar arrepios, ao mesmo tempo que introduz a narrativa paranoica e a comédia bizarra no filme.

Ainda em Santiago, a dupla de agentes decide visitar a famosa ilha chilena, no meio do grande nada chamado Oceano Pacífico. O que se revela aos poucos, na verdade, são os motivos para aquela viagem insólita, num lugar repleto de estrangeiros. Os diálogos de Chris e Lee devem entrar para a história do cinema, como a discussão que relaciona países gays à produção dos melhores queijos. Trata-se de absurdos cômicos que, de repente, iluminam o horror em gestação no Chile da época.

Diante do “desespero da finitude”, como dizia um escritor brasileiro nos anos 1970, Chris vai soltando a língua. Numa cena extraordinária, os agentes entram num bar onde está tocando o cantor chileno Víctor Jara, que seria brutalmente assassinado pela ditadura de Augusto Pinochet. É uma cena fictícia, mas que coloca a História dentro do filme de McDonagh. Para completar o clima surreal, insinua-se que Chris pode ter sido um dos assassinos-atiradores de ninguém menos do que John F. Kennedy em 1963.

A ficção de McDonagh é muito inteligente ao trazer a forma da conspiração e da paranoia, incluindo tudo que ela tem de cômico. Lembra em muitos momentos os filmes dos irmãos Coen (“Fargo”, “Barton Fink”, “O Grande Lebowski” e sobretudo “Salve, César!”). Os personagens nunca mostram um pingo de dignidade em suas atitudes. O chefe de Chris e Lee (interpretado por Steve Buscemi, sempre presente nos filmes dos Coen e de Quentin Tarantino) é a encarnação da escória que trabalha em serviços de segurança.

Um momento mágico e absurdo do filme surge quando Chris telefona para seu irmão, morador de um lugar perdido no deserto dos Estados Unidos. Aparece na tela o músico Tom Waits, ator dos filmes modernos mais estranhos que existem, com sua voz que parece vir das trevas. O diálogo entre eles por telefone carrega o tom da despedida e das mágoas profundas. Pode-se imaginar que ambos estão num purgatório na Terra. Mas, no fundo, a conversa dá um toque humano ao devaneio do que se conta na obra.

Uma dúvida está em saber por que John Malkovich embarcou no projeto de “Cavalo Selvagem Nove”. Uma explicação para a profundidade que alcança em Chris pode estar numa peça teatral, com a qual ele rodou o mundo e que encenou no Brasil no ano de 2026. Malkovich teve a ousadia de levar para os palcos o conto “Ramírez Hoffman, o infame”, do livro “A Literatura Nazista na América” (1996), do chileno Roberto Bolaño. Estabelece-se assim claramente a conexão do filme de McDonagh.

Os contos de Bolaño são uma coleção de pequenas biografias de escritores e escritoras reacionários, fascistas e nazistas que surgiram em todas as Américas no século 20. O continente das ditaduras militares, por excelência, que levaram a uma catástrofe política e social de proporções inéditas. Mas, como sempre, o desejo pelo mal sempre retorna com força, como se viu em anos recentes por vias democráticas. De forma involuntária ou não, “Cavalo Selvagem Nove” fala do mundo hoje ao falar do Chile de 1973.