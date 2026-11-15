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A Semente do Fruto SagradoDivulgação / Run Way Pictures
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por Bula Streaming
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Filmado em segredo no Irã, este suspense premiado em Cannes está na MUBI

Filmado clandestinamente no Irã, “A Semente do Fruto Sagrado” (2024), de Mohammad Rasoulof, recebeu um prêmio especial do júri de Cannes em 2024. Na MUBI, o suspense acompanha uma família em que a autoridade do pai transforma a casa num lugar de vigilância.

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A Semente do Fruto Sagrado (2024)

Título original: Dāne-ye anjīr-e ma’ābed
Título em inglês: The Seed of the Sacred Fig
Direção e roteiro: Mohammad Rasoulof
Duração: 2h47 · Classificação indicativa: 14 anos
Elenco: Missagh Zareh, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki e Niousha Akhshi

Iman trabalha no sistema judicial de Teerã e vê sua ascensão profissional coincidir com uma onda de protestos. Em casa, a esposa Najmeh tenta preservar a estabilidade, enquanto as filhas Rezvan e Sana interpretam de outra maneira o que acontece nas ruas. Quando a arma de Iman desaparece, a desconfiança invade as relações familiares. O homem encarregado de exercer autoridade fora de casa começa a tratar as pessoas mais próximas como possíveis adversárias.

Rasoulof aproxima o funcionamento de uma família do funcionamento de um regime político sem apagar as diferenças entre seus integrantes. O pai associa obediência a segurança; as filhas questionam aquilo que ele apresenta como verdade; a mãe tenta sustentar uma conciliação cada vez mais difícil. A intimidade passa a ser atravessada por exigências de lealdade. Conversas que deveriam admitir dúvida ganham a pressão de um interrogatório.

O desaparecimento da arma dá forma de suspense a conflitos que já estavam presentes. Um objeto concreto concentra o medo de perder o controle, mas também expõe a fragilidade de uma autoridade que depende de não ser contestada. A casa deixa de funcionar como refúgio diante da agitação pública. O que acontece do lado de fora muda o modo como cada personagem escuta, observa e julga os demais.

O bastidor da produção acrescenta uma camada à experiência. Em entrevista à revista “Sight and Sound”, do British Film Institute, Rasoulof descreveu um trabalho conduzido em segredo, com direção à distância. O Festival de Cannes registra o prêmio especial concedido ao longa em 2024. São fatos que ajudam a compreender as condições de realização, sem substituir o que a narrativa constrói entre pais e filhas.

Com Missagh Zareh, Soheila Golestani, Mahsa Rostami e Setareh Maleki, a indicação se dirige a quem procura um suspense político que comece por gestos domésticos. A duração permite acompanhar o desgaste da confiança e a mudança de alianças dentro da casa. O incômodo permanece na pergunta que o filme instala: o que resta de um vínculo familiar quando discordar passa a ser tratado como ameaça?

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